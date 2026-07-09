Η Ουκρανία έπληξε δύο ρωσικές δεξαμενές πετρελαίου στις περιφέρειες Τβερ και Σταυρούπολης, που και οι δύο απέχουν περίπου 500 χιλιόμετρα από τη γραμμή του μετώπου, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Οι πολεμιστές μας εφαρμόζουν το σχέδιο κυρώσεων μεγάλου βεληνεκούς σε απάντηση της παράτασης του πολέμου από τη Ρωσία και της συνέχισης των επιθέσεων της», δήλωσε ο Ζελένσκι σε ανάρτηση στο Χ, αναφερόμενος σε ουκρανικές επιθέσεις βαθιά στο ρωσικό έδαφος.

Ο Ζελένσκι ανέφερε επίσης πλήγματα τις τελευταίες ημέρες σε ρωσικό αντλιοστάσιο πετρελαίου στην πόλη Ούφα και σε τερματικό σταθμό φόρτωσης πετρελαίου στην περιφέρεια Ροστόφ.