Συγκλονιστικό είναι ένα βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιοτητας, το οποίο καταγράφει την επίθεση ουκρανικού drone σε ρωσικό δεξαμενόπλοιο, από τη στιγμή που «κλειδώνει» τον στόχο μέχρι και την πρόσκρουση.

Αναλυτικότερα, ουκρανικά drones επιτέθηκαν τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη σε ομάδα δεξαμενόπλοιων του ρωσικού «σκιώδους στόλου» στη Θάλασσα του Αζόφ, προκαλώντας πυρκαγιές σε πλοία. Σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, τουλάχιστον ένα δεξαμενόπλοιο έμεινε ακυβέρνητο, ενώ το πλήρωμά του αναγκάστηκε να το εγκαταλείψει.

Σε ανακοίνωσή τους, οι Δυνάμεις Μη Επανδρωμένων Συστημάτων της Ουκρανίας (USF) υποστήριξαν ότι «περισσότερα από εννέα ρωσικά δεξαμενόπλοια επλήγησαν από σμήνη drones που επιχείρησαν πάνω από το Στενό του Κερτς», το οποίο χωρίζει τη χερσόνησο της Κριμαίας από τη ρωσική ενδοχώρα. Η επιχείρηση, σύμφωνα με το Κίεβο, πραγματοποιήθηκε από «τρεις επίλεκτες μονάδες drones».

Από τη ρωσική πλευρά, ο κυβερνήτης της περιφέρειας Ροστόφ, Γιούρι Σλιουσάρ, επιβεβαίωσε ότι δύο δεξαμενόπλοια που κατευθύνονταν χωρίς φορτίο προς το λιμάνι του Ροστόφ επλήγησαν από ουκρανικά drones. Όπως ανέφερε, δύο ναυτικοί τραυματίστηκαν, εκ των οποίων ο ένας χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

«Κρίθηκε αναγκαία η εκκένωση του πληρώματος ενός από τα πλοία», δήλωσε ο Σλιουσάρ, προσθέτοντας ότι η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε επτά ουκρανικά drones.

Το Γενικό Επιτελείο της Ουκρανίας επιβεβαίωσε την επιχείρηση, κατονομάζοντας τις μονάδες που συμμετείχαν: το 1ο Ανεξάρτητο Κέντρο, το 413ο Σύνταγμα «Raid» και το Τάγμα «Kairos» της 414ης Ταξιαρχίας «Madyar’s Birds».

Σύμφωνα με ουκρανικές στρατιωτικές πηγές, από τη Δευτέρα οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν προκαλέσει ζημιές σε 21 πολιτικά πλοία που κινούνταν μεταξύ της κατεχόμενης Κριμαίας και της ρωσικής ενδοχώρας. Ο απολογισμός περιλαμβάνει 19 δεξαμενόπλοια του «σκιώδους στόλου», ένα φορτηγό πλοίο ξηρού φορτίου και ένα οχηματαγωγό.

Η Ουκρανία έχει επεκτείνει από την Κυριακή την εκστρατεία της, στοχεύοντας συστηματικά ρωσικά δεξαμενόπλοια που διέρχονται από το Στενό του Κερτς. Στόχος της ευρύτερης επιχείρησης με drones είναι να περιοριστεί η ρωσική παραγωγή καυσίμων και τα έσοδα από τις εξαγωγές ενέργειας, καθώς και να διαταραχθούν οι μεταφορικές συνδέσεις μεταξύ της κατεχόμενης Κριμαίας και της ρωσικής ενδοχώρας, σύφωνα με το kyivpost.com.

Δείτε το βίντεο: