Η θερμή υποδοχή του Ντόναλντ Τραμπ στην Άγκυρα και οι δημόσιες φιλοφρονήσεις προς τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έδωσαν στον τουρκικό Τύπο άφθονο υλικό για πανηγυρικούς τίτλους. Από τις κυρώσεις CAATSA και τα F-35 μέχρι τις αναφορές του Αμερικανού προέδρου στη «φιλία» του με τον Τούρκο ομόλογό του, η συνάντηση παρουσιάστηκε από τα φιλοκυβερνητικά μέσα ως σημείο καμπής στις σχέσεις Τουρκίας–ΗΠΑ.

Εφημερίδες και τηλεοπτικά δίκτυα που βρίσκονται κοντά στην κυβέρνηση Ερντογάν μίλησαν για «ιστορική χειρονομία», «νέα εποχή» και διπλωματική νίκη της Άγκυρας. Οι δηλώσεις Τραμπ ερμηνεύθηκαν ως ένδειξη ότι η Ουάσινγκτον εγκαταλείπει σταδιακά την πολιτική των πιέσεων και αναγνωρίζει ξανά την Τουρκία ως προνομιακό στρατηγικό εταίρο στο ΝΑΤΟ.

Στην άλλη πλευρά του τουρκικού μιντιακού τοπίου, ο τόνος ήταν αισθητά πιο συγκρατημένος. Αντιπολιτευόμενα και ανεξάρτητα μέσα υπενθύμισαν ότι πίσω από τις θερμές κουβέντες δεν υπήρξε ακόμη υπογεγραμμένη συμφωνία για τα F-35, ούτε σαφές χρονοδιάγραμμα άρσης των CAATSA. Οι S-400, οι αντιστάσεις στο αμερικανικό Κογκρέσο και το πιθανό οικονομικό τίμημα μιας νέας διευθέτησης παραμένουν ανοιχτά ζητήματα.

Από τη Sabah, τη Hürriyet και το A Haber έως τη Sözcü, τη Cumhuriyet και το Medyascope, κάθε μέσο διάβασε τη συνάντηση Τραμπ–Ερντογάν μέσα από το δικό του πολιτικό φίλτρο. Οι τίτλοι που ακολουθούν αποκαλύπτουν όχι μόνο πώς παρουσιάστηκε η επίσκεψη του Αμερικανού προέδρου, αλλά και τη βαθιά διαφορά ανάμεσα στο κυβερνητικό αφήγημα του «θριάμβου» και στην πιο επιφυλακτική ανάγνωση μιας συμφωνίας που ακόμη δεν έχει αποκτήσει συγκεκριμένο περιεχόμενο.

Anadolu: «Ερντογάν: Πιστεύω ότι από τη Σύνοδο θα προκύψει ευνοϊκή απόφαση για τα F-35»

Το κρατικό πρακτορείο Anadolu έβαλε στον τίτλο την αισιοδοξία του Ερντογάν και την αναφορά του ότι η Τουρκία είχε ήδη λάβει υπόσχεση για πέντε αεροσκάφη. Η κάλυψη ακολούθησε τη γραμμή της τουρκικής προεδρίας, προβάλλοντας την εμπιστοσύνη του Ερντογάν ότι ο Τραμπ «τηρεί τον λόγο του», χωρίς να δίνει ιδιαίτερο βάρος στα νομικά και κοινοβουλευτικά εμπόδια που εξακολουθούν να υπάρχουν στις ΗΠΑ.

TRT Haber: «Ο πρόεδρος Ερντογάν υποδέχθηκε τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τραμπ»

Η δημόσια ραδιοτηλεόραση προτίμησε έναν απολύτως θεσμικό και τελετουργικό τίτλο. Η έμφαση δόθηκε στην επίσημη υποδοχή, στις στρατιωτικές τιμές και στην εικόνα του οικοδεσπότη Ερντογάν, ενώ απουσίαζε από τον βασικό τίτλο οποιαδήποτε κριτική αποτίμηση της ουσίας των δηλώσεων Τραμπ.

