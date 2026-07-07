Με ανακοίνωσή της η Euroleague τόνισε ότι από τη σεζόν 2027-28 οι ομάδες θα αυξηθούν και θα είναι 24, ενώ προβλέπει και πιθανές επενδύσεις άνω των 1,2 δισ. ευρώ.

Η κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση του μπάσκετ συνεχίζει να εξελίσσεται και σε ανακοίνωσή της αναφέρει τα εξής…

«Η Euroleague Basketball εγκαινιάζει τη διαδικασία παραχώρησης franchises στο πλαίσιο της μακροπρόθεσμης στρατηγικής ανάπτυξης

-Οι προτάσεις που έχουν κατατεθεί έως σήμερα αντιπροσωπεύουν δυνητικές επενδύσεις άνω των 1,2 δισ. ευρώ.

-Η Euroleague αναμένεται να παραχωρήσει έως και οκτώ νέα franchises για τη σεζόν 2027-28.

Η Euroleague Basketball ανακοίνωσε επίσημα την έναρξη της διαδικασίας παραχώρησης franchises, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό ορόσημο στο μακροπρόθεσμο στρατηγικό της πλάνο για την ενίσχυση και την επέκταση της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης μπάσκετ στην Ευρώπη. Η Γενική Συνέλευση της ECA ενημερώθηκε σχετικά με τη διαδικασία, έπειτα από την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Όπως είχε ανακοινωθεί και στο παρελθόν, η Euroleague Basketball παραμένει προσηλωμένη στον στόχο της επέκτασης της διοργάνωσης σε 24 ομάδες από τη σεζόν 2027-28. Στο πλαίσιο αυτό, σκοπεύει να παραχωρήσει έως και οκτώ μακροχρόνια franchises για τη σεζόν 2027-28, διασφαλίζοντας παράλληλα δύο θέσεις για ομάδες που θα προκρίνονται μέσω του EuroCup και διατηρώντας τη δυνατότητα χορήγησης wild cards, όπου αυτό κρίνεται σκόπιμο.

Η διαδικασία έχει ήδη προκαλέσει εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον πριν ακόμη ανοίξει επίσημα, καθώς έχουν κατατεθεί περισσότερες από 20 επίσημες προτάσεις στις καθορισμένες αποτιμήσεις. Ο αριθμός των ενδιαφερόμενων επενδυτών αυξάνεται κάθε εβδομάδα. Συνολικά, οι προτάσεις που έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα αντιπροσωπεύουν δυνητικές επενδύσεις άνω των 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, ποσό που αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω όσο προχωρά η διαδικασία.

Παράλληλα με τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τα νέα franchises, η Euroleague Basketball προχωρά και στον μετασχηματισμό των 13 υφιστάμενων αδειών των μετόχων σε μακροχρόνια franchises, μια διαδικασία που εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί κατά τη διάρκεια της σεζόν 2026-27.

Η μετατροπή των μακροχρόνιων αδειών των μετόχων σε franchises θα πραγματοποιηθεί χωρίς οποιοδήποτε κόστος franchise ή τέλος εισόδου, ως αναγνώριση της πολυετούς δέσμευσης και συνεισφοράς τους στη διοργάνωση.

Το ενδιαφέρον προέρχεται τόσο από υφιστάμενες ομάδες της EuroLeague και του EuroCup όσο και από φιλόδοξα νέα πρότζεκτ που επιδιώκουν να ενταχθούν στη διοργάνωση. Ειδικότερα, η Euroleague Basketball έχει λάβει πολλαπλές προτάσεις από επενδυτές και πρότζεκτ με έδρα τη Ρώμη, το Βερολίνο και το Λονδίνο, γεγονός που αναδεικνύει τη διαρκώς αυξανόμενη απήχηση της διοργάνωσης σε μερικές από τις μεγαλύτερες αθλητικές αγορές της Ευρώπης.

«Το στρατηγικό μας πλάνο, το οποίο εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο όταν ανέλαβα καθήκοντα τον περασμένο Φεβρουάριο, συνεχίζει να υλοποιείται με επιτυχία και είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από την πρόοδο που σημειώνουμε», δήλωσε ο CEO της Euroleague Basketball, Τσους Μπουένο. «Το ευρωπαϊκό μπάσκετ διανύει μια εξαιρετική περίοδο. Το ενδιαφέρον των επενδυτών αυξάνεται κάθε εβδομάδα και αυτό επιβεβαιώνει τη σημαντική ευκαιρία που έχουμε να επιταχύνουμε την ανάπτυξη του αθλήματός μας και της διοργάνωσής μας.

Διαδικασία παραχώρησης των franchises

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τα franchises ανοίγει επίσημα τον Ιούλιο, με τα πρώτα franchises να αναμένεται να παραχωρηθούν από τον Σεπτέμβριο και έπειτα. Όλα τα νέα franchises θα τελούν υπό την προϋπόθεση της τελικής έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο και της υπογραφής των αντίστοιχων συμφωνιών franchise.

Το τέλος εισόδου θα καθορίζεται ξεχωριστά για κάθε περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως η στρατηγική σημασία της αγοράς, η ιστορική συμβολή του συλλόγου στη δημιουργία αξίας για τη διοργάνωση, το αν πρόκειται για νέο ή ήδη εδραιωμένο πρότζεκτ, το μέγεθος και η ενεργή συμμετοχή της βάσης φιλάθλων, καθώς και άλλα σχετικά κριτήρια.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι που έχουν ενταχθεί επίσημα στη διαδικασία έχουν ήδη λάβει το σχετικό ενημερωτικό υλικό, συμπεριλαμβανομένου του στρατηγικού πλάνου της εταιρείας, σύμφωνα με το οποίο τόσο η αξία της αρχικής επένδυσης όσο και η συνολική αποτίμηση του franchise προβλέπεται να διπλασιαστούν μέσα στα επόμενα τρία με τέσσερα χρόνια.

Κάθε υποψήφιος θα έχει τη δυνατότητα να παρουσιάσει το πρότζεκτ του στο πλαίσιο της διαδικασίας αξιολόγησης. Η Euroleague Basketball αναμένεται να ανακοινώσει τους πρώτους επιλεγμένους συλλόγους και τις στρατηγικές αγορές μεταξύ Σεπτεμβρίου και Νοεμβρίου, εφόσον ολοκληρωθεί επιτυχώς η διαδικασία αξιολόγησης και εγκρίσεων.

Ο Τσους Μπουένο πρόσθεσε: «Οι επενδυτές βλέπουν την Euroleague Basketball ως μια κορυφαία διοργάνωση, που φιλοξενεί τους καλύτερους συλλόγους, τα ισχυρότερα brands και τα σημαντικότερα πνευματικά δικαιώματα του ευρωπαϊκού μπάσκετ, σε συνδυασμό με ένα μοντέλο εισόδου που είναι τόσο ρεαλιστικό όσο και ελκυστικό. Διαθέτουμε ένα ξεκάθαρο στρατηγικό πλάνο, το οποίο πιστεύουμε ότι μπορεί να αυξήσει σημαντικά την αξία αυτών των επενδύσεων μέσα στα επόμενα τρία με τέσσερα χρόνια. Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε σημαντική αξία για τους συνεργάτες των franchises, προσφέροντας παράλληλα μια ιδιαίτερα ελκυστική και βιώσιμη επενδυτική ευκαιρία».