Διαδοχικές συναντήσεις με βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας είχε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σταύρος Παπασταύρου, προκειμένου να τους ενημερώσει για την προωθούμενη μεταρρύθμιση, που φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα βιώσιμο, ολιστικό μοντέλο διαχείρισης των υδάτινων πόρων.

Στις συναντήσεις συμμετείχαν ο υφυπουργός Δικαιοσύνης και βουλευτής Φωκίδας, κ. Ιωάννης Μπούγας και οι βουλευτές Εύβοιας, κ.κ. Αθανάσιος Ζεμπίλης και Σίμος Κεδίκογλου, Βοιωτίας κ. Ελευθέριος Κτιστάκης και Β’ Θεσσαλονίκης, κ. Φάνης Παπάς.

Χθες, όπως έγινε γνωστό, πραγματοποιήθηκε αντίστοιχη συνάντηση με τους βουλευτές Ανατολικής και Δυτικής Αττικής, κ.κ. Μάκη Βορίδη, Στέλιο Πέτσα, Γιώργο Βλάχο, Βασίλη Οικονόμου, Γιώργο Κώτσηρα, Θανάση Μπούρα και Βαγγέλη Λιάκο.

Σημειώνεται ότι τις επόμενες μέρες πρόκειται να εισαχθεί στη Βουλή ένα νέο νομοσχέδιο για τη διαχείριση των υδάτων, με κεντρικό άξονα τη συνένωση 70 παρόχων υπηρεσιών ύδατος με την ΕΥΔΑΠ και την ΕΥΑΘ, με στόχο την καλύτερη προστασία των υδάτινων πόρων, την ολιστική τους διαχείριση, την αναβάθμιση των δικτύων και τη διασφάλιση υψηλής ποιότητας και οικονομικά προσιτού νερού για όλους.

Με βάση το προωθούμενο νομοσχέδιο, η ΕΥΔΑΠ θα επεκτείνει τη δραστηριότητά της και στους υπόλοιπους 17 δήμους της Αττικής πέρα από τους υφιστάμενους 50 που έχει παρουσία, καθώς και στη Βοιωτία, Φωκίδα και Εύβοια, ενώ ταυτόχρονα η ΕΥΑΘ επεκτείνεται στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική.