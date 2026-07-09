Σε τεντωμένο σχοινί βρίσκονται οι διεθνείς ισορροπίες στη Μέση Ανατολή, καθώς το Ιράν εξαπέλυσε αυστηρή προειδοποίηση προς τη Δύση. Το Πολεμικό Ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης ανακοίνωσε ότι οι πρόσφατες στρατιωτικές επιθέσεις των ΗΠΑ κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας, σε συνδυασμό με την ωμή παρέμβαση στην ανακατεύθυνση των πλοίων, τορπιλίζουν την ασφάλεια στην περιοχή.



Σύμφωνα με την Τεχεράνη, οι αμερικανικές ενέργειες διαταράσσουν άμεσα το σταδιακό άνοιγμα των στρατηγικής σημασίας Στενών του Ορμούζ.



Η ιρανική πλευρά ξεκαθαρίζει ότι η κλιμάκωση αυτή θέτει σε άμεσο κίνδυνο τα ζωτικά συμφέροντα και την οικονομία όλων των κρατών που εξαρτώνται από τη συγκεκριμένη θαλάσσια οδό.



Οι Φρουροί πρόσθεσαν ότι οι διελεύσεις πλοίων υπό την εποπτεία του Ιράν έχουν επανέλθει τις τελευταίες δύο εβδομάδες σε περίπου 50% των επιπέδων που ήταν πριν από την έναρξη του πολέμου της 28ης Φεβρουαρίου και ότι η ικανότητα διέλευσης επεκτείνεται μόνο για πλοία που έχουν λάβει άδειες χρήσης διαδρομών που έχουν οριστεί από το Ιράν, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.



Ο ιδεολογικός στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας προειδοποίησε επίσης ότι οποιαδήποτε περαιτέρω παρέμβαση των ΗΠΑ θα επιφέρει «συντριπτική απάντηση».