Στα ύψη ανεβαίνει το πολιτικό θερμόμετρο με φόντο μια πρωτοφανή δημόσια κόντρα. Μέσα από μια σκληρή ανακοίνωση, εξαπολύονται βαριές κατηγορίες εναντίον της Νέας Δημοκρατίας, κάνοντας λόγο για μια μεθοδευμένη και οργανωμένη επίθεση λάσπης που στόχο έχει τον βασικό πολιτικό της αντίπαλο, Αλέξη Τσίπρα.



Η εξέλιξη αυτή προκαλεί αλυσιδωτές αντιδράσεις στο πολιτικό σκηνικό, με την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης να σηκώνει το γάντι, καταγγέλλοντας προσπάθεια εξόντωσης του πρώην προέδρου.



«Πρώτα κατήγγειλαν τον Αλέξη Τσίπρα ως φίλο των τρομοκρατών, αργότερα ως προστάτη των φυλακισμένων κακοποιών, σήμερα ως ανέντιμο πρωθυπουργό που νομοθετούσε κατά παραγγελία», τονίζει η ΕΛ.Α.Σ. και δηλώνει ότι «στον δρόμο της αθλιότητας και της τοξικότητας δεν θα ακολουθήσουμε όσο κι αν προκληθούμε».



«Ευχόμαστε στον κ. Μητσοτάκη καλά ξεμπερδέματα στη δεξιά πολυκατοικία», καταλήγει η ανακοίνωση, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.