Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε με την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα, μία συζήτηση που μεταδόθηκε ζωντανά και διεξήχθη στο πλαίσιο της 30ής Ετήσιας Συζήτησης Στρογγυλής Τραπέζης του Economist.

Ο πρωθυπουργός αναφερόμενος στη σύνοδο του ΝΑΤΟ και τις ελληνικές αμυντικές δαπάνες, δήλωσε:

«Η Ελλάδα έχει ήδη πετύχει, από το 2026, τον στόχο για το 2035. Αυτό μας βάζει σε μία, κατά κάποιο τρόπο, ελίτ ομάδα μόλις 5 μελών του NATO που ήδη έχουν φτάσει σε αυτό το ορόσημο.

(…)

Αδικούμε τη σημασία των αποφάσεων που ελήφθησαν στη Σύνοδο όταν, στην Ελλάδα, περιορίζουμε τη δημόσια συζήτηση γύρω από ζητήματα που συνδέονται με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Όταν υπάρχουν ζητήματα προς συζήτηση με την Τουρκία, τα συζητάμε μεταξύ μας. Μερικές φορές στην Ελλάδα υπάρχει μία πολύ “στενόμυαλη” προσέγγιση για αυτά τα ευρύτερα ζητήματα.

Το σημαντικό μήνυμα που βγήκε από τη Σύνοδο συνδέεται με το γεγονός ότι η Ευρώπη έχει αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες και, επίσης, αυτός είναι ο μόνος τρόπος να πείσουμε τις ΗΠΑ και τον Αμερικανό Πρόεδρο ότι αντιμετωπίζουμε με σοβαρότητα την άμυνά μας.

Πάντα με εντυπωσιάζει, όμως, ο τρόπος με τον οποίο μέρος του ελληνικού Τύπου καλύπτει αυτά τα θέματα, με μεγάλο βαθμό υπερβολής και μία αδυναμία κατανόησης των σύνθετων παραγόντων».

Για τις επόμενες εκλογές:

«Θα έχουμε εκλογές το 2027, την άνοιξη. Οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της θητείας μας»

Για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν νέοι, οι εργαζόμενοι και οι κοινωνίες στην εποχή μας:

«Η πρώτη κατευθυντήρια συμβουλή είναι ότι πρέπει να είσαι ταπεινός, να αντιμετωπίζεις αυτές τις ανησυχίες με ταπεινοφροσύνη, και να μην υπόσχεσαι τον ουρανό με τα άστρα. Οι πολίτες είναι ρεαλιστές, κατανοούν ότι δεν μπορούμε να κάνουμε δραματικές αλλαγές, γι’ αυτό πιστεύω ότι αντιμετωπίζουν με σκεπτικισμό λαϊκίστικα κόμματα από τη δεξιά και την αριστερά όταν αυτά υπόσχονται λύσεις που είναι ξεκάθαρα μη ρεαλιστικές αν αναλογιστούμε τις δημοσιονομικές συνέπειες.

Είναι εύκολο να «πετάς» χρήματα σε ένα πρόβλημα, αλλά τα χρήματα δεν υπάρχουν. Χώρες που το επιχείρησαν στο παρελθόν, περιλαμβανομένης της Ελλάδας, σχεδόν χρεοκόπησαν. Εμείς δεν θα επαναλάβουμε το λάθος.

Είναι ευθύνη των υπεύθυνων κομμάτων να διασφαλίσουν ότι έχουμε τα οικονομικά μέσα να υποστηρίξουμε όποιες πολιτικές προτείνουμε, ώστε να τις υλοποιήσουμε.

Ο πειρασμός είναι πάντα μεγάλος, να δώσεις υπερβολικές υποσχέσεις, αλλά σε δύο διαδοχικές εκλογές κερδίσαμε απόλυτη πλειοψηφία με το να μην δίνουμε υπερβολικές υποσχέσεις. Και όταν βλέπω τι έχουμε πετύχει, τώρα που βρισκόμαστε στο τέταρτο έτος της θητείας μας, σε σχέση με αυτά που υποσχεθήκαμε ότι θα κάναμε το 2023, είμαστε εν πολλοίς εντός των στόχων».

Δείτε την ομιλία του πρωθυπουργού: