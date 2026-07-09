Συνελήφθη 61χρονος διευθυντής ξενοδοχείου στον δήμο Χερσονήσου Ηρακλείου Κρήτης, έπειτα από καταγγελία ανήλικου εργαζόμενου, ο οποίος ανέφερε ότι δέχτηκε χτυπήματα, εξύβριση και απειλές.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Πέμπτη 9 Ιουλίου και ο ανήλικος προχώρησε το βράδυ της ίδιας μέρας στη σχετική καταγγελία στο αστυνομικό τμήμα Χερσονήσου. Ο 61χρονος συνελήφθη σήμερα το πρωί.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Διευθυντών Ξενοδοχείων, Γιώργος Πελεκανάκης, καταδίκασε το περιστατικό, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. «Τέτοια περιστατικά και συμπεριφορές, δεν είναι σίγουρα αποδεκτές και τις καταδικάζουμε», τόνισε ο ίδιος.