Όταν η θερμοκρασία αγγίζει ή ξεπερνά τους 40 βαθμούς Κελσίου, ο οργανισμός μας δίνει καθημερινά μια δύσκολη μάχη για να διατηρήσει τη φυσιολογική του θερμοκρασία. Με κάθε σταγόνα ιδρώτα δεν χάνουμε μόνο νερό. Χάνουμε πολύτιμους ηλεκτρολύτες, όπως νάτριο, κάλιο και μαγνήσιο, στοιχεία απαραίτητα για τη λειτουργία της καρδιάς, των μυών, του εγκεφάλου και του νευρικού συστήματος.

Η αφυδάτωση μπορεί να ξεκινήσει ύπουλα, με λίγη δίψα ή έναν πονοκέφαλο, όμως όταν εξελιχθεί μπορεί να προκαλέσει ζάλη, έντονη κόπωση, πτώση της αρτηριακής πίεσης, θερμική εξάντληση ή ακόμη και θερμοπληξία. Οι ηλικιωμένοι, τα μικρά παιδιά, οι έγκυες, οι αθλητές και όσοι πάσχουν από χρόνια νοσήματα αποτελούν τις πιο ευάλωτες ομάδες.

Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, η επαρκής πρόσληψη υγρών είναι από τα σημαντικότερα μέτρα προστασίας κατά τη διάρκεια των υψηλών θερμοκρασιών, ενώ η European Food Safety Authority υπενθυμίζει ότι οι καθημερινές ανάγκες σε υγρά καλύπτονται όχι μόνο από το νερό, αλλά και από άλλα ποτά και τρόφιμα με υψηλή περιεκτικότητα σε νερό.

Κι όμως, οι περισσότεροι εξακολουθούν να πιστεύουν ότι το μόνο ρόφημα που πραγματικά ενυδατώνει είναι το απλό νερό.

Η πραγματικότητα είναι πιο σύνθετη

Επιστημονικές μελέτες έχουν δείξει ότι ορισμένα ποτά, χάρη στον συνδυασμό νερού, ηλεκτρολυτών, υδατανθράκων και πρωτεϊνών, μπορούν σε συγκεκριμένες συνθήκες να συγκρατούν τα υγρά στον οργανισμό για περισσότερο χρόνο από το απλό νερό. Αυτό δεν σημαίνει ότι το νερό παύει να αποτελεί την καλύτερη καθημερινή επιλογή. Σημαίνει όμως ότι υπάρχουν στιγμές όπου άλλες επιλογές μπορούν να προσφέρουν ένα επιπλέον πλεονέκτημα.

Νερό καρύδας: Το φυσικό «ισοτονικό» της φύσης

Το νερό καρύδας έχει αποκτήσει τα τελευταία χρόνια φανατικούς φίλους και όχι άδικα. Πρόκειται για ένα από τα πιο φυσικά ροφήματα ενυδάτωσης, καθώς περιέχει σημαντικές ποσότητες καλίου, νατρίου, μαγνησίου και ασβεστίου, ηλεκτρολυτών που βοηθούν τον οργανισμό να αποκαταστήσει την ισορροπία των υγρών μετά από έντονη εφίδρωση.

Σε αντίθεση με πολλά αθλητικά ποτά, το φυσικό νερό καρύδας περιέχει λιγότερα σάκχαρα και δεν χρειάζεται τεχνητές χρωστικές ή πρόσθετα.

Οι ειδικοί συμβουλεύουν να επιλέγετε προϊόντα που αναγράφουν 100% νερό καρύδας, χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή αρωμάτων. Αν και μπορεί να αποτελέσει εξαιρετική επιλογή μετά από άσκηση ή πολύωρη έκθεση στη ζέστη, άτομα με σοβαρή νεφρική νόσο θα πρέπει να συμβουλεύονται τον γιατρό τους λόγω της υψηλής περιεκτικότητας σε κάλιο.

