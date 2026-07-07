Τις πρώτες του δηλώσεις για τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό έκανε ο Ίζακ Μπόνγκα, μετά την άφιξή του στην Αθήνα το απόγευμα της Τρίτης (7/7).

Ο Γερμανός φόργουορντ έχει συμφωνήσει σε όλα με τους «πράσινους» για συμβόλαιο τριών χρόνων με συνολικές απολαβές 6,5 εκατ. ευρώ και στις δηλώσεις του μετά την άφιξή του στο αεροδρόμιο «Ελεύθερος Βενιζέλος» είπε τα εξής…

Για τον λόγο που επέλεξε τον Παναθηναϊκό: «Ήταν για πολλούς λόγους. Ήθελα να βρεθώ στην καλύτερη επιλογή που μπορούσα. Είχα πολλές επιλογές, όμως μέτρησε η ιστορία του Παναθηναϊκού, μιας ομάδας που βρίσκεται στα Final Four. Ήταν η επιλογή μου. Υπήρχε ανταγωνισμός και ενώ έμοιαζε μια δύσκολη απόφαση, ταυτόχρονα ήταν και εύκολη».

Για τους οπαδούς: «Προφανώς, αν παίξεις μια χρονιά στην Ευρωλίγκα, μαθαίνεις για τους Έλληνες φιλάθλους και ιδιαίτερα για τους οπαδούς του Παναθηναϊκού. Το να έρθω σε μια ομάδα όπου θα έχω τέτοιους φιλάθλους είναι κάτι πολύ σημαντικό. Έχω ήδη βρεθεί σε μια κατάσταση όπου είχα πραγματικά υπέροχους και καταπληκτικούς φιλάθλους και τώρα έρχομαι σε μια ομάδα όπου η στήριξη θα είναι αντίστοιχη. Είναι πραγματικά σπουδαίο».

Για τον Ομπράντοβιτς: «Είναι ένας προπονητής που πλέον με γνωρίζει και εγώ τον γνωρίζω πολύ καλύτερα. Πιστεύω ότι, ειδικά για το επόμενο βήμα στην καριέρα μου, ώστε να κερδίζουμε αγώνες αλλά και να διεκδικήσουμε το πρωτάθλημα, το να έχεις έναν τόσο έμπειρο προπονητή είναι σίγουρα πολύ σημαντικό».

Για την αντιπαλότητα με τον Ολυμπιακό: «Προέρχομαι από μια ομάδα όπως η Παρτίζαν, όπου αγωνίστηκα την περασμένη σεζόν και εκεί η αντιπαλότητα είναι κάτι πραγματικά πολύ σημαντικό, όχι μόνο για τον σύλλογο αλλά και για την πόλη και την ιστορία του μπάσκετ. Τώρα έρχομαι σε μια κατάσταση όπου θα ισχύει το ίδιο με τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Πιστεύω ότι αυτά τα παιχνίδια είναι από εκείνα που ο κόσμος πρέπει οπωσδήποτε να έρθει να παρακολουθήσει».

Για το όνειρό του με τον Παναθηναϊκό: «Είναι εύκολο: Να κατακτήσουμε τη Euroleague».

Για το τι θα πρέπει να περιμένουν οι οπαδοί του Παναθηναϊκού από αυτόν: «Να περιμένουν έναν παίκτη που θα παίζει πάντα με όλη του την ψυχή, θα προσπαθεί να παίρνει τις σωστές αποφάσεις και, πάνω απ’ όλα, όταν πατάω στο παρκέ, το μόνο που σκέφτομαι είναι να κερδίζω. Ό,τι χρειαστεί να κάνω για να νικήσει η ομάδα, θα το κάνω».