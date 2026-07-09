Η απόφαση του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, να μην επιστρέψει στις ΗΠΑ με το νέο προεδρικό αεροσκάφος που παραδόθηκε από το Κατάρ προκάλεσε ερωτήματα για τους λόγους που κρύβονται πίσω από την επιλογή αυτή. Ο Τραμπ βρισκόταν στην Άγκυρα για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, όταν, κατά τη διάρκεια συνομιλίας του με δημοσιογράφους, κλήθηκε να εξηγήσει γιατί το συγκεκριμένο αεροσκάφος δεν θα χρησιμοποιούνταν για την επιστροφή του.

Σημειώνεται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος αναχώρησε την Τετάρτη από την Τουρκία με το παλαιότερο αεροσκάφος Air Force One, αντί για το νεότερο αεροσκάφος που είχε δωρηθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες από το Κατάρ και με το οποίο είχε ταξιδέψει από την Ουάσινγκτον την προηγούμενη ημέρα. Ωστόσο, αργότερα επιβιβάστηκε σε νέο αεροσκάφος στη Βρετανία, από όπου πραγματοποίησε την πτήση επιστροφής.

Η ερώτηση ήρθε ενώ ο ίδιος είχε προηγουμένως αναφερθεί αρκετές φορές στις απειλές που, όπως υποστήριξε, αντιμετωπίζει ένας Αμερικανός πρόεδρος και στις ανησυχίες για την προσωπική του ασφάλεια, γεγονός που ενίσχυσε τις απορίες σχετικά με την επιλογή του να αφήσει το νέο τζετ εκτός αποστολής.

«Η ζωή ενός προέδρου είναι πολύ επικίνδυνη», δήλωσε χαρακτηριστικά ο ίδιος. Στη συνέχεια παρομοίασε τον εαυτό του με οδηγό αγωνιστικού αυτοκινήτου και αναβάτη ταύρου, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι θα προτιμούσε να είναι «νούμερο ένα στο TikTok» και όχι «νούμερο ένα στη λίστα για δολοφονία».

Q: But why aren't you flying the new plane home?



TRUMP: Uh, it's flying to Europe to one of the big bases where we can show it to the people. And we'll be going home by uh normal methods pic.twitter.com/rWXV3bsGla — Aaron Rupar (@atrupar) July 8, 2026

Ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε ότι το τζετ θα μεταφερθεί σε μεγάλες στρατιωτικές βάσεις στην Ευρώπη, ώστε να το δουν οι στρατιώτες, καθώς -όπως είπε- είναι «πραγματικά υπέροχο». Η απάντησή του δεν έπεισε όλους τους παρευρισκόμενους, με ορισμένους να εκφράζουν αμφιβολίες για το κατά πόσο το νέο τζετ διαθέτει τις απαιτούμενες αμυντικές δυνατότητες για αποστολές υψηλού κινδύνου.

Από την πλευρά του, ο Τζορτζ Κόνγουεϊ, γνωστός επικριτής του Τραμπ, άφησε να εννοηθεί ότι μπορεί να υπάρχουν και πολιτικές σκοπιμότητες πίσω από την κατάσταση, υποστηρίζοντας ότι ίσως δεν έχουν ολοκληρωθεί όλες οι απαιτούμενες αναβαθμίσεις ασφαλείας, καθώς ο πρόεδρος θα μπορούσε να επιθυμεί τη μελλοντική χρήση του αεροσκάφους μετά την αποχώρησή του από το αξίωμα.

🚨 BREAKING UPDATE: President Trump says he believes press were directed to close their window shades due to a potential threat from Iran — suggests reporters may want to "change professions"



Thankfully, POTUS is SAFE over the Atlantic en route to America



"You're probably on a… https://t.co/4Sc5OnKNaH pic.twitter.com/9hZfcmdCyU — Nick Sortor (@nicksortor) July 8, 2026

Η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ έχει αναφέρει ότι η ανακαίνιση του αεροσκάφους κόστισε περίπου 400 εκατομμύρια δολάρια και περιλάμβανε αλλαγές στη διαμόρφωση της καμπίνας, στα συστήματα επικοινωνιών και στις υποδομές ασφαλείας. Το κόστος αυτό δεν περιλαμβάνει τη μακροχρόνια συντήρηση του αεροσκάφους.

Το τζετ, που θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα προεδρικά δώρα στην ιστορία των ΗΠΑ, εκτιμάται ότι αξίζει περίπου 400 εκατομμύρια δολάρια και, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, αναμένεται να μεταφερθεί το 2029 στο ίδρυμα της προεδρικής βιβλιοθήκης του Τραμπ, όπου θα μπορούσε να χρησιμοποιείται από τον ίδιο ως ιδιώτη, σύμφωνα με το newrepublic.com.