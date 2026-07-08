Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων των χωρών μελών του ΝΑΤΟ, περιλαμβανομένου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, επιβεβαίωσαν σήμερα την “ακλόνητη δέσμευσή” τους στη συλλογική άμυνα με βάση το Άρθρο 5 της συμμαχίας, στη διακήρυξη της συνόδου κορυφής που διεξήχθη στην Άγκυρα.

Στη διακήρυξή τους, ευρωπαϊκές χώρες και ο Καναδάς ανέφεραν ότι αναλαμβάνουν μεγαλύτερη ευθύνη για την άμυνα της συμμαχίας, καθώς οι σύμμαχοι ανακοίνωσαν νέες προμήθειες συνολικής αξίας άνω των 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Οι χώρες μέλη του ΝΑΤΟ δεσμεύθηκαν επίσης να παράσχουν στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία ύψους 70 δισεκ. ευρώ (80 δισεκ. δολάρια) για το 2026 και “τουλάχιστον αντίστοιχα επίπεδα” υποστήριξης το 2027, σύμφωνα με τη διακήρυξη.

Η κοινή διακήρυξη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα στέλνει σαφές μήνυμα ενότητας απέναντι στις αυξανόμενες προκλήσεις ασφαλείας, με τους ηγέτες της Συμμαχίας να επαναβεβαιώνουν τη δέσμευσή τους στη συλλογική άμυνα, στην ενίσχυση των στρατιωτικών δυνατοτήτων και στη συνεχή στήριξη της Ουκρανίας.

Στιγμιότυπα από την 2η ημέρα των εργασιών της 36ης Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα της Τουρκίας, Τετάρτη 8 Ιουλίου 2026 (POOL PHOTO NATO/EUROKINISSI)

«Ενότητα και συλλογική ισχύς αποτελούν τη βάση της ασφάλειας»

Στο τελικό κείμενο της διακήρυξης επισημαίνεται ότι η ενότητα, η αλληλεγγύη και η συλλογική ισχύς του ΝΑΤΟ αποτελούν τον θεμέλιο λίθο της ειρήνης και της ασφάλειας για περίπου ένα δισεκατομμύριο πολίτες των κρατών-μελών. Παράλληλα, οι ηγέτες επαναλαμβάνουν τη σταθερή προσήλωσή τους στη στρατηγική αποτροπής και άμυνας «360 μοιρών», υπογραμμίζοντας ότι η Συμμαχία παραμένει έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε μορφή απειλής.

Η διακήρυξη αναφέρει ότι η Ρωσία εξακολουθεί να αποτελεί τη σημαντικότερη μακροπρόθεσμη απειλή για την ευρωατλαντική ασφάλεια, ενώ επισημαίνεται πως η τρομοκρατία συνεχίζει να συνιστά διαρκή κίνδυνο για τα κράτη-μέλη.

Στο ίδιο πλαίσιο σημειώνεται ότι οι ευρωπαϊκές χώρες της Συμμαχίας και ο Καναδάς αύξησαν το 2025 τις επενδύσεις τους στις βασικές αμυντικές ανάγκες κατά περισσότερα από 139 δισεκατομμύρια δολάρια, ενισχύοντας σημαντικά τις αμυντικές τους δυνατότητες.

Οι σύμμαχοι συμφώνησαν να επιταχύνουν την ανάπτυξη της αμυντικής βιομηχανίας, να ενισχύσουν τη συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα και να άρουν εμπόδια που περιορίζουν το εμπόριο αμυντικού εξοπλισμού μεταξύ των κρατών-μελών.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην ανάπτυξη προηγμένων στρατιωτικών δυνατοτήτων, όπως συστήματα πλήγματος μεγάλου βεληνεκούς, ολοκληρωμένη αεράμυνα και αντιπυραυλική προστασία, μη επανδρωμένα συστήματα, τεχνολογίες αιχμής, εξελιγμένες δυνατότητες πληροφοριών και ένα διαλειτουργικό διατλαντικό υπολογιστικό νέφος (warfighting cloud), το οποίο θα αξιοποιεί εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης για στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Νέα δέσμευση για στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία

Η κοινή διακήρυξη υπογραμμίζει ότι η Ουκρανία συμβάλλει ουσιαστικά στην ασφάλεια του ευρωατλαντικού χώρου, με τους συμμάχους να επαναλαμβάνουν την αταλάντευτη υποστήριξή τους προς το Κίεβο για την προάσπιση της ανεξαρτησίας, της κυριαρχίας και της εδαφικής του ακεραιότητας.

Όπως αναφέρεται, οι ευρωπαϊκές χώρες του ΝΑΤΟ και ο Καναδάς καλύπτουν πλέον το μεγαλύτερο μέρος της στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία. Για το 2026 δεσμεύονται να διαθέσουν 70 δισεκατομμύρια ευρώ για στρατιωτικό εξοπλισμό, εκπαίδευση και αμυντική υποστήριξη, ενώ επιβεβαιώνουν ότι και το 2027 η βοήθεια θα παραμείνει τουλάχιστον στο ίδιο επίπεδο.

Παράλληλα, οι ηγέτες χαιρετίζουν την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πολυετή χρηματοδοτική στήριξη της Ουκρανίας μέσω του μηχανισμού Ukraine Support Loan.

Αναφορές σε Ιράν και υβριδικές απειλές

Η διακήρυξη επισημαίνει ότι το ΝΑΤΟ συνεχίζει να προσαρμόζεται στις νέες προκλήσεις ασφαλείας, οι οποίες περιλαμβάνουν τον αυξανόμενο στρατηγικό ανταγωνισμό, τις υβριδικές απειλές και τις διαδοχικές διεθνείς κρίσεις.

Παράλληλα, οι ηγέτες τονίζουν ότι το Ιράν δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, ενώ απευθύνουν έκκληση προς την Τεχεράνη να διασφαλίσει τον πλήρη σεβασμό της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, χαρακτηρίζοντας τη σταθερότητα της περιοχής κρίσιμη για τη διεθνή ασφάλεια και την παγκόσμια οικονομία.