Συνεχίζεται το θρίλερ με την εξαφάνιση της 50χρονης Γιου Τινγκ, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν στις 20 Μαΐου από την Αρτέμιδα. Οι αστυνομικές Αρχές εξετάζουν πλέον εξονυχιστικά το επαγγελματικό της περιβάλλον, καθώς νέες μαρτυρίες φέρνουν στο προσκήνιο οικονομικές συνεργασίες, επιχειρηματικές διαφωνίες και κρίσιμες επαφές που είχε λίγες ημέρες πριν εξαφανιστεί.

Η 50χρονη έφυγε από το σπίτι της το πρωί της 20ής Μαΐου και από τότε δεν έχει δώσει κανένα σημείο ζωής. Όσο οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, οι αστυνομικοί επιχειρούν να χαρτογραφήσουν τις κινήσεις, τις επαγγελματικές σχέσεις και τις οικονομικές υποθέσεις στις οποίες φέρεται να συμμετείχε.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται πρατήριο καυσίμων στο κέντρο της Αθήνας, στο οποίο η Γιου Τινγκ εμφανίζεται ως νόμιμη εκπρόσωπος.

Γυναίκα κινεζικής καταγωγής, που μίλησε στο Live News, υποστηρίζει ότι η ίδια και ακόμη μία συνέταιρος εξαπατήθηκαν κατά τη διαδικασία αγοράς της επιχείρησης.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, επένδυσαν περίπου 100.000 ευρώ, χρήματα που προήλθαν από δανεισμό συγγενών και φίλων, ωστόσο τελικά δεν συμμετείχαν ποτέ στην επιχείρηση, καθώς –όπως υποστηρίζει– αποκλείστηκαν από τη συμφωνία.

Την ίδια στιγμή, ο σύζυγός της δηλώνει ότι το ζευγάρι κατέβαλε περίπου 70.000 ευρώ για την αγορά του πρατηρίου πριν από δύο χρόνια, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει ανακτήσει τα χρήματά του.

Ο ίδιος ισχυρίζεται ακόμη ότι η Γιου Τινγκ εμφανιζόταν ως νόμιμη εκπρόσωπος της επιχείρησης και λάμβανε μηνιαία αμοιβή για τη χρήση των στοιχείων της, ενώ υποστηρίζει ότι μετά την αγορά αποκαλύφθηκε πως το πρατήριο είχε οικονομικές εκκρεμότητες προς το Δημόσιο, οι οποίες –όπως λέει– δεν είχαν γνωστοποιηθεί κατά την ολοκλήρωση της συμφωνίας.

Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί δεν έχουν επιβεβαιωθεί από τις αρμόδιες Αρχές.

Στο επίκεντρο και οι τελευταίες επαφές πριν από την εξαφάνιση

Παράλληλα, οι ερευνητές εξετάζουν όλες τις συναντήσεις που είχε η 50χρονη τις τελευταίες ημέρες πριν χαθούν τα ίχνη της. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις 16 Μαΐου, τέσσερις ημέρες πριν από την εξαφάνισή της, σε καφετέρια της Νίκαιας.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, στο ραντεβού συμμετείχαν η Γιου Τινγκ, μεσίτρια, ένας Κινέζος επιχειρηματίας, ιερέας και απόστρατος αστυνομικός. Ο ιερέας, που επίσης μίλησε στο Live News, ανέφερε ότι η συνάντηση είχε καθαρά επαγγελματικό χαρακτήρα και αφορούσε επενδύσεις σε ακίνητα. Όπως είπε, η 50χρονη δεν έδειχνε να αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα ή να φοβάται για κάτι, ενώ η συζήτηση διήρκεσε περίπου είκοσι λεπτά.

Οι αστυνομικές Αρχές επιχειρούν να συνδέσουν όλα τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει γύρω από την προσωπική και επαγγελματική ζωή της 50χρονης.