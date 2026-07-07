Η εξάρτηση των χωρών του Κόλπου από τις μεταφορές πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ θα μπορούσε να μειωθεί σημαντικά με την κατασκευή ενός αγωγού που θα συνδέει τον Κόλπο με την Ευρώπη μέσω του Ισραήλ, δήλωσε ο υπουργός Ενέργειας του Ισραήλ Έλι Κοέν, επιτρέποντας επίσης στις χώρες να παρακάμπτουν τις διαταραχές στη ναυτιλία στην Ερυθρά Θάλασσα.

Οι τιμές του πετρελαίου εκτοξεύτηκαν μετά την έναρξη του αμερικανοϊσραηλινού πολέμου στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου και το κλείσιμο των Στενών από την Τεχεράνη. Οι τιμές έχουν μειωθεί από τότε που τέθηκε σε ισχύ μια εκεχειρία ΗΠΑ-Ιράν, αλλά υπάρχουν φόβοι ότι οι νέες εντάσεις μπορεί να οδηγήσουν σε νέο κλείσιμο αυτής της στρατηγικής σημασίας θαλάσσιας οδού.

«Οι χώρες του Κόλπου δεν θέλουν να εξαρτώνται ούτε από το Ιράν ούτε από τους Χούθι (στην Υεμένη) όσον αφορά τις εξαγωγές πετρελαίου τους, οι οποίες αποτελούν την κύρια πηγή εισοδήματός τους», δήλωσε ο Κοέν σε συνέντευξή του στο Reuters στην Ιερουσαλήμ.

«Αν δημιουργηθεί μια χερσαία οδός, τότε παρακάμπτετε τόσο το Ιράν όσο και τους Χούθι… Η καλύτερη διαδρομή είναι μέσω του Κράτους του Ισραήλ», είπε.

Οι Χούθι της Υεμένης, που πρόσκεινται στο Ιράν, έχουν εξαπολύσει τακτικά τα τελευταία χρόνια επιθέσεις σε εμπορικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα.

Ένας αγωγός μέσω Ισραήλ έχει συζητηθεί στο παρελθόν, αλλά η ιδέα δεν προχώρησε ποτέ λόγω των εντάσεων στη Μέση Ανατολή.

Η Σαουδική Αραβία εξετάζει το ενδεχόμενο επέκτασης της χωρητικότητας του αγωγού αργού πετρελαίου της προς τις δυτικές ακτές της Ερυθράς Θάλασσας, τόνισαν πηγές κοντά στο θέμα, καθιστώντας δυνατό έτσι στο σουνιτικό βασίλειο και ενδεχομένως στους γείτονές του να μεταφέρουν περισσότερο πετρέλαιο χωρίς να είναι αναγκαίο ο διάπλους των Στενών του Ορμούζ.

Το Ισραήλ, είπε ο Κοέν, διαθέτει ήδη υπάρχουσες υποδομές με έναν αγωγό μεταξύ της πόλης Εϊλάτ στην Ερυθρά Θάλασσα και της πόλης-λιμάνι Ασκελόν στη Μεσόγειο, αλλά θα χρειαστούν υποδομές για τη σύνδεση των αραβικών χωρών, αν αυτές είναι πρόθυμες, σύμφωνα με το ΑΠΕ

Ο Ισραηλινός υπουργός ανέφερε επίσης ότι έχει προτείνει στις ΗΠΑ έναν αγωγό μήκους 700 χιλιομέτρων που θα μπορούσε να εκτείνεται από τη Σαουδική Αραβία στο Εϊλάτ. Από εκεί, το πετρέλαιο θα μπορούσε να περάσει μέσω του αγωγού Trans Israel στο Ασκελόν και σε δεξαμενόπλοια προς την Ευρώπη.

Παράλληλα ο Κοέν, μέλος του υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας του Ισραήλ, επαίνεσε τις ΗΠΑ για τις ενέργειές τους κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν, αλλά είπε ότι το Ισραήλ μπορεί να αναγκαστεί να δράσει μόνο του κατά της Τεχεράνης σε περίπτωση που το Ιράν προωθήσει το πρόγραμμά του πυρηνικών όπλων, σύμφωνα με το ΑΠΕ

Πρόσθεσε ότι ελπίζει σε μια ειρηνευτική συμφωνία με τον Λίβανο. Το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ, η οποία υποστηρίζεται από το Ιράν, συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός τον περασμένο μήνα.

Χθες ο Κοέν ανακοίνωσε την έναρξη από το Ισραήλ ενός νέου διαγωνισμού για τη διεξαγωγή ερευνών για κοιτάσματα φυσικού αερίου στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη του Ισραήλ.

Επικαλούμενος γεωλογικά δεδομένα, ο Κοέν τόνισε ότι πιστεύει πως υπάρχει επίσης πετρέλαιο κάτω από το φυσικό αέριο, αλλά αυτό απαιτεί βαθύτερες γεωτρήσεις.

Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι η εναλλακτική ενέργεια αποτελεί βασικό στόχο και ότι τουλάχιστον το 30% της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας θα προέρχεται κυρίως από την ηλιακή ενέργεια έως το 2030.