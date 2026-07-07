Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους κινήθηκε η συνέντευξη του Άδωνι Γεωργιάδη στο Action24, με τον υπουργό Υγείας να εξαπολύει σφοδρή προσωπική και πολιτική επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα, διατυπώνοντας βαριές καταγγελίες για την ψήφιση των Ποινικών Κωδίκων το 2019.

«Ο κ. Κοντονής, ο υπουργός Δικαιοσύνης, του δήλωσε ότι πήρε λεφτά για να ψηφίσει τους ποινικούς κώδικες. Και αυτή είναι η μόνη λογική λύση για ποιο λόγο ενώ είχε προκηρύξει εκλογές στις 26 Ιουνίου τις πήγε στις 7 Ιουλίου και αν θέλει να μου κάνει μήνυση. Ο πιο διεφθαρμένος πολιτικός της μεταπολίτευσης είναι ο Τσίπρας και απλώς δεν τον κυνήγησε ο Μητσοτάκης», τόνισε ο υπουργός Υγείας, μιλώντας στο Action24.

«Θα μας πει ο πρωθυπουργός της Νοvartis, θα μας πει εμάς διεφθαρμένους, ο αρχισκευωρός που καταδικάστηκαν υπουργοί του στο ειδικό δικαστήριο. Όλα έχουν ένα όριο. Προειδοποιώ τον κ. Τσίπρα επειδή είμαι και λίγο παλαβός, να μην ξαναπεί ότι είναι ο πιο έντιμος, η χώρα είναι μικρή και ξέρουμε καλά περί τίνος πρόκειται» συνέχισε σε υψηλούς τόνους ο Άδωνις Γεωργιάδης.

«Πείτε μου μια φορά που έχουν ανακοινωθεί εκλογές και αλλάζει ημερομηνία για να ψηφιστεί ένα νομοσχέδιο. Να μας πει ο Τσίπρας γιατί έπρεπε να ψηφίσει αυτό το νομοσχέδιο τόσο επειγόντως που μετέτρεψε το κακούργημα της ενεργής δωροδοκίας σε πλημμέλημα» πρόσθεσε ο υπουργός Υγείας.

Στην παρατήρηση των δημοσιογράφων αν έχει στοιχεία για όσα καταγγέλλει, ο κ. Γεωργιάδης απάντησε «ο υπουργός Δικαιοσύνης του το είπε, του έκανε μήνυση; Όχι. Εγώ πιστεύω ότι πήρε λεφτά για να το κάνει αυτό. Πάει και μένει στη βίλα στο Σούνιο με 500 ευρώ. Αλέξη σε προειδοποιώ, σταμάτα τα, γύρνα στην πολιτική γιατί εγώ δεν αστειεύομαι».

Όσον αφορά, δε, τον Αντώνη Σαμαρά, ο Άδωνις Γεωργιάδης είπε «είναι προφανές ότι έχει ανεβάσει πίστα και έχει ξεκινήσει μια ακατανόητη επίθεση στη ΝΔ κάτι που είναι λυπηρό ως γεγονός. Οι ΣΥΡΙΖΑιοι αποδείχθηκε ότι δεν αγαπούσαν τον ΣΥΡΙΖΑ, τους ήταν αδιάφορο ως κόμμα όπως αποδεικνύεται από την ταχύτητα που το εγκατέλειψαν όταν κατάλαβαν ότι δεν μπορεί να τους παρέχει καρέκλες. Μόλις κατάλαβαν ότι δεν μπορούν να επανεκλεγούν ξεχάσαν αγώνες και είπαν ποιος ΣΥΡΙΖΑ, πάμε στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Εμείς τη ΝΔ την αγαπάμε. Πέραν της μεγάλης λύπης που μου προκαλεί η συνειδητοποίηση ότι θα κάνει κόμμα (σ.σ. ο Αντώνης Σαμαράς) και αν αυτό συμβεί θα είναι πολιτικός μας αντίπαλος και θα τον αντιμετωπίσουμε ως πολιτικό αντίπαλο και αυτό δεν είναι δική μας επιλογή».