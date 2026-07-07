Στην Άγκυρα μεταβαίνει την Τετάρτη 8 Ιουλίου ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, συμμετέχοντας στην ελληνική αποστολή για τις εργασίες της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Ο κύριος Δένδιας θα συνοδεύσει τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη σε μια χρονική συγκυρία όπου τα βλέμματα της διεθνούς διπλωματίας είναι στραμμένα στις ισορροπίες της Συμμαχίας.



Η παρουσία της ελληνικής ηγεσίας στην τουρκική πρωτεύουσα αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, καθώς οι συζητήσεις για την ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή θεωρούνται ιδιαίτερα καθοριστικές, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.