Sabah – Daily Sabah: «Ο Τραμπ έτυχε θερμής υποδοχής από τον Ερντογάν στην πρώτη του επίσκεψη στην Τουρκία»

Η αγγλόφωνη έκδοση του ομίλου Sabah πρόβαλε από τον τίτλο τη «θερμή υποδοχή», ενώ στο κείμενο κυριάρχησε η δήλωση ότι η Ουάσινγκτον είναι έτοιμη να άρει τις κυρώσεις CAATSA. Παρουσίασε τις σχέσεις ΗΠΑ–Τουρκίας ως ισχυρότερες από ποτέ και τη συνάντηση ως επισφράγιση της προσωπικής σχέσης των δύο προέδρων.

Η τουρκική Sabah, μέσα από τις τρέχουσες αναρτήσεις της, απομόνωσε τις φράσεις «θα άρουμε τις κυρώσεις» και «δεν θέλουμε να επιβάλλουμε κυρώσεις στους φίλους μας». Το μήνυμα ήταν ξεκάθαρο: ο Τραμπ δεν αντιμετωπίζει πλέον την Τουρκία ως προβληματικό σύμμαχο, αλλά ως φίλη χώρα που πρέπει να απαλλαγεί από τους περιορισμούς.

A Haber: «Ο πρόεδρος των ΗΠΑ στην Άγκυρα – Χειρονομία Τραμπ προς την Τουρκία: Αίρουμε τις κυρώσεις CAATSA»

Το A Haber χρησιμοποίησε τη λέξη «jest», δηλαδή χειρονομία ή δώρο, για να περιγράψει τις ανακοινώσεις του Τραμπ. Παρουσίασε την άρση των κυρώσεων ως ουσιαστικά ειλημμένη απόφαση και πρόβαλε ιδιαίτερα τη φράση «δεν θέλω να πνίξω τον φίλο μου στις κυρώσεις», μετατρέποντας την προσωπική σχέση Τραμπ–Ερντογάν σε κεντρικό γεωπολιτικό επιχείρημα.

Παράλληλα, το μέσο συνέδεσε τα F-35, τους αμερικανικούς κινητήρες του KAAN και τις κυρώσεις σε ένα ενιαίο αφήγημα «νέας εποχής» στις αμερικανοτουρκικές σχέσεις. Η Άγκυρα παρουσιάστηκε όχι ως η πλευρά που πρέπει να κάνει παραχωρήσεις για τους S-400, αλλά ως σύμμαχος του οποίου η αξία αναγνωρίζεται εκ νέου από την Ουάσινγκτον.

Yeni Şafak: «Ιστορική χειρονομία Τραμπ προς τον Ερντογάν στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ – Ανοίγει η πόρτα της νέας εποχής»

Η Yeni Şafak επέλεξε ίσως τον πιο χαρακτηριστικό τίτλο της φιλοκυβερνητικής αφήγησης. Η πιθανή αλλαγή της αμερικανικής πολιτικής δεν παρουσιάστηκε απλώς ως διπλωματική εξέλιξη, αλλά ως «ιστορική χειρονομία» προσωπικά προς τον Ερντογάν και ως απαρχή νέας περιόδου.

Το μέσο αποδίδει στον Τούρκο πρόεδρο κεντρικό ρόλο στην αλλαγή στάσης της Ουάσινγκτον. Η συμμετοχή του Τραμπ στη Σύνοδο, η συζήτηση για τα F-35 και η προοπτική άρσης των CAATSA συνδέονται με το διεθνές κύρος και την προσωπική επιρροή του Ερντογάν.

Türkiye Gazetesi: «Η Σύνοδος του ΝΑΤΟ κίνησε τις αγορές – Σημαντικές δηλώσεις από Τραμπ και Ερντογάν»

Η Türkiye Gazetesi προσέγγισε τη συνάντηση και από οικονομική σκοπιά, επισημαίνοντας ότι οι ανακοινώσεις για τις κυρώσεις και τα μαχητικά επηρέασαν τις αγορές. Η δήλωση Τραμπ για τις CAATSA αντιμετωπίστηκε ως θετικό σήμα που μπορεί να έχει ευρύτερες επιπτώσεις στις επενδύσεις και στις διμερείς οικονομικές σχέσεις.

Η εφημερίδα δεν στάθηκε ιδιαίτερα στις αμερικανικές προϋποθέσεις, αλλά στην προοπτική μιας μεγάλης εξομάλυνσης. Το βασικό μήνυμα ήταν ότι η πολιτική συμφωνία κορυφής μπορεί να ξεμπλοκάρει άμυνα, εμπόριο και ενέργεια.

