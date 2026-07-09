Μια απίστευτη απόπειρα κλοπής σημειώθηκε σε κοσμηματοπωλείο του Λονδίνου, όταν ένας άνδρας φέρεται να κατάπιε ένα διαμαντένιο δαχτυλίδι αξίας 35.000 λιρών (41.000 ευρώ), προσποιούμενος τον πελάτη. Ωστόσο, οι υπάλληλοι του καταστήματος αντιλήφθηκαν ότι το κόσμημα είχε εξαφανιστεί και τον ανάγκασαν να το επιστρέψει.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, ο ύποπτος πέρασε περίπου δύο ώρες περιεργαζόμενος κοσμήματα στο οικογενειακό κοσμηματοπωλείο Elegance Jewellers στο Χάτον Γκάρντεν του Λονδίνου. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του φέρεται να έβαλε στο στόμα του το διαμαντένιο δαχτυλίδι αρραβώνων, αξίας 35.000 λιρών και να το κατάπιε σε μια θρασύτατη προσπάθεια να το κλέψει.

Οι υπάλληλοι κατάλαβαν ότι έλειπε το δαχτυλίδι

Οι εργαζόμενοι του καταστήματος διαπίστωσαν γρήγορα ότι το δαχτυλίδι είχε εξαφανιστεί και ήρθαν αντιμέτωποι με τον άνδρα. Εκείνος αρνήθηκε έντονα ότι το είχε πάρει, φτάνοντας μάλιστα στο σημείο να τους προτρέψει να ερευνήσουν τις τσέπες του.

Μόνο όταν οι υπάλληλοι εξέτασαν το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας του καταστήματος, το οποίο βρίσκεται στη γνωστή συνοικία κοσμηματοπωλείων Χάτον Γκάρντεν, κατάλαβαν τι είχε συμβεί. Όπως φαίνεται στο βίντεο, ο γκριζομάλλης άνδρας εξετάζει το διαμαντένιο δαχτυλίδι αρραβώνων και στη συνέχεια το βάζει στο στόμα του. Παράλληλα, φορώντας μπλε πουκάμισο και σακάκι, συνεχίζει με απόλυτη ψυχραιμία να κοιτάζει και άλλα δαχτυλίδια που του δείχνει υπάλληλος του καταστήματος.

Αναγκάστηκε να επιστρέψει το κόσμημα

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο άνδρας επιχείρησε στη συνέχεια να αποχωρήσει από το κατάστημα, λέγοντας ότι θα επέστρεφε την επόμενη ημέρα για να πάρει την τελική του απόφαση σχετικά με την αγορά. Οι υπάλληλοι όμως τον σταμάτησαν και απαίτησαν να επιστρέψει το κόσμημα.

Το κοσμηματοπωλείο υποστηρίζει ότι τότε ο φερόμενος ως δράστης έβαλε τα δάχτυλά του στον λαιμό του και έκανε εμετό, βγάζοντας το δαχτυλίδι αξίας 35.000 λιρών, το οποίο παρέδωσε πίσω στους εργαζόμενους.

Αμέσως μετά, απομακρύνθηκε από το κατάστημα με τη συνοδεία της ασφάλειας του Χάτον Γκάρντεν, ενώ το περιστατικό καταγγέλθηκε στην αστυνομία την επόμενη ημέρα.

Το δαχτυλίδι και οι μαρτυρίες των ιδιοκτητών

Το δαχτυλίδι αρραβώνων είναι κατασκευασμένο από πλατίνα και διαθέτει ένα μεγάλο διαμάντι κοπής «πριγκίπισσα», το οποίο περιβάλλεται από αρκετά μικρότερα διαμάντια.

Οι υπεύθυνοι του καταστήματος δήλωσαν ότι έμειναν άφωνοι όταν παρακολούθησαν το βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας, καθώς χρειάστηκε να το δουν τρεις φορές μέχρι να αντιληφθούν ότι ο άνδρας φέρεται να είχε καταπιεί το δαχτυλίδι.

Ο 28χρονος Τζουνάιντ Χασάν, που διευθύνει την οικογενειακή επιχείρηση, δήλωσε στη Sun: «Εγώ δεν μπορώ να πάρω ούτε παρακεταμόλη χωρίς νερό, οπότε δεν ξέρω πώς τα κατάφερε. Θα μπορούσε να είχε γρατσουνίσει το εσωτερικό του. Μιλούσε κανονικά, δεν μπορούσες να καταλάβεις ότι είχε το δαχτυλίδι μέσα του. Του ζητήσαμε να το επιστρέψει και έβαλε τα δάχτυλά του στον λαιμό του και το έβγαλε με εμετό».

Ο πατέρας του, Σαγίντ Χασάν, ήταν εκείνος που εξυπηρέτησε τον άνδρα και αντιλήφθηκε ότι το δαχτυλίδι έλειπε. Ο 58χρονος περιέγραψε ότι ο φερόμενος ως δράστης «ούρλιαζε και φώναζε» όταν κατηγορήθηκε για την κλοπή και του είπαν ότι δεν μπορούσε να φύγει από το κατάστημα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο άνδρας ηρέμησε όταν συνειδητοποίησε ότι οι υπάλληλοι είχαν καταλάβει τι είχε προσπαθήσει να κάνει. «Ήταν η πρώτη φορά που έβλεπα κάτι τέτοιο. Ευτυχώς τον έπιασα», πρόσθεσε.

Το Elegance Jewellers, το οποίο λειτουργεί εδώ και περισσότερες από τρεις δεκαετίες, κάλεσε τα υπόλοιπα κοσμηματοπωλεία να είναι σε επιφυλακή για τον συγκεκριμένο άνδρα, καθώς εκτιμά ότι πρόκειται για επαγγελματία κλέφτη.