Πολλοί δρόμοι στο κέντρο του Μανχάταν, στη Νέα Υόρκη, εκκενώθηκαν σήμερα το πρωί, εν ώρα αιχμής στην πόλη, έπειτα από καθίζηση σε ουρανοξύστη, στον οποίο γίνονταν εργασίες ανακαίνισης, ανακοίνωσε η πυροσβεστική υπηρεσία.

Προς το παρόν δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

Το κτίριο των 38 ορόφων, που βρίσκεται κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό Grand Central και την έδρα του ΟΗΕ, στέγαζε προηγουμένως τα γραφεία του φαρμακευτικού κολοσσού Pfizer και μετατρέπεται σε διαμερίσματα στο πλαίσιο ενός μεγάλου έργου ανάπλασης.

Video from inside an unstable building in Midtown Manhattan that has led to evacuations of neighboring buildings appears to show bent beams. More: https://t.co/oEehKE2hzy pic.twitter.com/9JD2eOcelf — Eyewitness News (@ABC7NY) July 7, 2026

Η πυροσβεστική ειδοποιήθηκε ύστερα από πτώση τούβλων, όπως διευκρίνισε η υπηρεσία. Οι πυροσβέστες διαπίστωσαν ότι δύο κολόνες είχαν παραμορφωθεί στον 21ο και 22ο όροφο. Τα πατώματα υπέστησαν καθίζηση μεταξύ του 21ου και του 26ου ορόφου.

Κινητοποιήθηκαν περίπου 40 μονάδες, 130 πυροσβέστες και μέλη ιατρικών υπηρεσιών.

Η Υπηρεσία Κτιρίων της Νέας Υόρκης ανέφερε μέσω της πλατφόρμας Χ ότι μηχανικοί της βρίσκονται στο σημείο για να ερευνήσουν τυχόν στατικά προβλήματα. Γειτονικά ξενοδοχεία, καταστήματα και διαμερίσματα εκκενώθηκαν, ενώ δρόμοι έκλεισαν για προληπτικούς λόγους. Οι αρχές προέτρεψαν τους οδηγούς να αποφεύγουν την περιοχή γύρω από το κτίριο και να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές για να φτάσουν στον προορισμό τους.

🚨ALERTA: La calle 42 entre las avenidas 2da y 3ra, en Manhattan, se encuentra en este momento completamente cerrada, por riesgo de derrumbe del antiguo edificio donde se ubicaban las oficinas corporativas de Pfizer, en el cual se realizan trabajos de construcción desde el 2025. pic.twitter.com/Y3ZGAVRMBN — Alexis Colón (@XisconRD) July 7, 2026

Ο Έντι, ένας 28χρονος εργάτης οικοδομών, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι απομακρύνθηκε από το εργοτάξιο. «Ήμουν κάτω και είδα τους πάντες να αρχίζουν να κατεβαίνουν. Μου είπαν ότι μια κολώνα είχε σπάσει», πρόσθεσε.