Ανθρακούχο νερό: Ο μύθος που καταρρίφθηκε

Πόσες φορές δεν έχουμε ακούσει ότι το ανθρακούχο νερό «δεν ξεδιψά» ή ότι αφυδατώνει; Η επιστήμη δίνει ξεκάθαρη απάντηση: πρόκειται για μύθο.

Μελέτες που συνέκριναν το ανθρακούχο με το φυσικό νερό δεν διαπίστωσαν καμία ουσιαστική διαφορά στην ενυδάτωση του οργανισμού. Το ανθρακικό δεν μειώνει την απορρόφηση των υγρών ούτε αυξάνει την απώλειά τους.

Για όσους δυσκολεύονται να πίνουν αρκετό νερό μέσα στην ημέρα, το ανθρακούχο μπορεί να αποτελέσει μια ευχάριστη εναλλακτική, ιδιαίτερα όταν συνοδεύεται από φέτες λεμονιού, αγγουριού, πορτοκαλιού ή φύλλα δυόσμου αντί για ζάχαρη.

Τσάι από βότανα: Η δροσερή δύναμη των αντιοξειδωτικών

Ένα ζεστό ή παγωμένο αφέψημα μπορεί να αποδειχθεί πολύ πιο ενυδατικό απ’ όσο φαντάζονται οι περισσότεροι. Τα περισσότερα αφεψήματα βοτάνων αποτελούνται σχεδόν εξ ολοκλήρου από νερό και, επειδή δεν περιέχουν καφεΐνη, συμβάλλουν ουσιαστικά στην καθημερινή πρόσληψη υγρών.

Παράλληλα προσφέρουν πολύτιμες φυτικές ενώσεις και αντιοξειδωτικά που φαίνεται να συμβάλλουν στην προστασία των κυττάρων από το οξειδωτικό στρες.

Ανάμεσα στις καλύτερες επιλογές για το καλοκαίρι είναι:

τσάι ιβίσκου,

τσάι μέντας,

τσάι τζίντζερ,

χαμομήλι,

λουίζα.

Μπορούν να καταναλωθούν τόσο ζεστά όσο και παγωμένα, χωρίς προσθήκη ζάχαρης.

Γάλα: Το ρόφημα που εξέπληξε τους επιστήμονες

Ίσως ακούγεται παράδοξο, όμως αρκετές επιστημονικές μελέτες κατέληξαν σε ένα εντυπωσιακό συμπέρασμα: σε ορισμένες συνθήκες το γάλα μπορεί να διατηρεί τον οργανισμό ενυδατωμένο για περισσότερο χρόνο από το νερό.

Ο λόγος δεν είναι ότι περιέχει περισσότερο νερό (αποτελείται περίπου κατά 90% από νερό) αλλά ότι διαθέτει ένα μοναδικό «κοκτέιλ» από φυσικούς ηλεκτρολύτες, πρωτεΐνες, υδατάνθρακες και μικρή ποσότητα λίπους. Αυτά επιβραδύνουν την κένωση του στομάχου και βοηθούν τον οργανισμό να συγκρατεί τα υγρά για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Παράλληλα, κάθε ποτήρι γάλα προσφέρει:

ασβέστιο,

πρωτεΐνες υψηλής βιολογικής αξίας,

κάλιο,

φώσφορο,

βιταμίνη D (όταν είναι εμπλουτισμένο).

Οι ειδικοί διευκρινίζουν πάντως ότι αυτό δεν σημαίνει πως πρέπει να αντικαταστήσουμε το νερό με γάλα. Το γάλα αποτελεί εξαιρετική επιλογή μετά από έντονη σωματική άσκηση ή σε περιπτώσεις όπου χρειάζεται καλύτερη αναπλήρωση υγρών και ηλεκτρολυτών, όχι όμως το βασικό ποτό της καθημερινής ενυδάτωσης.

