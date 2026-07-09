Τον 28χρονο σύζυγό της κατήγγειλε μια 25χρονη για διπλό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στα Χανιά. Η 25χρονη κατήγγειλε δύο περιστατικά, στις 6 και 8 Ιουλίου, με τραυματισμούς και σημάδια στο σώμα της.

Τα περιστατικά σημειώθηκαν παρουσία των παιδιών του ζευγαριού, σύμφωνα με το neakriti.gr.

Η 25χρονη γυναίκα κατήγγειλε ότι υπέστη βίαιη συμπεριφορά από τον σύζυγό της, αναφέροντας πως τα περιστατικά είχαν ως αποτέλεσμα να της προκαλέσουν σωματικές βλάβες, μώλωπες και αμυχές.

Σύμφωνα με την 25χρονη, ο άνδρας της τη χτύπησε στο πρόσωπο και το σώμα, και μάλιστα δύο φορές, μέσα σε τρεις ημέρες.

Μετά τα επαναλαμβανόμενα περιστατικά, η γυναίκα αποφάσισε να μεταβεί στο αστυνομικό τμήμα και να καταγγείλει τον σύζυγό της για ενδοοικογενειακή βία.

Ο 28χρονος συνελήφθη από τις Aρχές και η υπόθεση αναμένεται να ακολουθήσει τη δικαστική οδό.