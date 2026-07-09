Μια απίστευτη υπόθεση εξετάζει ο διαχειριστής της Εθνικής Λοταρίας του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς μια μητέρα δύο παιδιών από τη Νότια Ουαλία υποστηρίζει ότι κέρδισε το τζάκποτ των 12 εκατομμυρίων λιρών (περίπου 13,9 εκατ. ευρώ), όμως το τυχερό δελτίο είχε καταλήξει στα σκουπίδια, αφού κατά τον έλεγχό του χαρακτηρίστηκε λανθασμένα ως μη κερδισμένο.

Η Κάθ Μέιν, 46 ετών, γραμματέας σε λέσχη ράγκμπι, διάβασε σε δημοσίευμα της Sun ότι το τζάκποτ της κλήρωσης της 6ης Ιουνίου παρέμενε αδιεκδίκητο. Όταν σύγκρινε τους αριθμούς, διαπίστωσε ότι ήταν ακριβώς οι ίδιοι με εκείνους που παίζει σταθερά εδώ και 20 χρόνια.

Ωστόσο, η μητέρα της είχε ήδη μεταφέρει το δελτίο σε κατάστημα Londis στο Άμπερκινον της Νότιας Ουαλίας για έλεγχο, όπου της είπαν ότι δεν ήταν κερδισμένο.

Η αποκάλυψη που προκάλεσε σοκ

Η Κάθ περιέγραψε τη στιγμή που συνειδητοποίησε τι είχε συμβεί, λέγοντας ότι τηλεφώνησε αμέσως στη μητέρα της για να επιβεβαιώσει πως είχε καταθέσει το δελτίο.

«Τη ρώτησα αν είχε παίξει τους αριθμούς και μου απάντησε “ναι”. Της είπα “κερδίσαμε το Λόττο”, αλλά εκείνη μου είπε πως είχε ήδη ελέγξει το δελτίο και της είχαν πει ότι δεν υπήρχαν νικητές. Όταν της είπα ότι το έπαθλο ήταν 12 εκατομμύρια λίρες, μου απάντησε: “Δεν γίνεται, το δελτίο είναι στα σκουπίδια“», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ίδια παραδέχθηκε ότι ζει με τεράστια αγωνία μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

«Νιώθω συνεχώς άρρωστη. Το χειρότερο είναι η αβεβαιότητα και η αναμονή», είπε.

Το δελτίο πετάχτηκε αφού το μηχάνημα δεν έδωσε ένδειξη

Η ιδιοκτήτρια καφέ, Φιόνα, η οποία είχε πάει το δελτίο για έλεγχο, υποστήριξε ότι το μηχάνημα δεν εξέδωσε τον χαρακτηριστικό ήχο που υποδηλώνει νικητήριο δελτίο.

Όπως ανέφερε, ο καταστηματάρχης τής είπε ότι δεν εμφανίστηκε τίποτα στην οθόνη και τη ρώτησε αν ήθελε να πάρει πίσω τα δελτία.

«Μου είπε “δεν υπάρχουν νικητές, τα θέλετε πίσω;”. Του απάντησα πως, αφού δεν είχαν κερδίσει, μπορούσε να τα πετάξει στα σκουπίδια. Η Κάθ με μάλωσε αργότερα και με ρώτησε γιατί δεν τα κράτησα», δήλωσε.

Μέχρι τη στιγμή που η Κάθ κατάλαβε ότι οι αριθμοί ήταν οι νικητήριοι, οι κάδοι απορριμμάτων είχαν ήδη αδειάσει.

Η έρευνα της Εθνικής Λοταρίας

Η Κάθ ενημέρωσε τον διαχειριστή της Εθνικής Λοταρίας, προσκομίζοντας απόδειξη αγοράς του δελτίου, καθώς και βίντεο από κάμερα ασφαλείας κομμωτηρίου που δείχνει τη μητέρα της να βρίσκεται στο κατάστημα τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.

Η ίδια ανέφερε ότι ρώτησε την εταιρεία αν υπήρχε πιθανότητα βλάβης στο μηχάνημα, επειδή δεν ακούστηκε ο χαρακτηριστικός ήχος κατά τον έλεγχο.

Σύμφωνα με όσα της απάντησαν, ένα τεχνικό πρόβλημα αποτελεί πιθανό αλλά εξαιρετικά απίθανο ενδεχόμενο, ενώ δεν απέκλεισαν το ενδεχόμενο ανθρώπινου λάθους.

Το κατάστημα δεν διαθέτει υλικό από κάμερες ασφαλείας, καθώς βρίσκεται σε διαδικασία ανακαίνισης. Ο ιδιοκτήτης του, Καράν Κουμάρ, δήλωσε ότι το μηχάνημα ενδέχεται να παρουσίασε δυσλειτουργία και σημείωσε πως θα ήταν «καταπληκτικό» αν τελικά αποδειχθεί ότι η γυναίκα είναι η νικήτρια.

Έως και 30 ημέρες για την τελική απόφαση

Στο μεταξύ, η λειτουργία των παιχνιδιών της λοταρίας στο συγκεκριμένο κατάστημα έχει ανασταλεί. Το μηχάνημα έχει τεθεί εκτός λειτουργίας, ενώ έχουν αποσυρθεί και οι ξυστοί λαχνοί, μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα.

Ο διαχειριστής της Εθνικής Λοταρίας αναμένεται να αποφασίσει μέσα σε διάστημα έως 30 ημερών αν η Κάθ δικαιούται το έπαθλο.

Η ίδια δηλώνει πως προσπαθεί να μην ονειρεύεται ακόμη τι θα έκανε με τα χρήματα, σε περίπτωση που η απόφαση δεν τη δικαιώσει.

«Είμαι ο πιο άτυχος άνθρωπος που κέρδισε το Λόττο, γιατί δεν έχω τα χρήματα. Προσπαθώ να μη σκέφτομαι τι θα έκανα με αυτά, σε περίπτωση που τελικά δεν τα πάρω», ανέφερε χαρακτηριστικά.