Χυμοί φρούτων και λαχανικών: Ενυδάτωση με βιταμίνες, αλλά με μέτρο

Ένα ποτήρι φυσικού χυμού δεν προσφέρει μόνο δροσιά. Προσφέρει επίσης νερό, βιταμίνες, αντιοξειδωτικά και πολύτιμα μέταλλα που συμβάλλουν στη σωστή λειτουργία του οργανισμού.

Ανάμεσα στις καλύτερες επιλογές βρίσκονται:

φυσικός χυμός πορτοκαλιού,

χυμός μήλου,

χυμός ντομάτας,

χυμός καρότου,

χυμός κράνμπερι,

χυμός σέλινου.

Οι ειδικοί συνιστούν να προτιμώνται χυμοί με την ένδειξη 100% φυσικός χυμός, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Ωστόσο, επισημαίνουν ότι ακόμη και οι φυσικοί χυμοί περιέχουν αρκετά φυσικά σάκχαρα, γι’ αυτό η κατανάλωσή τους πρέπει να γίνεται με μέτρο και ιδανικά στο πλαίσιο μιας ισορροπημένης διατροφής.

Το νερό εξακολουθεί να αποτελεί την πρώτη επιλογή για καθημερινή ενυδάτωση. Όμως, όταν η ζέστη γίνεται ασφυκτική, ο οργανισμός μας εκτός από νερό αναζητά και ηλεκτρολύτες. Και εκεί ακριβώς ορισμένα ροφήματα μπορούν να αποδειχθούν πολύτιμοι σύμμαχοι.

Χυμός αλόης βέρα: Η ήπια επιλογή που κερδίζει έδαφος

Μπορεί να μην βρίσκεται ακόμη στα περισσότερα ελληνικά ψυγεία, όμως ο χυμός αλόης βέρα κερδίζει συνεχώς έδαφος ως ένα δροσιστικό ρόφημα με υψηλή περιεκτικότητα σε νερό και χαμηλές θερμίδες.

Παράγεται από τη σάρκα του φυτού της αλόης και αποτελεί πηγή αντιοξειδωτικών, βιταμινών και φυτικών συστατικών που φαίνεται να συμβάλλουν στη συνολική υγεία του οργανισμού.

Σε αντίθεση με πολλά ποτά ενυδάτωσης του εμπορίου, ο φυσικός χυμός αλόης βέρα περιέχει μικρότερες ποσότητες ζάχαρης. Ωστόσο, οι ειδικοί συνιστούν να επιλέγονται προϊόντα χωρίς πρόσθετα γλυκαντικά, τεχνητές γεύσεις ή χρώματα.

Αν και μπορεί να αποτελέσει μια ευχάριστη επιλογή για όσους αναζητούν εναλλακτικές λύσεις, δεν υποκαθιστά το νερό ούτε αποτελεί θεραπευτικό προϊόν, όπως συχνά λανθασμένα διαφημίζεται.

Ζωμός: Η παλιά συνταγή που επιβεβαιώνει η επιστήμη

Δεν είναι τυχαίο ότι οι γιαγιάδες μας προσέφεραν πάντα μια ζεστή σούπα όταν κάποιος ήταν άρρωστος. Ο ζωμός, και ιδιαίτερα ο ζωμός από κόκαλα, αποτελείται κυρίως από νερό και περιέχει σημαντικές ποσότητες ηλεκτρολυτών όπως νάτριο, κάλιο, μαγνήσιο και ασβέστιο. Αυτά τα μέταλλα συμβάλλουν στην καλύτερη συγκράτηση των υγρών, ιδιαίτερα μετά από έντονη εφίδρωση ή απώλεια υγρών λόγω γαστρεντερίτιδας.

Παράλληλα, ένας ελαφρύς ζωμός μπορεί να βοηθήσει στην αναπλήρωση υγρών όταν η όρεξη είναι περιορισμένη ή η κατανάλωση στερεάς τροφής είναι δύσκολη.

