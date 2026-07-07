Στην Άγκυρα βρίσκεται ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, η οποία ξεκινά τις εργασίες της την Τετάρτη 8 Ιουλίου.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός έφτασε στην τουρκική πρωτεύουσα λίγο μετά τις 19:00 και μετέβη στο Λευκό Παλάτι, όπου ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν παραθέτει επίσημο δείπνο προς τιμήν των ηγετών της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας.

Η συγκεκριμένη συνάντηση αποτελεί την επίσημη έναρξη της Συνόδου Κορυφής, ενώ οι κύριες εργασίες των ηγετών θα πραγματοποιηθούν την επόμενη ημέρα, με την ατζέντα να επικεντρώνεται στις νέες προκλήσεις ασφαλείας και στη στρατηγική ενίσχυσης της Συμμαχίας.

Στο επίκεντρο οι αμυντικές δαπάνες του ΝΑΤΟ

Κεντρικό θέμα των συζητήσεων αναμένεται να αποτελέσει η υλοποίηση της νέας δέσμευσης των 32 κρατών-μελών του ΝΑΤΟ για αύξηση των αμυντικών δαπανών, με στόχο αυτές να φτάσουν έως το 5% του ΑΕΠ μέσα στην επόμενη δεκαετία.

Η συζήτηση για την ενίσχυση της συλλογικής άμυνας έρχεται σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών προκλήσεων, με τον πόλεμο στην Ουκρανία, την ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή να βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα.

Το μήνυμα Μητσοτάκη για τον ρόλο της Ελλάδας

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να αναδείξει τον αναβαθμισμένο ρόλο της Ελλάδας στο γεωπολιτικό περιβάλλον της Ανατολικής Μεσογείου, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα αποτελεί έναν σταθερό και αξιόπιστο σύμμαχο του ΝΑΤΟ.

Κυβερνητικές πηγές επισημαίνουν ότι η Αθήνα έχει διαχρονικά τηρήσει τις δεσμεύσεις της απέναντι στη Συμμαχία, ακόμη και κατά τη διάρκεια της δύσκολης περιόδου της δημοσιονομικής κρίσης.

Στο πλαίσιο της Συνόδου, η ελληνική πλευρά αναμένεται να δώσει έμφαση στη σημασία της στρατηγικής θέσης της χώρας, στη συνεισφορά της στην περιφερειακή ασφάλεια και στην ανάγκη διατήρησης της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή.