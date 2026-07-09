Η Καίτη Γαρμπή επέστρεψε στις ζωντανές εμφανίσεις, πραγματοποιώντας την πρώτη της συναυλία μετά το σοβαρό πρόβλημα που αντιμετώπισε με τη φωνή της. Από τη σκηνή του Vamvakou Experience Festival, στη Βαμβακού Λακωνίας, μοιράστηκε με το κοινό όσα προηγήθηκαν το τελευταίο διάστημα και εξήγησε γιατί η συγκεκριμένη βραδιά είχε ιδιαίτερη συναισθηματική αξία για την ίδια.

«Όπως έχετε διαβάσει έχω ένα πρόβλημα με τη φωνή μου, το οποίο εύχομαι και προσεύχομαι ότι θα περάσει σύντομα. Αυτή είναι η πρώτη εμφάνιση που κάνω μετά από όλο αυτό και τη φαρμακευτική αγωγή που παίρνω. Δεν θα το έχανα με τίποτα, είναι το ωραιότερο μέρος του κόσμου. Δεν έχουμε ξαναέρθει ποτέ εδώ με τον Διονύση, ζείτε στον Παράδεισο», είπε στους θεατές.

Στη συναυλία εμφανίστηκε μαζί με τον Διονύση Σχοινά, με τον οποίο παρουσίασαν ένα πρόγραμμα βασισμένο στις μεγάλες επιτυχίες τους, ενώ το κοινό τους υποδέχθηκε με θερμό χειροκρότημα.

Τι είχε συμβεί με τη φωνή της

Λίγες εβδομάδες πριν από την επιστροφή της, η Καίτη Γαρμπή είχε ανακοινώσει μέσω βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι αναγκαζόταν να ακυρώσει μέρος των καλοκαιρινών εμφανίσεών της, ακολουθώντας τις οδηγίες των γιατρών.

Όπως είχε εξηγήσει τότε, όλα ξεκίνησαν μετά τον τελικό του J2US.

«Κάνω αυτό το βίντεο για να σας ανακοινώσω πως θα ακυρώσουμε μέρος των καλοκαιρινών εμφανίσεών μας. Στο τελικό του J2US έπαθα μία πολύ γερή ψύξη. Όλοι ξέρουμε ότι στα τηλεοπτικά πλατό υπάρχει πολύ ισχυρός εξαερισμός και κλιματιστικό για να αντισταθμίζει τη θερμότητα από τα φώτα και το μεγάλο αριθμό των ανθρώπων», είχε αναφέρει.

Στη συνέχεια αποκάλυψε ότι η κατάσταση επηρέασε ακόμη και το πρόσωπό της.

«Η ψύξη αυτή μου άφησε ένα στραβό χειλάκι, το οποίο το παλεύω για να έρθει με κορτιζόνη εδώ και ένα μήνα περίπου. Κάθε μέρα από λίγο, κάτι γίνεται, κάπως φεύγει», είχε πει.

Η διάγνωση και η απόφαση για ακύρωση συναυλιών

Η τραγουδίστρια είχε εξηγήσει ότι το αρχικό πρόβλημα εξελίχθηκε σε βαριά φαρυγγολαρυγγίτιδα, γεγονός που την υποχρέωσε να σταματήσει κάθε επαγγελματική δραστηριότητα για να προστατεύσει τη φωνή της.

«Όμως, η ψύξη αυτή εξελίχθηκε σε βαριά φαρυγγολαρυγγίτιδα. Ο γιατρός διέγνωσε έντονο οίδημα στις φωνητικές μου χορδές και μου επέβαλε αυστηρή αφωνία τουλάχιστον για τρεις εβδομάδες και την ειδική αγωγή για να μην κινδυνέψει η φωνή μου», είχε δηλώσει.