Προσοχή όμως: οι έτοιμοι ζωμοί συχνά περιέχουν πολύ μεγάλες ποσότητες αλατιού. Άτομα με υπέρταση, καρδιακή ανεπάρκεια ή νεφρική νόσο θα πρέπει να συμβουλεύονται τον γιατρό τους πριν τους καταναλώνουν συστηματικά.

Smoothies: Ένα ποτήρι γεμάτο νερό, βιταμίνες και φυτικές ίνες

Τα smoothies αποτελούν έναν από τους πιο εύκολους τρόπους να αυξήσει κανείς ταυτόχρονα την πρόσληψη υγρών, φρούτων και λαχανικών.

Η ιδανική συνταγή περιλαμβάνει:

φρέσκα ή κατεψυγμένα φρούτα,

πράσινα φυλλώδη λαχανικά,

νερό, γάλα ή φυτικό ρόφημα χωρίς ζάχαρη,

λίγο γιαούρτι ή κεφίρ για επιπλέον πρωτεΐνη.

Έτσι δημιουργείται ένα ιδιαίτερα ενυδατικό ρόφημα, πλούσιο σε αντιοξειδωτικά, βιταμίνες και φυτικές ίνες.

Οι διαιτολόγοι, ωστόσο, προειδοποιούν ότι τα smoothies μπορούν εύκολα να μετατραπούν σε «θερμιδικές βόμβες» όταν προστίθενται παγωτό, σιρόπια, μέλι, πολλοί ξηροί καρποί ή μεγάλες ποσότητες αποξηραμένων φρούτων. Η καλύτερη επιλογή είναι πάντα οι απλές, φυσικές συνταγές.

Αθλητικά ποτά: Χρήσιμα, αλλά όχι για όλους

Οι εικόνες αθλητών που καταναλώνουν ισοτονικά ποτά μετά την προπόνηση έχουν δημιουργήσει την εντύπωση ότι πρόκειται για το ιδανικό ρόφημα ενυδάτωσης. Η πραγματικότητα είναι διαφορετική.

Τα αθλητικά ποτά σχεδιάστηκαν για ανθρώπους που χάνουν μεγάλες ποσότητες ιδρώτα κατά τη διάρκεια έντονης ή πολύωρης άσκησης. Περιέχουν νερό, νάτριο, κάλιο και μικρή ποσότητα υδατανθράκων, ώστε να αναπληρώνουν τα υγρά και την ενέργεια.

Η Αμερικανική Ακαδημία Διατροφής και Διαιτολογίας επισημαίνει ότι για τους περισσότερους ανθρώπους που κάνουν ήπια άσκηση ή απλώς περπατούν στη ζέστη, το νερό είναι απολύτως επαρκές.

Αντίθετα, η συστηματική κατανάλωση ισοτονικών ποτών χωρίς πραγματική ανάγκη μπορεί να αυξήσει άσκοπα την πρόσληψη ζάχαρης και θερμίδων.

Εξαίρεση αποτελούν περιπτώσεις έντονης αφυδάτωσης, παρατεταμένης άσκησης, γαστρεντερίτιδας ή υψηλού πυρετού, όπου ειδικά διαλύματα ηλεκτρολυτών, όπως αυτά που συστήνονται από τους παιδιάτρους ή τους γιατρούς επειγόντων περιστατικών, μπορούν να αποδειχθούν ιδιαίτερα χρήσιμα.

Χυμός από τουρσί: Η πιο παράξενη πρόταση έχει… εξήγηση

Ακούγεται παράδοξο, όμως αρκετοί αθλητές αντοχής καταναλώνουν μικρές ποσότητες χυμού από τουρσί μετά από πολύωρη άσκηση. Ο λόγος είναι απλός. Ο χυμός περιέχει μεγάλες ποσότητες νατρίου και καλίου, δύο ηλεκτρολυτών που χάνονται με τον ιδρώτα.

