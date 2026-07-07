Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε νυχτερινά πλήγματα εναντίον δύο εργοστασίων στη ρωσική περιφέρεια Μπριάνσκ, τα οποία, σύμφωνα με το Κίεβο, συνδέονται με το στρατιωτικοβιομηχανικό σύμπλεγμα της Ρωσίας.

Σύμφωνα με το γενικό επιτελείο του ουκρανικού στρατού, ένα από τα εργοστάσια που επλήγησαν ανήκει στην «Kremniy EL Group», έναν όμιλο μικροηλεκτρονικών με έδρα το Μπριάνσκ, ο οποίος κατασκευάζει εξαρτήματα για στρατιωτικά συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου. Το ουκρανικό επιτελείο ανέφερε ότι στην ίδια περιοχή χτυπήθηκε επίσης εργοστάσιο χημικών, το οποίο παράγει συστατικά για καύσιμα πυραύλων και εκρηκτικές ύλες.

«Η Ουκρανία εξαπέλυσε στη διάρκεια της νύχτας μεγάλης κλίμακας επίθεση στη Ρωσία με εκατοντάδες drones», όπως ανακοίνωσε σήμερα το ρωσικό υπουργείο Άμυνας. Σύμφωνα με το υπουργείο, 452 drones αναχαιτίστηκαν πάνω από 17 ρωσικές περιοχές. Ζημιές αναφέρθηκαν σε διάφορες περιοχές, όπως στην περιφέρεια Μπέλγκοροντ, στα σύνορα με την Ουκρανία, και τη βιομηχανική περιοχή της Καλούγκα, στα νοτιοδυτικά της Μόσχας.

Ο δήμαρχος της Μόσχας, Σεργκέι Σομπιάνιν, ανέφερε ότι «περισσότερα από 430 drones κατευθύνθηκαν προς τη ρωσική πρωτεύουσα». Τα περισσότερα καταρρίφθηκαν πριν φτάσουν στη Μόσχα και τα 36 καταστράφηκαν ενώ προσέγγιζαν την πόλη.

Εάν επιβεβαιωθεί ο αριθμός αυτός, θα πρόκειται για τη μεγαλύτερη αριθμητικά ουκρανική επίθεση με drones στη Μόσχα τα τελευταία δύο χρόνια, όπως σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, επικαλούμενο το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa.