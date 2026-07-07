Με ισχυρή παρουσία αστυνομικών δυνάμεων, καθώς και Μονάδα Αποκατάστασης Τάξης η οποία έφτασε χθες από την Αττική, πραγματοποιούνται από το πρωί κινητοποιήσεις και συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο κέντρο της Ερμούπολης στην Σύρο, στην πλατεία Μιαούλη, με αφορμή την άφιξη του κρουαζιερόπλοιου ισραηλινών συμφερόντων «Crown Iris».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Cyclades24, το πλοίο έφτασε στο λιμάνι της Ερμούπολης λίγο μετά τις 8:00 το πρωί, ενώ οι επιβάτες, οι οποίοι είναι κυρίως τουρίστες από το Ισραήλ, αποβιβάστηκαν ανά ομάδες, κάνοντας βόλτα στο ιστορικό και εμπορικό κέντρο της Σύρου, χωρίς να παρατηρηθούν απρόοπτα.

Οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν αρχικά κοντά στο Μνημείο Εθνικής Αντίστασης, όπου φώναξαν συνθήματα, και στη συνέχεια κινήθηκαν προς την πλατεία Μιαούλη μέσω του πεζόδρομου Ελευθερίου Βενιζέλου (πρώην Ερμού).



Όπως είχε συμβεί στην προηγούμενη άφιξη στο νησί, έτσι και σήμερα, έχει στηθεί επιχείρηση σε συνεργασία του Λιμενικού Σώματος και της Ελληνικής Αστυνομίας για την ασφάλεια των επιβατών του πλοίου, αλλά και των πολιτών γενικότερα, ώστε να μην διαταραχθεί η κοινωνικοοικονομική ζωή και η λειτουργία της πόλης. Ανακοινώθηκαν έκτακτα μέτρα και απαγορεύτηκε η πραγματοποίηση πορείας και το κλείσιμο οποιουδήποτε δρόμου στο κέντρο της πόλης.

Το κρουαζιερόπλοιο αναμένεται να αποπλεύσει από τη Σύρο στις 17:30.