Ορισμένες μικρές μελέτες δείχνουν ότι μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση των μυϊκών κραμπών μετά από έντονη άσκηση. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι αποτελεί ιδανικό ρόφημα ενυδάτωσης για τον γενικό πληθυσμό.

Αντίθετα, λόγω της πολύ υψηλής περιεκτικότητάς του σε αλάτι, δεν συνιστάται σε άτομα με υπέρταση, καρδιαγγειακά νοσήματα ή νεφρικά προβλήματα.

Ποια ποτά αφυδατώνουν πραγματικά;

Εδώ και χρόνια κυκλοφορεί η άποψη ότι ο καφές αφυδατώνει. Οι νεότερες επιστημονικές μελέτες δείχνουν ότι η μέτρια κατανάλωση καφέ ή τσαγιού δεν προκαλεί σημαντική αφυδάτωση στους ανθρώπους που τα καταναλώνουν καθημερινά. Αντίθετα, συμβάλλουν και αυτά στη συνολική πρόσληψη υγρών.

Διαφορετική είναι η εικόνα για:

το αλκοόλ, το οποίο αυξάνει τη διούρηση και επιταχύνει την απώλεια υγρών,

τα αναψυκτικά και τα ενεργειακά ποτά με μεγάλη περιεκτικότητα σε ζάχαρη,

τα πολύ γλυκά ροφήματα, που μπορούν να επιβραδύνουν την απορρόφηση των υγρών και να προσθέσουν εκατοντάδες περιττές θερμίδες.

Πώς θα καταλάβετε ότι αρχίζετε να αφυδατώνεστε

Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ και το CDC, τα πρώτα προειδοποιητικά σημάδια δεν πρέπει ποτέ να αγνοούνται.

Ανάμεσά τους βρίσκονται:

έντονη δίψα,

ξηροστομία,

σκουρόχρωμα ούρα,

πονοκέφαλος,

ζάλη,

κόπωση,

μειωμένη συγκέντρωση,

μυϊκές κράμπες,

ταχυκαρδία.

Εάν εμφανιστούν σύγχυση, λιποθυμία, θερμοκρασία σώματος πάνω από 40°C ή απώλεια αισθήσεων, απαιτείται άμεση ιατρική βοήθεια, καθώς μπορεί να πρόκειται για θερμοπληξία.

Το συμπέρασμα των ειδικών

Το νερό παραμένει αναντικατάστατο και εξακολουθεί να αποτελεί την καλύτερη επιλογή για την καθημερινή ενυδάτωση. Όμως η επιστήμη μάς δείχνει ότι η σωστή ενυδάτωση δεν εξαρτάται μόνο από το πόσα ποτήρια νερό πίνουμε. Εξαρτάται και από το πόσο αποτελεσματικά ο οργανισμός μπορεί να συγκρατήσει αυτά τα υγρά.

Ροφήματα όπως το γάλα, το νερό καρύδας, τα αφεψήματα βοτάνων, οι φυσικοί χυμοί ή ένα σωστά παρασκευασμένο smoothie μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στην κάλυψη των καθημερινών αναγκών, ιδιαίτερα τις ημέρες του καύσωνα ή μετά από έντονη σωματική δραστηριότητα.

Όπως επισημαίνει η κλινική διαιτολόγος Maggie Moon, «όταν ο οργανισμός αφυδατώνεται, δεν χρειάζεται μόνο νερό. Χρειάζεται έναν σωστό συνδυασμό υγρών, ηλεκτρολυτών και μικρής ποσότητας υδατανθράκων ώστε να αποκαταστήσει γρηγορότερα την ισορροπία του».

Το σημαντικότερο μήνυμα, όμως, είναι άλλο: μην περιμένετε να διψάσετε για να πιείτε νερό. Η δίψα είναι ήδη ένα από τα πρώτα σημάδια ότι ο οργανισμός έχει αρχίσει να αφυδατώνεται. Και ειδικά το καλοκαίρι, η καλύτερη θεραπεία είναι πάντα η πρόληψη.