Νέο πλήγμα για την κοινοβουλευτική παρουσία των «Δημοκρατών» του Στέφανου Κασσελάκη αποτελεί η αποχώρηση της ανεξάρτητης βουλευτή Βοιωτίας, Γιώτας Πούλου, η οποία ανακοίνωσε την αποχώρησή της από το κόμμα, συνεχίζοντας το κύμα αποχωρήσεων των τελευταίων εβδομάδων.

Μετά τις αποχωρήσεις του Μιχάλη Χουρδάκη και της Θεοδώρας Τζάκρη, η Ραλλία Χρηστίδου παραμένει πλέον η μοναδική βουλευτής που εκπροσωπεί κοινοβουλευτικά τους «Δημοκράτες», γεγονός που περιορίζει ακόμη περισσότερο την παρουσία του κόμματος στη Βουλή.

Η δήλωση της Γιώτας Πούλου

Η βουλευτής Βοιωτίας δεν δημοσιοποίησε ολόκληρη την επιστολή παραίτησης που κατέθεσε στο Εκτελεστικό Γραφείο του κόμματος, αλλά επέλεξε να γνωστοποιήσει δύο χαρακτηριστικά αποσπάσματα.

Σε αυτά τονίζει ότι θα συνεχίσει να αγωνίζεται για τη διαμόρφωση μιας «δημοκρατικής και προοδευτικής εναλλακτικής πρότασης» απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, ενώ υπογραμμίζει την ανάγκη συγκρότησης ενός ευρύτερου μετώπου δημοκρατικών δυνάμεων, κομμάτων και ενεργών πολιτών.

Παράλληλα, απευθυνόμενη στα μέλη των «Δημοκρατών», σημειώνει πως μέσα από την κοινή τους πορεία «έμαθε πολλά» και εκφράζει την πεποίθηση ότι οι δρόμοι τους θα συναντηθούν ξανά στους κοινωνικούς και πολιτικούς αγώνες του μέλλοντος.

Η ανακοίνωση των «Δημοκρατών»

Σε ανακοίνωσή του, το κόμμα ευχαριστεί τη Γιώτα Πούλου για την κοινή πορεία από την ίδρυση των «Δημοκρατών» μέχρι και την τελευταία κοινοβουλευτική της παρέμβαση, η οποία, όπως επισημαίνεται, πραγματοποιήθηκε «με τη σημαία των Δημοκρατών».

Παράλληλα, της εύχεται καλή συνέχεια στην πολιτική της διαδρομή, εκφράζοντας την ευχή να συνεχίσει να αγωνίζεται, «σε όποιο μετερίζι κι αν βρεθεί», για τη Βοιωτία, τους πολίτες και τις αξίες που υπηρετεί.

Η αποχώρηση της Γιώτας Πούλου προστίθεται στη σειρά αποχωρήσεων που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα στους «Δημοκράτες», εντείνοντας τον προβληματισμό για τη συνοχή και την κοινοβουλευτική δύναμη του κόμματος του Στέφανου Κασσελάκη.