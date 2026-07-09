Πλήρως εξοπλισμένη εγκατάσταση υδροπονικής καλλιέργειας κάνναβης, εντόπισαν στελέχη του γραφείου Ασφαλείας του Λιμενικού Σώματος έπειτα από έφοδο σε σπίτι στο Ελληνικό (και όχι στον Πειραιά όπως αρχικά είχε αναφερθεί), στο πλαίσιο της εντατικοποίησης των αστυνομικών ελέγχων και κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών.

Ο 47χρονος ιδιοκτήτης, ο οποίος και συνελήφθη, είχε προχωρήσει στην εγκατάσταση της υδροπονικής καλλιέργειας σε αποθηκευτικό χώρο της οικίας του, ενώ από τα ευρήματα της έρευνας, διαπιστώθηκε πως είχε ξεκινήσει την παραγωγή κάνναβης.

Η αιφνιδιαστική έρευνα διενεργήθηκε παρουσία εισαγγελικού λειτουργού από στελέχη της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών (Π.Ο.ΔΙ.Ν.) και του Γραφείου Ασφαλείας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά, με τη συνδρομή της «Κέλλυ», του ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου του Λιμενικού Σώματος.

Κατά τις έρευνες εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων:

ένα χάρτινο κουτί με φυτικά αποσπάσματα κάνναβης, συνολικού μικτού βάρους 89 γραμμαρίων,

οκτώ νάιλον συσκευασίες διαφορετικού βάρους με φυτικά αποσπάσματα κάνναβης, συνολικού μικτού βάρους 141 γραμμαρίων,

έξι γυάλινα δοχεία διαφορετικού βάρους με φυτικά αποσπάσματα κάνναβης, συνολικού μικτού βάρους 6.890 γραμμαρίων,

μεγάλος αριθμός σπόρων κάνναβης,

μία πλαστική συσκευασία με κέικ κάνναβης, συνολικού μικτού βάρους 17 γραμμαρίων,

δύο πλαστικές συσκευασίες με κατεργασμένη κάνναβη, συνολικού μικτού βάρους 62 γραμμαρίων,

μία σακούλα με αποσπάσματα κάνναβης, συνολικού μικτού βάρους 258 γραμμαρίων.

Η εγκατάσταση υδροπονικής καλλιέργειας αποσυναρμολογήθηκε και κατασχέθηκε. Παράλληλα, οι Αρχές κατέσχεσαν ένα αεροβόλο όπλο με τη θήκη μεταφοράς του, τρία κουτιά με φυσίγγια διαμετρήματος 4,5 χιλιοστών, δύο ζυγαριές ακριβείας, μία σακούλα με πλήθος κενών πλαστικών συσκευασιών, καθώς και ένα κινητό τηλέφωνο.

Σε βάρος του 47χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας «Περί εξαρτησιογόνων ουσιών» και «Περί όπλων». Στη συνέχεια οδηγήθηκε ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα Πειραιά.