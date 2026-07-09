Οι πρόσφατες εξελίξεις γύρω από τον Οίκο του Γιορκ και τον Άντριου Μάουντμπατεν- Ουίνσδορ έχουν αναζωπυρώσει τη δημόσια συζήτηση για το μέλλον των κορών του, της πριγκίπισσας Βεατρίκης και της πριγκίπισσας Ευγενίας.

Ωστόσο, σύμφωνα με δημοσίευμα του Hello! Magazine, η οικονομική τους σταθερότητα δεν φαίνεται να απειλείται, παρά τις αντιπαραθέσεις που περιβάλλουν τον πατέρα τους.

Από τα τέλη του 2025 και μετά την αφαίρεση των βασιλικών τίτλων του και την απομάκρυνσή του από τη βασιλική κατοικία, οι φήμες για το αν οι δύο πριγκίπισσες θα παραμείνουν κοντά στη βασιλική οικογένεια έχουν πολλαπλασιαστεί.

Η πρόσφατη εμφάνισή τους, ωστόσο, στον γάμο του ξαδέλφου τους Πίτερ Φίλιπς, έδειξε ότι οι σχέσεις τους με τα υπόλοιπα μέλη του Οίκου εξακολουθούν να παραμένουν ισχυρές, παρά τη διακριτική τους αποστασιοποίηση από τις επίσημες βασιλικές δεξιώσεις.

Το πιο σημαντικό, όμως, είναι ότι η οικονομική τους κατάσταση δεν επηρεάζεται από τις οικογενειακές εξελίξεις. Όπως εξηγούν βασιλικοί αναλυτές, οι ανησυχίες περί οικονομικής «κατάρρευσης» δεν έχουν βάση.

Οι δύο αδελφές έχουν χτίσει μια ανεξάρτητη επαγγελματική πορεία, ενώ έχουν και σημαντική οικονομική υποστήριξη από καταπιστευματικά ταμεία που δημιουργήθηκαν για αυτές από τη βασιλομήτορα Ελισάβετ και αργότερα ενισχύθηκαν από την βασίλισσα Ελισάβετ Β’.

Παράλληλα, η προσωπική τους ζωή συμβάλλει, επίσης, στη σταθερότητά τους. Η πριγκίπισσα Βεατρίκη είναι παντρεμένη με τον επιχειρηματία Edoardo Mapelli Mozzi, ενώ η πριγκίπισσα Ευγενία με τον επιχειρηματία Jack Brooksbank. Και οι δύο σύζυγοι δραστηριοποιούνται στον χώρο των επιχειρήσεων και της ακίνητης περιουσίας, ενισχύοντας περαιτέρω την οικονομική ευρωστία των οικογενειών τους.

Η επαγγελματική τους πορεία αποδεικνύει, επίσης, ότι δεν βασίζονται αποκλειστικά στη βασιλική τους ιδιότητα. Η Βεατρίκη έχει δραστηριοποιηθεί στον χώρο των συμβουλευτικών υπηρεσιών μέσω της εταιρείας BY EQ, ενώ η Ευγενία έχει εξελιχθεί σε σημαντικό στέλεχος της γκαλερί τέχνης Hauser & Wirth στο Λονδίνο. Πρόκειται για ρόλους που τους έχουν προσφέρει οικονομική ανεξαρτησία και επαγγελματική ταυτότητα πέρα από τους τίτλους τους.

Τέλος, δεν πρέπει να παραβλεφθεί και η πρακτική πλευρά της βασιλικής «κληρονομιάς»: η πρόσβαση σε κατοικίες του Στέμματος, όπως το St James’s Palace και το Frogmore Cottage, ενισχύει ακόμη περισσότερο τη σταθερότητά τους.