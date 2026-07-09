Η Άβα Γαλανοπούλου απασχόλησε τους διαδικτυακούς της φίλους μετά τη δημοσίευση μιας φωτογραφίας από νοσοκομείο, η οποία προκάλεσε δεκάδες σχόλια και ευχές για την υγεία της.

Η εικόνα αναρτήθηκε την Τετάρτη 8 Ιουλίου από τον καρδιολόγο Στρατή Παναγάκο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook. Στη φωτογραφία, ο γιατρός και η ηθοποιός ποζάρουν χαμογελαστοί μέσα στους χώρους του νοσοκομείου.

Στη λεζάντα της ανάρτησης έγραψε: «Με τη συμπαθέστατη φίλη ηθοποιό Άβα Γαλανοπούλου».

Τι προκάλεσε τις αντιδράσεις στα social media

Η δημοσίευση δεν συνοδευόταν από κάποια αναφορά σχετικά με τον λόγο που η ηθοποιός βρισκόταν στο νοσοκομείο. Η απουσία οποιασδήποτε διευκρίνισης ήταν αρκετή ώστε αρκετοί χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης να εκφράσουν την ανησυχία τους και να της στείλουν μηνύματα με ευχές για καλή ανάρρωση.

Παράλληλα, αρκετοί παρατήρησαν ότι στο χέρι της Άβας Γαλανοπούλου διακρίνεται ένα μικρό επίθεμα. Το συγκεκριμένο στοιχείο προκάλεσε συζητήσεις στα σχόλια της ανάρτησης, χωρίς όμως να υπάρχει οποιαδήποτε επίσημη πληροφορία που να εξηγεί τι προηγήθηκε.

Δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση

Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχει γίνει γνωστός ο λόγος της παρουσίας της Άβας Γαλανοπούλου στο νοσοκομείο, ενώ ούτε η ίδια ούτε άνθρωποι από το περιβάλλον της έχουν προχωρήσει σε κάποια δημόσια τοποθέτηση. Ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες η ηθοποιός υπεβλήθη σε εξετάσεις ρουτίνας.