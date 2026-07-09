Έναν απρόσμενο σύμμαχο απέναντι στον λαγοκέφαλο χαρακτηρίζει το MEDASSET (Μεσογειακός Σύνδεσμος για τη Σωτηρία των Θαλάσσιων Χελωνών) τη χελώνα καρέτα-καρέτα.

Όπως σημειώνει, ο λαγοκέφαλος έχει εξελιχθεί σε μία από τις μεγαλύτερες απειλές για τις ελληνικές θάλασσες. Η κλιματική αλλαγή και η αύξηση της θερμοκρασίας των νερών ευνοούν την εξάπλωση αυτού του ξενικού είδους στη Μεσόγειο.

Καταστρέφει αλιευτικά εργαλεία, επηρεάζει τα θαλάσσια οικοσυστήματα και περιέχει μια ισχυρή νευροτοξίνη που τον καθιστά επικίνδυνο για κατανάλωση.

Κι όμως, η θαλάσσια χελώνα Caretta caretta είναι ένας από τους ελάχιστους φυσικούς θηρευτές του. Μπορεί να τον καταναλώσει χωρίς να επηρεάζεται από τη νευροτοξίνη του, συμβάλλοντας στη φυσική ισορροπία του οικοσυστήματος.

Δυστυχώς, ενώ ο λαγοκέφαλος εξαπλώνεται, πολλοί από τους φυσικούς του θηρευτές έχουν μειωθεί. Η υπεραλίευση έχει περιορίσει σημαντικά πληθυσμούς άλλων μεγάλων θηρευτών, όπως ο ξιφίας.

«Προστατεύοντας την Caretta caretta, προστατεύουμε κάτι πολύ μεγαλύτερο από ένα μόνο είδος: τη φυσική ισορροπία της Μεσογείου», καταλήγει το MEDASSET.

Σε πρόσφατες δηλώσεις της στην τοπική ιστοσελίδα της Ζακύνθου imerazante.gr, η Ευδοκία Ρουμανιά, βιολόγος και υπεύθυνη για το πρόγραμμα του Συλλόγου «Αρχέλων» στο νησί, αναφέρθηκε επίσης στο ζήτημα της παρουσίας του λαγοκέφαλου στις ελληνικές θάλασσες. Είπε και εκείνη πως οι χελώνες λειτουργούν ως φυσικοί θηρευτές του: «Αυτό που γνωρίζουμε σίγουρα είναι ότι οι χελώνες είναι οι φυσικοί θηρευτές του λαγοκέφαλου. Δηλαδή τους τρώνε. Δεν έχουμε επίσημα στοιχεία φυσικά της ύπαρξης πληθυσμού λαγοκέφαλων στη Ζάκυνθο. Όμως το γεγονός ότι υπάρχει έντονη δραστηριότητα της θαλάσσιας χελώνας, θεωρώ ότι ευνοεί το να μην αυξηθεί ο πληθυσμός του λαγοκέφαλου, εάν υπάρχει».

Από τη δική του μεριά, το Ινστιτούτο Αρχιπέλαγοςσημειώνει πως το ψάρι Κυνηγός αποτελεί επίσης έναν από τους φυσικούς θηρευτές του λαγοκέφαλου, όπως και η ζαργάνα και άλλα είδη ψαριών. Χαρακτηριστικό είναι ότι σε στομάχια Κυνηγών έχουν εντοπιστεί από 50 έως και 180 νεαρά άτομα λαγοκέφαλου.