CNN Türk: «Ιστορική δήλωση Τραμπ για τις CAATSA: Δεν θέλω να πνίξω τον φίλο μου στις κυρώσεις»

Το CNN Türk επέλεξε την πιο προσωπική και «πικάντικη» φράση του Αμερικανού προέδρου. Η χρήση της λέξης «φίλος» και η εικόνα ενός Τραμπ που προστατεύει τον Ερντογάν από τις κυρώσεις ενίσχυσαν το αφήγημα ότι η προσωπική σχέση των δύο ανδρών μπορεί να υπερβεί τις παραδοσιακές γραφειοκρατικές αντιστάσεις.

Στη ζωντανή κάλυψη κυριάρχησαν επίσης το «θα εξετάσουμε την πώληση των F-35» και η δήλωση ότι η Τουρκία υπήρξε «πιο πιστή» από άλλες χώρες. Η υπογράμμιση αυτών των φράσεων λειτουργεί ως δημόσια δικαίωση της τουρκικής θέσης απέναντι στους υπόλοιπους δυτικούς συμμάχους.

Milliyet: «Θα άρουμε τις κυρώσεις CAATSA»

Η Milliyet έδωσε σχεδόν όλο το βάρος της στην εξαγγελία του Τραμπ, προβάλλοντας τη φράση «θα άρουμε τις κυρώσεις CAATSA». Στις αναρτήσεις της έκανε λόγο και για άρση «όλων των κυρώσεων και όλων των εμπάργκο», αναπαράγοντας τον πιο απόλυτο τόνο των δηλώσεων, χωρίς να αναπτύσσει στον ίδιο βαθμό τις διαδικασίες που απαιτούνται στην Ουάσινγκτον.

Η προσέγγισή της ήταν κυρίως ειδησεογραφική και άμεση, με λογική έκτακτης είδησης. Η πολιτική υπόσχεση παρουσιάστηκε ως το σημαντικότερο πρακτικό αποτέλεσμα της συνάντησης, ακόμη κι αν η εφαρμογή της δεν έχει ολοκληρωθεί.

Hürriyet: «Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα αρθούν οι κυρώσεις CAATSA κατά της Τουρκίας»

Η τρέχουσα κάλυψη της Hürriyet επικεντρώθηκε επίσης στην άρση των κυρώσεων, όμως έδωσε σημαντικό χώρο και στο παρασκήνιο της άφιξης. Ξεχώρισε τη συνομιλία των δύο προέδρων για το νέο αεροσκάφος του Τραμπ, αξίας «800 εκατομμυρίων δολαρίων», προσθέτοντας πιο προσωπικές και παραπολιτικές λεπτομέρειες στην εικόνα της συνάντησης.

Η Hürriyet υπογράμμισε τη θερμή ατμόσφαιρα, τις χειραψίες και την άνεση στην επικοινωνία. Παράλληλα, μετέφερε τις δηλώσεις για τα F-35 ως υπό εξέταση απόφαση και όχι ως ήδη ολοκληρωμένη πώληση.

Sözcü: «Ο Ερντογάν υποδέχθηκε τον Τραμπ στον διάδρομο του αεροδρομίου»

Η Sözcü διατήρησε έναν πιο ουδέτερο και περιγραφικό βασικό τίτλο, εντάσσοντας στη ζωντανή ροή τις σημαντικότερες δηλώσεις. Πρόβαλε τη φράση του Τραμπ ότι «αν δεν ήταν ο Ερντογάν, δεν θα συμμετείχα στη Σύνοδο», αλλά και την αναφορά του ότι μεταξύ τους υπάρχει «χημεία».

Σε αντίθεση με τα φιλοκυβερνητικά μέσα, η Sözcü δεν παρουσίασε την πώληση των F-35 ως τετελεσμένη. Σημείωσε ότι η τελική απόφαση επρόκειτο να ληφθεί και ότι η ατζέντα περιλάμβανε ευρύτερα ζητήματα, από την Ουκρανία έως το Ιράν και τη στάση του ΝΑΤΟ.

