Το δρόμο για τη Βουλή φαίνεται πως παίρνει η αναφορά που κατέθεσε στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, η οποία αφορά τις δηλώσεις του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, σχετικά με την ψήφιση των Ποινικών Κωδίκων παραμονές των εκλογών του 2019, επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η αναφορά εστάλη στην Εισαγγελία Πρωτοδικών, ενώ στη συνέχεια αναμένεται να επιστρέψει στον Άρειο Πάγο, όπου θα αποφασιστούν οι επόμενες ενέργειες. Πιθανότερη εξέλιξη εκτιμάται ότι θα είναι η διαβίβαση της αναφοράς, αμελλητί, στη Βουλή, η οποία έχει τον τελευταίο λόγο, όπως προβλέπει ο νόμος περί ευθύνης υπουργών, για υποθέσεις που αφορούν ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες πολιτικών προσώπων.

Ωστόσο, ακόμη και αν κριθεί ότι από τα καταγγελλόμενα προκύπτουν ενδείξεις τέλεσης αδικήματος, αυτά φέρεται να έχουν ήδη παραγραφεί. Και αυτό γιατί, όπως αναφέρουν νομικοί κύκλοι, από τις εκλογές του 2019 έχουν μεσολαβήσει δύο βουλευτικές εκλογικές αναμετρήσεις.

Σε κάθε περίπτωση, η διαβίβαση της αναφοράς για τους Κώδικες φέρνει και πάλι στο προσκήνιο ένα θέμα που είχε προκαλέσει πολιτικούς τριγμούς και αντιδράσεις.

Στο επίκεντρο των αλλαγών βρέθηκε, τότε, η μετατροπή της ενεργητικής δωροδοκίας αξιωματούχων από κακούργημα σε πλημμέλημα, μια μεταρρύθμιση που είχε άμεσες συνέπειες σε μεγάλες δικαστικές υποθέσεις που ήταν ανοιχτές, καθώς επηρέασε τα όρια της παραγραφής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η υπόθεση των αλλαγών στους Ποινικούς Κώδικες είχε βρεθεί και πάλι στο επίκεντρο δικαστικών ερευνών μετά τις καταγγελίες του πρώην υπουργού Δικαιοσύνης του ΣΥΡΙΖΑ, Σταύρου Κοντονή, ο οποίος είχε αφήσει αιχμές για παρασκηνιακές παρεμβάσεις και φαινόμενα διαπλοκής. Οι σχετικές καταγγελίες είχαν τεθεί στο αρχείο δύο φορές, μετά την ολοκλήρωση των αντίστοιχων εισαγγελικών ερευνών.