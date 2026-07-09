Η Ουκρανία θα συνεχίσει να επιτίθεται σε ρωσικά πλοία σε ανοικτή θάλασσα στο πλαίσιο του δικαιώματός της στην αυτοάμυνα, σύμφωνα με τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, όπως ενημέρωσε το Κίεβο την Αθήνα, σύμφωνα με πληροφορίες του Euractiv.

Η κίνηση αυτή προκαλεί αντιδράσεις μετά την πρόσφατη ανακάλυψη ενός ουκρανικού θαλάσσιου drone που μετέφερε 100 κιλά εκρηκτικών κοντά στο ελληνικό νησί της Λευκάδας στο Ιόνιο Πέλαγος.

Το drone είχε ως στόχο ένα ρωσικό δεξαμενόπλοιο στη Μεσόγειο, όπως ανέφεραν διπλωματικές πηγές στην Αθήνα.

Το ζήτημα τέθηκε εκ νέου νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, αφού οι διαβόητοι Ρώσοι φαρσέρ Βόβαν και Λέξους έβαλαν στο στόχαστρο τον Θάνο Δόκο, τον σύμβουλο εθνικής ασφάλειας του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Έλληνα πρωθυπουργού.

Το περιστατικό προκάλεσε έντονη αντίδραση από την Αθήνα, η οποία ζήτησε από το Κίεβο διαβεβαιώσεις ότι ένα τέτοιο περιστατικό δεν θα επαναληφθεί, προκειμένου να αποτραπεί η μετατροπή της Μεσογείου σε θέατρο πολέμου, εν μέσω ανησυχιών για τις πιθανές επιπτώσεις στον τουρισμό.

«Οι Έλληνες θα πρέπει να ζητήσουν το λόγο από τη Ρωσία και τον Πούτιν, όχι από την Ουκρανία», δήλωσε ο πρώην πρωθυπουργός της Ουκρανίας Αρσένι Γιατσένιουκ στο Euractiv στις 29 Μαΐου.

Η Ελλάδα υπέβαλε τρεις διπλωματικές διαμαρτυρίες στο Κίεβο σχετικά με το περιστατικό.

Επισήμως, η Ουκρανία εξέφρασε τη συγγνώμη της για το περιστατικό, τονίζοντας ότι αυτό ήταν αποτέλεσμα της ρωσικής επιθετικότητας κατά της Ουκρανίας.

Ωστόσο, ανεπίσημα, το Κίεβο έδειξε ότι δεν έχει καμία πρόθεση να σταματήσει να στοχεύει ρωσικά πλοία στη Μεσόγειο.

Κατά τη διάρκεια αρκετών διαπροσωπικών συναντήσεων που πραγματοποιήθηκαν μετά το περιστατικό της 7ης Μαΐου, Ουκρανοί διπλωμάτες δήλωσαν ότι το Κίεβο θα συνεχίσει να στοχεύει ρωσικά δεξαμενόπλοια σε ανοικτή θάλασσα, στο πλαίσιο του δικαιώματος αυτοάμυνας που του παρέχει το άρθρο 51 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές στην Αθήνα.

Αξιωματούχοι του Κιέβου αναφέρθηκαν επίσης στη Συμφωνία Φιλίας του 1996 μεταξύ των δύο χωρών, βάσει της οποίας υποχρεούνται να προβαίνουν σε διαβουλεύσεις σε περίπτωση που προκύψει τέτοια κατάσταση. «Σε περίπτωση που προκύψει κατάσταση που θα μπορούσε να αποτελέσει απειλή ή να θέσει σε κίνδυνο τη διεθνή ειρήνη και τάξη, τα Μέρη θα προβαίνουν σε άμεσες διαβουλεύσεις προκειμένου να αξιολογήσουν την κατάσταση», ορίζει η συμφωνία.

Η Ουκρανία υποστηρίζει ότι η Αθήνα δεν συμμορφώθηκε με τη διάταξη αυτή, επισημαίνοντας ότι το ζήτημα είχε πολιτικοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης πριν πραγματοποιηθούν οποιεσδήποτε προηγούμενες διαβουλεύσεις με το Κίεβο.