Cumhuriyet: «Ο Τραμπ στην Άγκυρα για τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ – Δήλωση για τις CAATSA: “Δεν θέλουμε να επιβάλλουμε κυρώσεις στους φίλους μας”»

Η Cumhuriyet μετέφερε την εξαγγελία χωρίς το θριαμβευτικό λεξιλόγιο του φιλοκυβερνητικού Τύπου. Χρησιμοποίησε σταθερά τον χαρακτηρισμό «ο πρόεδρος του AKP Ερντογάν» και παρουσίασε τις δηλώσεις Τραμπ ως πολιτικές τοποθετήσεις που πρέπει να κριθούν από τις επόμενες πράξεις.

Η εφημερίδα κατέγραψε ότι ο Τραμπ είπε πως «θα αποφασίσουμε» για τα F-35, διατηρώντας τη διάκριση ανάμεσα σε πρόθεση και τελική συμφωνία. Παράλληλα, ανέδειξε την κριτική του Αμερικανού προέδρου προς το ΝΑΤΟ και τη δήλωσή του ότι η παρουσία του Ερντογάν επηρέασε την απόφασή του να ταξιδέψει στην Άγκυρα.

Habertürk: «Έκτακτο: Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ στην Άγκυρα»

Η Habertürk επέλεξε τη μορφή διαρκώς ενημερούμενης έκτακτης είδησης. Στο επίκεντρο τοποθέτησε τη δήλωση ότι οι κυρώσεις «θα αρθούν», την εξέταση του θέματος των F-35 και την περίπου ωριαία κατ’ ιδίαν συνάντηση των δύο ηγετών.

Η κάλυψη ήταν περισσότερο πραγματιστική παρά πανηγυρική. Παρουσίασε τη συνάντηση ως σημαντικό άνοιγμα, χωρίς να αγνοεί ότι οι εξοπλιστικές συμφωνίες και οι κυρώσεις χρειάζονται συνέχεια σε θεσμικό επίπεδο.

Medyascope: «Ο Τραμπ ανακοίνωσε στην Άγκυρα την άρση των κυρώσεων CAATSA: “Δεν θέλουμε κυρώσεις στους φίλους μας”»

Το Medyascope συνδύασε την είδηση με μεγαλύτερο ιστορικό και θεσμικό πλαίσιο. Υπενθύμισε ότι οι κυρώσεις συνδέονται με την αγορά των S-400, ότι η Τουρκία απομακρύνθηκε από το πρόγραμμα των F-35 και ότι εξακολουθούν να υπάρχουν νομικά και κοινοβουλευτικά εμπόδια στις ΗΠΑ.

Παράλληλα, ανέδειξε την αναφορά του Τραμπ στην υπόθεση του πάστορα Μπράνσον, μέσω της οποίας ο Αμερικανός πρόεδρος παρουσίασε τον εαυτό του ως τον ηγέτη που τηλεφώνησε στον Ερντογάν και πέτυχε άμεση απελευθέρωση. Έτσι, η «φιλία» δεν παρουσιάστηκε μόνο ως αμοιβαία οικειότητα, αλλά και ως σχέση προσωπικής συναλλαγής.

Halk TV: «Αποκαλύφθηκε το κόστος των F-35 που “υποσχέθηκε” ο Τραμπ: Χάθηκαν 5,14 δισ. δολάρια πριν ακόμη φτάσουν»

Το Halk TV ανέτρεψε πλήρως το πανηγυρικό αφήγημα. Αντί να παρουσιάσει τα F-35 ως δώρο του Τραμπ, υπογράμμισε ότι η Τουρκία είχε ήδη πληρώσει για αεροσκάφη που δεν παρέλαβε και ότι η αγορά των S-400 δημιούργησε πρόσθετη οικονομική ζημία.

Το βασικό ερώτημα του δημοσιεύματος ήταν ποιο τίμημα θα κληθεί να καταβάλει τώρα η Άγκυρα, είτε εγκαταλείποντας είτε μεταφέροντας το ρωσικό σύστημα. Με αυτόν τον τρόπο, η πιθανή επιστροφή στα F-35 παρουσιάστηκε περισσότερο ως προσπάθεια διόρθωσης μιας ακριβής πολιτικής επιλογής παρά ως ιστορική επιτυχία.

