Στην Άγκυρα μεταβαίνει την Τετάρτη 8 Ιουλίου ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, συμμετέχοντας στην ελληνική αποστολή για τις εργασίες της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Ο κύριος Δένδιας θα συνοδεύσει τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη σε μια χρονική συγκυρία όπου τα βλέμματα της διεθνούς διπλωματίας είναι στραμμένα στις ισορροπίες της Συμμαχίας.
Η παρουσία της ελληνικής ηγεσίας στην τουρκική πρωτεύουσα αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, καθώς οι συζητήσεις για την ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή θεωρούνται ιδιαίτερα καθοριστικές, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Αποστολή υψηλών συμβολισμών στην Τουρκία: Ο Νίκος Δένδιας συνοδεύει τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ
Γιατί η αυριανή μετάβαση του Νίκου Δένδια στην Άγκυρα κρίνει πολλά για την Ελλάδα
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Newsroom
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Στην Άγκυρα μεταβαίνει την Τετάρτη 8 Ιουλίου ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, συμμετέχοντας στην ελληνική αποστολή για τις εργασίες της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Ο κύριος Δένδιας θα συνοδεύσει τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη σε μια χρονική συγκυρία όπου τα βλέμματα της διεθνούς διπλωματίας είναι στραμμένα στις ισορροπίες της Συμμαχίας.
Στην Άγκυρα μεταβαίνει την Τετάρτη 8 Ιουλίου ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, συμμετέχοντας στην ελληνική αποστολή για τις εργασίες της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Ο κύριος Δένδιας θα συνοδεύσει τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη σε μια χρονική συγκυρία όπου τα βλέμματα της διεθνούς διπλωματίας είναι στραμμένα στις ισορροπίες της Συμμαχίας.