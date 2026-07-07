Η Γενική Συνέλευση της Euroleague Commercial Assets (ECA) συνεδρίασε στη Βαρκελώνη και ενέκρινε σημαντικές αποφάσεις για το μέλλον των διοργανώσεων. Eιδικότερα, εγκρίθηκαν οι ομάδες και οι μορφές της EuroLeague και του EuroCup, η δημιουργία του νέου Supercup από τη σεζόν 2026-27, το πρόγραμμα της διοργάνωσης, καθώς και αλλαγές στους κανονισμούς, τα οικονομικά και τη διαιτησία.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση

Συνεδριάζοντας στη Βαρκελώνη, η Γενική Συνέλευση της Euroleague Commercial Assets (ECA), η οποία αποτελείται από τους συμμετέχοντες συλλόγους της Euroleague, εννέα επαγγελματικά εγχώρια πρωταθλήματα και τα Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα Μπάσκετ (πρώην ULEB), ενέκρινε τις ακόλουθες αποφάσεις:

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις ομάδες που συμμετέχουν στην EuroLeague και το BKT EuroCup, καθώς και τις μορφές των διοργανώσεων , όπως είχαν προταθεί προηγουμένως από το Διοικητικό Συμβούλιο της ECA.

Ενέκρινε επίσης τη δημιουργία μιας νέας διοργάνωσης, του Supercup, το οποίο αναμένεται να πραγματοποιήσει την πρώτη του έκδοση τον Σεπτέμβριο του 2026.

Επιπλέον, παρουσιάστηκε και εγκρίθηκε το επίσημο ημερολόγιο για τη σεζόν 2026-27.

Οικονομικά

Η Γενική Συνέλευση εξέτασε και ενέκρινε την οικονομική απόδοση του Ομίλου Μπάσκετ της Euroleague, η οποία απέφερε έσοδα 10% υψηλότερα από τις αρχικές προβλέψεις για τη σεζόν 2025-26. Οι οικονομικές προβλέψεις για τη σεζόν 2026-27 προβλέπουν περαιτέρω αύξηση 7%.

Κανονισμοί

Η διοίκηση της Euroleague Basketball παρουσίασε τις κύριες τροποποιήσεις στον Κανονισμό των διοργανώσεων, οι οποίες εγκρίθηκαν από τη Γενική Συνέλευση. Οι αλλαγές περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:

Τροποποιήσεις στη Συμφωνία-Πλαίσιο της EuroLeague με στόχο τη βελτίωση της διαχείρισης του φόρτου εργασίας των παικτών και των συνθηκών ταξιδιού.

Αύξηση των ορίων επιβολής πειθαρχικών κυρώσεων, μαζί με την εισαγωγή κατευθυντήριων γραμμών για συγκεκριμένες παραβάσεις.

Η κατάργηση του Υψηλού Επιπέδου Αμοιβών από τους Κανονισμούς Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας και Fair Play. Το μέτρο, το οποίο είχε προγραμματιστεί να εφαρμοστεί από την αγωνιστική περίοδο 2027-28, δεν θα εφαρμόζεται πλέον. Όλοι οι υπόλοιποι Κανονισμοί Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας και Fair Play θα παραμείνουν σε ισχύ.

Διαιτησία

Η Γενική Συνέλευση έλαβε μια έκθεση απόδοσης από τον Διευθυντή Διαιτησίας Ντάνιελ Ιερεζουέλο, ο οποίος παρουσίασε τους βασικούς τομείς στους οποίους θα επικεντρωθεί το τμήμα για τις επόμενες σεζόν, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης διαιτητών, της ενίσχυσης του προπονητικού επιτελείου, της τεχνολογικής καινοτομίας και της αυξημένης διαφάνειας και επικοινωνίας.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε επίσης την ανανέωση της συμφωνίας με την Ένωση Διαιτητών της Euroleague Basketball (UEBO) για τις επόμενες τρεις σεζόν.

Ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα, πρόεδρος της Euroleague, δήλωσε:

«Η σημερινή Γενική Συνέλευση και η αυριανή Συνάντηση Συλλόγων του EuroCup μας δίνουν μια μοναδική ευκαιρία να συνδεθούμε με συλλόγους και εγχώρια πρωταθλήματα, να ανταλλάξουμε ιδέες και να θέσουμε τα θεμέλια για αυτό το μέλλον.»

«Το ευρωπαϊκό μπάσκετ γνωρίζει αξιοσημείωτη δυναμική χάρη στο πάθος, την αφοσίωση και τις ανεκτίμητες συνεισφορές όλων των ενδιαφερόμενων μερών. Η δέσμευσή μας είναι να αξιοποιήσουμε αυτή τη δυναμική, να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε την ανάπτυξή του και να ενισχύσουμε τη συλλογική προσπάθεια που διαμορφώνει ένα ακόμη λαμπρότερο μέλλον για το άθλημά μας.»

Ο Τσους Μπουένο, CEO της Euroleague, δήλωσε:

«Η Γενική Συνέλευση σηματοδοτεί την επίσημη έναρξη μιας νέας σεζόν. Η σεζόν 2025-26 ήταν εξαιρετική σε όλες τις διοργανώσεις της Euroleague Basketball και οι στιγμές της θα μείνουν στη μνήμη μας για τα επόμενα χρόνια. Αλλά τώρα είναι η ώρα να κοιτάξουμε προς το μέλλον.»

Όχι μόνο για την επόμενη σεζόν, η οποία υπόσχεται να ανεβάσει τον πήχη για άλλη μια φορά, με μια ακόμη πιο δυνατή EuroLeague, ένα ανανεωμένο BKT EuroCup και τη συνεχή ανάπτυξη της adidas NextGen EuroLeague, αλλά και εξετάζοντας τη μακροπρόθεσμη εξέλιξη του ευρωπαϊκού μπάσκετ από μια φιλάθλους, προοδευτική, καινοτόμο και ολοκληρωμένη νοοτροπία.