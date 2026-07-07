Ένας πιτσιρικάς, μόλις 11 ετών, από το Καστελόριζο ψάρεψε 162 λαγοκέφαλους και κέρδισε βραβείο για την επίδοσή του σε διαγωνισμό ψαρέματος.

Ο Λευτέρης Καββίδας μίλησε στο ΕΡΤNews για την αγάπη του στο ψάρεμα, την οποία, όπως είπε, απέκτησε από πολύ μικρή ηλικία χάρη στον παππού του.

«Είχα μάθει από πολύ μικρός να ψαρεύω. Μου έμαθε ο παππούς μου και μου άρεσε. Συνέχισα, γιατί εδώ που μένουμε στο Καστελλόριζο δεν έχει πολλά πράγματα να κάνεις και έπρεπε με κάτι να ασχολείσαι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο 11χρονος εξήγησε με εντυπωσιακή άνεση πώς καταλαβαίνει ότι στην πετονιά του έχει πιαστεί λαγοκέφαλος.

Όπως είπε, το συγκεκριμένο ψάρι έχει διαφορετικό τράβηγμα από άλλα ψάρια. «Νιώθεις να τραβάει πάνω-κάτω και να τεντώνεται συνέχεια», περιέγραψε, δείχνοντας την εμπειρία που έχει αποκτήσει παρά το νεαρό της ηλικίας του.

Ο Λευτέρης βραβεύτηκε για τους 162 λαγοκέφαλους που ψάρεψε, κατακτώντας την πρώτη θέση. Όπως είπε, στην αρχή δεν είχε πάρει πολύ σοβαρά τον διαγωνισμό, όμως στη συνέχεια μπήκε δυναμικά και κατάφερε να περάσει τους υπόλοιπους συμμετέχοντες.

Μάλιστα, μόνο την πρώτη ημέρα της εβδομάδας έπιασε 76 λαγοκέφαλους.

«Πιστεύω θα ξαναπεράσω το ρεκόρ των 162. Μπορεί να πάω και πιο πάνω», είπε με χαμόγελο, βάζοντας ήδη τον επόμενο στόχο του.