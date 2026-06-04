Ένα μεγάλο κοκκινωπό σημάδι που καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος του δεξιού μάγουλου και την περιοχή γύρω από το μάτι φέρει ο πρώην πρίγκιπας Άντριου, ο οποίος απαθανατίστηκε από τον φωτογραφικό φακό για πρώτη φορά μετά από αρκετές εβδομάδες.

Ο 66χρονος Άντριου Μαουντμπάτεν Γουίνδσορ εθεάθη την Πέμπτη να οδηγεί το όχημά του, τύπου Land Rover, εντός του κτήματος Σάντρινγκχαμ κοντά στη νέα του μόνιμη κατοικία, τη Marsh Farm, έχοντας ως συνεπιβάτες έναν άνδρα και έναν σκύλο.

Αν και οι εικόνες πυροδότησαν συζητήσεις για το αν το τραύμα προήλθε από κάποια πτώση ή σωματική εμπλοκή, πληροφορίες από τους Times αναφέρουν ότι η κατάσταση αυτή εκτιμάται πως συνδέεται με μια «μη σοβαρή ιατρική κατάσταση».

Ο πρώην πρίγκιπας εθεάθη να οδηγεί το Land Rover του κοντά στην κατοικία του στο κτήμα του Σάντρινγκχαμ και φαινόταν να έχει ένα μεγάλο κόκκινο σημάδι στο μάγουλό του. Ο Άντριου, ο οποίος φορούσε ροζ πουκάμισο και μπλε σακάκι, έχει πραγματοποιήσει ελάχιστες δημόσιες εμφανίσεις από τότε που σημειώθηκε ένα περιστατικό ασφαλείας ενώ έβγαζε βόλτα τα σκυλιά του στο κτήμα τον περασμένο μήνα. Η τελευταία του δημόσια εμφάνιση έγινε πριν από δύο εβδομάδες, όταν και δεν έφερε κάποιο σημάδι.

Bav Media / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Το ένοπλο περιστατικό κατά τη διάρκεια περιπάτου

Η δημόσια αυτή παρουσία καταγράφεται μετά το σοβαρό ζήτημα ασφαλείας που σημειώθηκε τον περασμένο μήνα, όταν ο Άντριου δέχθηκε απειλές ενώ έβγαζε βόλτα τα κόργκι της αείμνηστης βασίλισσας Ελισάβετ. Κατά τη διάρκεια του περιπάτου, ένας άνδρας τον προσέγγισε με εκφοβιστική διάθεση κρατώντας επιθετικό όπλο, γεγονός που ανάγκασε την ιδιωτική του ασφάλεια να τον απομακρύνει εσπευσμένα με αυτοκίνητο από το σημείο.

Ο πρώην πρίγκιπας εντοπίστηκε να οδηγεί το Land Rover του κοντά στην κατοικία του στο κτήμα του Σάντρινγκχαμ, φέροντας ένα μεγάλο κόκκινο σημάδι στο μάγουλό του.



Η αμέσως προηγούμενη δημόσια εμφάνισή του είχε καταγραφεί πριν από δύο εβδομάδες, με το πρόσωπό του τότε να μην παρουσιάζει κανένα απολύτως σημάδι.



Bav Media / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Για το συμβάν αυτό, η αστυνομία του Νόρφολκ εξέδωσε επίσημη ενημέρωση, αναφέροντας τα εξής:

«Οι αστυνομικοί κλήθηκαν στο Wolferton λίγο μετά τις 19:30 χθες (Τετάρτη 6 Μαΐου 2026), ύστερα από αναφορά ότι ένας άνδρας συμπεριφερόταν εκφοβιστικά στο χωριό. Οι αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο και συνέλαβαν τον άνδρα με την υποψία παραβίασης της δημόσιας τάξης και κατοχής επιθετικού όπλου. Μεταφέρθηκε στο Κέντρο Ερευνών της Αστυνομίας του King’s Lynn για ανάκριση και παραμένει υπό κράτηση».

Μετά τη σύλληψη του υπόπτου, ο πρίγκιπας Άντριου εμφανίστηκε ιδιαίτερα αναστατωμένος από την τροπή των γεγονότων, ζητώντας να του επιστραφεί η κρατική οικονομική κάλυψη για την προσωπική του φρουρά. Σημειώνεται ότι η μετακίνησή του στη Marsh Farm έγινε τον Απρίλιο, αφού προηγουμένως είχε εγκαταλείψει το Royal Lodge στο Ουίνδσορ, ενώ στο μεσοδιάστημα είχαν τοποθετηθεί στο νέο του σπίτι ενισχυμένοι ξύλινοι φράχτες και ηλεκτρική περίφραξη.

Οι ανοιχτές δικαστικές έρευνες για τη δράση του

Παράλληλα με τα ζητήματα ασφαλείας, ο πρίγκιπας Άντριου βρίσκεται αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη, καθώς τον περασμένο Φεβρουάριο συνελήφθη στο πλαίσιο έρευνας για παράνομη διαχείριση του δημόσιου αξιώματός του, την περίοδο που εκτελούσε χρέη ειδικού εμπορικού απεσταλμένου της Βρετανίας.

Στο μικροσκόπιο των αρχών έχει μπει και μια νέα καταγγελία που αφορά περιστατικό του 2002 κατά τη διάρκεια των ιπποδρομιών Royal Ascot στο Μπέρκσαϊρ, όπου παρούσα ήταν και η βασίλισσα Ελισάβετ. Μια σερβιτόρα της διοργάνωσης κατηγορεί τον Άντριου για «ανάρμοστη συμπεριφορά», με τις έρευνες να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Ο πατέρας της πριγκίπισσας Βεατρίκης και της πριγκίπισσας Ευγενίας συνεχίζει να απορρίπτει το σύνολο των κατηγοριών.