Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του θανάτου μιας 54χρονης και του 26χρονου γιου της, οι οποίοι είχαν εντοπιστεί νεκροί στο σπίτι τους στον Λόγγο Αιγίου πριν από περίπου έναν μήνα.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που παρουσίασε ο δημοσιογράφος Βασίλης Λαμπρόπουλος στην εκπομπή «Live News», οι Αρχές εξετάζουν πλέον σοβαρά το ενδεχόμενο να μην πρόκειται για διπλή ανθρωποκτονία, αλλά για δολοφονία του 26χρονου και αυτοκτονία της μητέρας του.

Νεότερα στοιχεία από τη νεκροψία φαίνεται να διαφοροποιούν την εικόνα που είχε αρχικά σχηματιστεί.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στις φωτογραφίες της νεκροψίας δεν διαπιστώνεται τραύμα στην πλάτη της 54χρονης, όπως είχε αρχικά εκτιμηθεί. Παράλληλα, τα τραύματα που εντοπίστηκαν στους καρπούς της αποδίδονται σε αμυχές, οι οποίες θεωρούνται συμβατές με παλαιότερες απόπειρες αυτοκτονίας.

Τα συγκεκριμένα ευρήματα οδηγούν τους ερευνητές να εξετάζουν πλέον και το ενδεχόμενο η γυναίκα να έβαλε τέλος στη ζωή της μετά τον θάνατο του γιου της.

Η γιαγιά του 26χρονου επιμένει στο σενάριο της δολοφονίας

Την ίδια ώρα, η γιαγιά του 26χρονου απορρίπτει κατηγορηματικά το ενδεχόμενο η μητέρα να σκότωσε το παιδί της.

Όπως υποστήριξε, η 54χρονη είχε ιδιαίτερα στενό δεσμό με τον γιο της και δεν θα μπορούσε ποτέ να του κάνει κακό, εκφράζοντας παράλληλα την πεποίθηση ότι πρόκειται για διπλό έγκλημα που δεν έχει ακόμη εξιχνιαστεί.

Η ίδια απέδωσε την υπόθεση σε οικονομικές διαφορές, υποστηρίζοντας ότι η αντιπαράθεση ξεκίνησε όταν αποκαλύφθηκε πως το σπίτι είχε μεταβιβαστεί στον 26χρονο από τους παππούδες του.

Παρά τη νέα τροπή που παίρνει η υπόθεση, οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και μέχρι στιγμής δεν έχουν εξαχθεί οριστικά συμπεράσματα. Οι αστυνομικοί αναμένουν τα αποτελέσματα από τις εργαστηριακές εξετάσεις και την ανάλυση DNA σε ίχνη αίματος που εντοπίστηκαν μέσα στο σπίτι, στοιχεία που θεωρούνται καθοριστικά για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Ο 65χρονος Ιταλός παραμένει κατηγορούμενος

Στο μεταξύ, ο 65χρονος Ιταλός εξακολουθεί να παραμένει κατηγορούμενος και προφυλακισμένος, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν να αξιολογούν όλα τα δεδομένα της δικογραφίας.

Παράλληλα, καταθέσεις ανθρώπων που γνώριζαν την οικογένεια κάνουν λόγο για τα ψυχολογικά προβλήματα που αντιμετώπιζε η 54χρονη, ισχυρισμό που φέρεται να επιβεβαιώνεται και από πρόσωπα του στενού περιβάλλοντος του 26χρονου.

Με τις εργαστηριακές εξετάσεις να εκκρεμούν, όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά, καθώς οι Αρχές επιχειρούν να ρίξουν φως σε μία από τις πιο μυστηριώδεις υποθέσεις των τελευταίων μηνών.