Haber7: «Όλα τα βλέμματα στη συνάντηση Ερντογάν–Τραμπ: Μπορεί να λυθεί ο κόμπος των CAATSA και των F-35»

Το Haber7 είχε προετοιμάσει το έδαφος για θετική εξέλιξη, παρουσιάζοντας τη συνάντηση ως ευκαιρία επίλυσης των μεγαλύτερων προβλημάτων στις διμερείς σχέσεις. Φιλοξένησε την εκτίμηση ότι η Τουρκία προχωρεί προς την κατηγορία των «παγκόσμιων δυνάμεων» και ότι ο Τραμπ έχει αντιληφθεί τη νέα της ισχύ.

Παρότι ο τόνος ήταν έντονα θετικός, το δημοσίευμα αναγνώριζε ότι οι κυρώσεις δεν μπορούσαν να εξαφανιστούν μέσα σε μία ημέρα και ότι η διαδικασία θα ήταν σταδιακή. Η επιφύλαξη αυτή διαφοροποιούσε κάπως το Haber7 από τους πιο απόλυτους τίτλους περί άμεσης και συνολικής άρσης όλων των περιορισμών.

Bloomberg HT: «Τραμπ: Θα εξετάσουμε τα F-35 και θα άρουμε τις κυρώσεις CAATSA»

Το Bloomberg HT συμπύκνωσε τη συνάντηση στα δύο στοιχεία με τη μεγαλύτερη οικονομική και αμυντική αξία. Η γλώσσα ήταν λιγότερο προσωποκεντρική και περισσότερο προσανατολισμένη στις αποφάσεις που μπορεί να επηρεάσουν συμβόλαια, αγορές και την τουρκική αμυντική βιομηχανία.

Η διάκριση ήταν σαφής: για τις κυρώσεις ο Τραμπ χρησιμοποίησε πιο κατηγορηματική διατύπωση, ενώ για τα F-35 μίλησε για εξέταση και μελλοντική απόφαση. Αυτή είναι μία από τις πιο ακριβείς αποδόσεις του πραγματικού περιεχομένου των δηλώσεών του.

TV100: «Ερντογάν και Τραμπ κάνουν δηλώσεις – Οι κυρώσεις CAATSA θα αρθούν»

Το TV100 πρόβαλε στον τίτλο την άρση των κυρώσεων ως βασική είδηση και μετέφερε αναλυτικά τις δηλώσεις για F-35 και KAAN. Έδωσε επίσης χώρο στην αμήχανη στιγμή κατά την οποία ο Τραμπ κινήθηκε προς λάθος σημείο της τελετής και ο Ερντογάν τού έδειξε τη σωστή θέση.

Η κάλυψη συνδύασε το βαρύ γεωπολιτικό περιεχόμενο με τις εικόνες του πρωτοκόλλου, ενισχύοντας την αίσθηση ότι ο Τούρκος πρόεδρος είχε τον έλεγχο τόσο της διοργάνωσης όσο και της προσωπικής σχέσης με τον Αμερικανό ηγέτη.

Τι συμπέρασμα βγαίνει από το σύνολο της κάλυψης

Ο τουρκικός Τύπος, παρά τις μεγάλες πολιτικές διαφορές του, συμφωνεί ότι η συνάντηση σηματοδοτεί ουσιαστική αλλαγή κλίματος στις σχέσεις Άγκυρας–Ουάσινγκτον. Η διαφωνία αφορά κυρίως το κατά πόσο αυτή η αλλαγή έχει ήδη μετατραπεί σε χειροπιαστές συμφωνίες.

Για τα φιλοκυβερνητικά μέσα, ο Ερντογάν ανάγκασε ουσιαστικά την Ουάσινγκτον να αναγνωρίσει την ισχύ και τη γεωπολιτική αξία της Τουρκίας. Η συμμετοχή του Τραμπ στη Σύνοδο, οι κολακείες προς τον Τούρκο πρόεδρο και η αναφορά στις κυρώσεις παρουσιάζονται ως προσωπική νίκη του Ερντογάν.

Για τα πιο επικριτικά μέσα, ο Τραμπ προσέφερε κυρίως πολύτιμο πολιτικό και επικοινωνιακό κεφάλαιο. Οι δηλώσεις του ήταν αναμφίβολα θερμές, αλλά δεν συνοδεύτηκαν ακόμη από δημοσιοποιημένο χρονοδιάγραμμα άρσης των CAATSA, από λύση για τους S-400 ή από οριστική έγκριση επιστροφής της Τουρκίας στα F-35.