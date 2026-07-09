Συνολικά επτά χειρουργικές επεμβάσεις χρειάστηκε να υποβληθεί ο Άρης Μουγκοπέτρος μέσα σε διάστημα έντεκα μηνών από το σοβαρό ατύχημά του, προκειμένου να καταφέρει να σταθεί ξανά μπροστά στο κοινό. Ο μουσικός, μιλώντας στην εκπομπή «Action Τώρα» με αφορμή την επιστροφή του στις πίστες έναν χρόνο μετά τον ακρωτηριασμό του από κροτίδα, αποκάλυψε πως η όρασή του από το δεξί μάτι έχει περιοριστεί πλέον στο 15%, αλλά η κινητικότητά του στο όργανο έχει αγγίξει σχεδόν το απόλυτο.

Κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής του παρουσίας, ο Άρης Μουγκοπέτρος εξήγησε τα στάδια των ιατρικών διαδικασιών που προηγήθηκαν της επιστροφής του, δηλώνοντας:

«Το κλαρίνο το πήρα στα χέρια μου 21 Μαρτίου. Περίμενα να περάσουν όλες οι επεμβάσεις. Έκανα εφτά επεμβάσεις μέσα σε 11 μήνες. Πέντε στο χέρι μου και δύο στο μάτι μου. Το μάτι είναι στη θέση του. Δεν βλέπει. Βλέπει 15% το δεξί μου το μάτι, αλλά εντάξει, δόξα τω Θεώ. Γιατί με τη βοήθεια του Θεού, αλλά και τη θέληση τη δική μου αυτή τη στιγμή είμαι στο 98% στο επίπεδο που έπαιζα. Και είναι σημαντικό αυτό. Το να έχεις χάσει δύο δάχτυλα και να παίζεις το ίδιο…».

Η συγκίνηση για το live στην Αθήνα και η προσέλευση του κόσμου

Η προετοιμασία για την επανέναρξη των ζωντανών εμφανίσεων συνοδεύτηκε από έντονη συναισθηματική φόρτιση, ειδικά όταν ήρθε σε επαφή με το διαφημιστικό υλικό της πρώτης του μεγάλης συναυλίας στην πρωτεύουσα.

Περιγράφοντας τις στιγμές που έζησε όταν ενημερώθηκε για την ανταπόκριση των θεατών, ο Άρης Μουγκοπέτρος ανέφερε:

«Αύριο είναι η πρώτη εμφάνιση στην Αθήνα μετά από το συμβάν που είχα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, γιατί σήμερα μίλησα με τον επιχειρηματία που έχουμε συμφωνήσει για τη συγκεκριμένη τη δουλειά και μου είπε ότι έχουμε κλείσει γύρω στα 3.000 άτομα. Είναι στην Ηλιούπολη στα Πολυκλαδικά. Η χαρά μου είναι τεράστια. Το να βλέπεις τώρα λάβαρο και με τη φωτογραφία σου πάλι… Έκατσα την πρώτη μέρα και έκλαιγα σαν παιδάκι μόλις το είδα. Λέω “δεν το πιστεύω”. Μου φαινόταν απίστευτο».

Οι 15 ώρες καθημερινής εξάσκησης και ο κίνδυνος τενοντίτιδας

Η πλήρης ενσωμάτωση στις απαιτήσεις της σκηνής βασίστηκε σε ένα εξαντλητικό πρόγραμμα μελέτης, το οποίο ωστόσο δεν λειτούργησε ανασταλτικά για τον ίδιο, καθώς η ενασχόληση με τη μουσική αποτελεί την κύρια πηγή της ενέργειάς του.

Αναλύοντας τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται το χέρι του και τη φυσική καταπόνηση, ο Άρης Μουγκοπέτρος κατέληξε:

«Είναι τουλάχιστον 15 ώρες που κάνω εξάσκηση. Εγώ αυτή τη στιγμή εδώ, παίζω με ένα τένοντα, γι’ αυτό δουλεύουν και τα δύο καλά. Και πρέπει να το προσέξω όσο μπορώ, γιατί φλερτάρω με την τενοντίτιδα συχνά. Δεν το είδα σαν κούραση, δεν κουράστηκα καθόλου όσες ώρες και να παίξω. Έχω επιστρέψει».