Θα πάρει και ποσοστό της ρήτρας

Έκλεισε με τον καλύτερο τρόπο για την ΑΕΚ το θέμα Γιόβιτς καθώς ανανεώνει το συμβόλαιό του. Οι κιτρινόμαυροι δίνουν καλή αύξηση στον Σέρβο φορ, ανεβάζουν τη ρήτρα αποδέσμευσης από τα 10 στα 20 εκατ. ευρώ και αν βρεθεί ομάδα που θα προσφέρει αυτά τα λεφτά, ένα ποσοστό αυτών θα πάει στον παίκτη. Αυτό είχαν συμφωνήσει οι δύο πλευρές από το περσινό καλοκαίρι, όταν η ρήτρα ήταν στα 10 εκατ. ευρώ. Η συμφωνία εξακολουθεί να ισχύει και είναι πλέον μια χαρά καλυμμένες όλες οι πλευρές, καθώς θα εισπράξουν περισσότερα αν προκύψει τέτοια πρόταση από μεγάλο πρωτάθλημα.

Έτοιμη για όλα

Μετά την ανανέωση του Γιόβιτς η ΑΕΚ ετοιμάζεται για τις συζητήσεις με τον Πινέδα, δηλώνοντας άγνοια για όσα γράφουν στο Μεξικό. Στην Ένωση λένε πως δεν υπάρχει καμία πρόταση από τη Μοντερέι, άρα δεν γίνονται διαπραγματεύσεις, ενώ δηλώνουν άγνοια για συμφωνία του παίκτη με τη μεξικανική ομάδα. Κανείς από την πλευρά του Πινέδα δεν έχει πει κάτι τέτοιο στην ΑΕΚ, ότι έχει συμφωνήσει με τη Μοντερέι. Στη Νέα Φιλαδέλφεια θέλουν να τον κρατήσουν και γι’ αυτό θα του προσφέρουν και σημαντική αύξηση, ο Ριμπάλτα όμως προετοιμάζεται για όλα τα ενδεχόμενα, γιατί ξέρει ότι αν υπάρξει πώληση του Πινέδα θα πρέπει να πάρει παικταρά για το κέντρο.

Νέα προσπάθεια για Γιάρεμτσουκ

Πρώτο φιλικό παιχνίδι και νίκη για τον Ολυμπιακό, ο οποίος θα προσπαθήσει να πείσει τον Γιάρεμτσουκ πως το καλύτερο είναι να παραμείνει. Ο Ουκρανός, ο οποίος σκόραρε κόντρα στη Ράκοβ, είναι παίκτης που αρέσει πολύ στον Μεντιλίμπαρ, τον θεωρεί κατάλληλο για την ομάδα και θα προσπαθήσει κι αυτός να του εξηγήσει ξανά πως το καλύτερο θα είναι να παραμείνει. Από εκεί και πέρα, δεν μπορούν να του βάλουν και το… μαχαίρι στο λαιμό, θα αποφασίσει ο ίδιος το μέλλον του. Οι ερυθρόλευκοι πάντως θα την κάνουν την προσπάθειά τους και όσο δεν προκύπτει κάποια πρόταση από το εξωτερικό τόσο το καλύτερο για τους ίδιους.

Παικταρά ούτως ή άλλως

Το όνομα του Μπρόζοβιτς δεν είναι η πρώτη φορά που συνδέεται με τον Ολυμπιακό, ο οποίος ψάχνεται για μια μεταγραφική βόμβα. Ο Κροάτης χαφ είναι παικταράς και θα κάνει τη διαφορά, η απόκτησή του όμως μόνο εύκολη δεν είναι. Ο Μπρόζοβιτς έπαιρνε 25 εκατ. ευρώ ετησίως στη Σαουδική Αραβία, προφανώς καμία ευρωπαϊκή ομάδα δεν θα του προσφέρει τέτοιο ποσό, οι απαιτήσεις του όμως θα είναι υψηλές. Να κάνει τέτοια τρέλα ο Μαρινάκης; Ποτέ δεν ξέρεις με τον Ολυμπιακό, είναι η αλήθεια, αλλά δεν είναι και η πιο εύκολη περίπτωση αυτή του Κροάτη. Ακόμη κι αν δεν είναι αυτός πάντως, στον Πειραιά θα πάρουν παικταρά για το κέντρο.

Πολλά νεύρα για Γουόκαπ, Ντόρσεϊ

Στον μπασκετικό Ολυμπιακό υπάρχει έντονος εκνευρισμός για τους Γουόκαπ, Ντόρσεϊ και το πώς χειρίζονται το θέμα των συμβολαίων τους. Ουσιαστικά και οι δύο παίκτες… πατάνε στο γεγονός ότι έχουν ελληνικά διαβατήρια, τα οποία χρειάζεται πάση θυσία η ομάδα. Το βλέπουν σαν διαπραγματευτικό ατού αυτό και ζητάνε μεγάλες αυξήσεις, δείχνοντας ένα πρόσωπο που δεν περίμεναν οι άνθρωποι της ΚΑΕ. Ειδικά με τον Γουόκαπ έχουν εκπλαγεί οι ερυθρόλευκοι, καθώς σχεδίαζαν ούτως ή άλλως να του κάνουν αύξηση. Όχι τόση όση θέλει ο ίδιος, αλλά θα ήταν αύξηση. Τώρα όμως το κλίμα δεν είναι όπως ήταν.

Προς Τουρκία ξανά

Ο Μπακασέτας περίμενε και περιμένει για να δει αν μπορεί να προκύψει κάτι καλό από Ελλάδα, οι πιθανότητες όμως είναι απειροελάχιστες. Από τον ΠΑΟΚ, βασικά, ήλπιζε ο διεθνής άσος να γίνει κάποια κίνηση, δεν έγινε όμως και πλέον μοιάζει όλο και πιο πιθανό το ενδεχόμενο επιστροφής στην Τουρκία. Στη γειτονική χώρα έχει πολύ καλό όνομα, γνωρίζει εδώ και καιρό ότι υπάρχει ενδιαφέρον, έχει και πρόταση στα χέρια του, ήθελε όμως να περιμένει για να δει τι μπορεί να προκύψει. Τελικά δεν προέκυψε κάτι καλό και σκέφτεται σοβαρά πλέον την επιστροφή στην Τουρκία.