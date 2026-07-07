Ο Άντονι Χόπκινς είναι γνωστός για τις εντυπωσιακές μεταμορφώσεις του στους κινηματογραφικούς του ρόλους, ωστόσο αυτή τη φορά εμφανίστηκε σχεδόν αγνώριστος σε μια φωτογραφία που δημοσίευσε στο Instagram την Κυριακή.

Ο 88χρονος ηθοποιός, ο οποίος έχει τιμηθεί δύο φορές με Όσκαρ, ετοιμαζόταν να παρακολουθήσει τον αγώνα της Αγγλίας με το Μεξικό για το Παγκόσμιο Κύπελλο, έχοντας στο πλευρό του την 70χρονη σύζυγό του, Στέλλα Αρογιάβε. Πόζαρε στον φωτογραφικό φακό με παιχνιδιάρικα ανταγωνιστική διάθεση, δείχνοντας έτοιμος να στηρίξει την αγαπημένη του ομάδα.

Η επιλογή του ήταν ξεκάθαρη, καθώς φορούσε τη φανέλα της εθνικής Αγγλίας για το 2026. Η σύζυγός του, η οποία κατάγεται από την Κολομβία, επέλεξε την πράσινη φανέλα του Μεξικού. «Είμαστε όλοι νικητές… #WorldCup2026», έγραφε η λεζάντα που συνόδευε τη φωτογραφία.

Αντιδράσεις για τη φανέλα της Αγγλίας – «Είσαι Ουαλός», του έγραψαν οι θαυμαστές του

Ο διάσημος ηθοποιός παραμένει ιδιαίτερα δραστήριος και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Συχνά μοιράζεται με τους θαυμαστές του στιγμές από τη ζωγραφική του, το παίξιμο πιάνου, τον χορό και τις μαγειρικές του δημιουργίες, ενώ δεν λείπουν και τα χαρούμενα μηνύματα προς το κοινό του. Ωστόσο, η εμφάνισή του με τη φανέλα της Αγγλίας προκάλεσε αντιδράσεις στα σχόλια, κυρίως εξαιτίας της ουαλικής καταγωγής του, όπως αναφέρει η Daily Mail.

Anthony Hopkins looks unrecognizable as he shows support for England during the World Cup… see him now at 88 https://t.co/b8QZY8WzSm — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) July 7, 2026

Ο Άντονι Χόπκινς γεννήθηκε στο Πορτ Τάλμποτ της Ουαλίας και έχει εκφράσει πολλές φορές την αγάπη του για τον τόπο καταγωγής του, ενώ συνεχίζει να στηρίζει ουαλικές δράσεις και οργανώσεις.

«Βγάλτε αυτή τη φανέλα, κύριε… Είστε Ουαλός!», έγραψε ένας θαυμαστής, ενώ άλλος σχολίασε: «Ο Άντονι Χόπκινς είναι Ουαλός, όχι Άγγλος». «Τι κάνετε; Είστε Ουαλός», ανέφερε ακόμη ένας χρήστης. Άλλοι, πάντως, έσπευσαν να υπερασπιστούν τον ηθοποιό, επισημαίνοντας ότι απλώς απολάμβανε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα, όπως εκατομμύρια φίλαθλοι σε ολόκληρο τον κόσμο.

Η Αγγλία επικράτησε τελικά του Μεξικού με σκορ 3-2 και προκρίθηκε στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.