Στον Άρειο Πάγο μετέβη το πρωί της Τετάρτης ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, προκειμένου να καταθέσει μηνυτήρια αναφορά σχετικά με τις πρόσφατες δηλώσεις του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Άδωνι Γεωργιάδη, αναφορικά με δωροδοκία πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, για την τροποποίηση του Ποινικού Κώδικα.

«Σε οποιαδήποτε άλλη χώρα θα είχε παρέμβει αυτεπάγγελτα η Δικαιοσύνη»

Εξερχόμενος από το μέγαρο του Αρείου Πάγου, ο κ. Βελόπουλος εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση για τα αντανακλαστικά των δικαστικών αρχών, τονίζοντας ότι σε «οποιαδήποτε άλλη χώρα, όταν αντιπρόεδρος κυβέρνησης κατήγγειλε για δωροδοκία πρώην πρωθυπουργό, θα είχε παρέμβει αυτεπάγγελτα η Δικαιοσύνη».

Όπως εξήγησε, επειδή στην Ελλάδα «η δικαιοσύνη πηγαίνει σαν τη χελώνα», η Ελληνική Λύση, επιδιώκοντας «μια καθαρή και διαυγή δικαιοσύνη», ζητά με την αναφορά της να διαλευκανθεί πλήρως η καταγγελία και «αυτό που είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης σε σχέση με τη δωροδοκία του Έλληνα πρωθυπουργού να νομοθετήσει υπέρ ποινικών». Σύμφωνα με τον πρόεδρο του κόμματος, η συγκεκριμένη υπόθεση αποδεικνύει ότι «η σήψη είναι πολύ βαθιά».

Κλείνοντας τη δήλωσή του, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης εστίασε στην ουσία της νομοθετικής παρέμβασης της τότε περιόδου, ζητώντας να χυθεί φως και να κατονομαστούν τα εμπλεκόμενα πρόσωπα:

«Όλη η Ελλάδα γνωρίζει ότι εκείνη την περίοδο ο κύριος Τσίπρας νομοθέτησε υπέρ ποινικών για τη δωροδοκία, δηλαδή ενεργητική δωροδοκία, όσοι έπαιρναν λεφτά να αθωωθούν. Ποιοι είναι αυτοί και ποιον ολιγάρχη αφορά αυτή η ιστορία; Πρέπει η δικαιοσύνη να τα βρει και να τιμωρηθούν όλοι, είτε είναι ο Τσίπρας είτε είναι οποιοσδήποτε άλλος».