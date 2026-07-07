Με μια δικαστική ήττα ξεκίνησε η επίσκεψη που πραγματοποιεί ο πρίγκιπας Χάρι στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς το Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου απέρριψε οριστικά την αγωγή του για παραβίαση της ιδιωτικής του ζωής. Η δικαστική ετυμηγορία εκδόθηκε ελάχιστα λεπτά μετά την άφιξη του Δούκα του Σάσεξ σε προγραμματισμένη εκδήλωση των Invictus Games στο Chatham House, βάζοντας τέλος σε μια πολυετή νομική κόντρα με την Associated Newspapers Limited (ANL).

Οι ισχυρισμοί για τα ταμπλόιντ και η απόφαση του δικαστή

Η πλευρά της εκδοτικής εταιρείας των Daily Mail and Mail on Sunday έκανε λόγο για μια «συντριπτική νίκη» και «μεγαλοπρεπή δικαίωση της δημοσιογραφίας της Daily Mail», μετά την ανακοίνωση της απόφασης των 436 σελίδων. Ο δικαστής Νικλιν ξεκαθάρισε πως κανένας από την ομάδα των επτά προσφευγόντων, στην οποία συμμετείχαν επίσης ο Έλτον Τζον και η Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ, δεν κατάφερε να στοιχειοθετήσει τις κατηγορίες περί παράνομης συλλογής πληροφοριών από το 1990 έως το 2011.

Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, ο πρίγκιπας Χάρι είχε περιγράψει με έντονο τρόπο το προσωπικό κόστος αυτής της σύγκρουσης, σημειώνοντας:

«Με το να στέκομαι εδώ και να παίρνω θέση εναντίον τους, αυτό συνέχισε να με καταδιώκει. Και έχουν κάνει τη ζωή της συζύγου μου μια απόλυτη δυστυχία, Έντιμε Δικαστά».

Στην προσπάθειά του να εξηγήσει την πίεση που δέχθηκε, ο Δούκας του Σάσεξ είχε προσθέσει στην κατάθεσή του:

«Κατά τη διάρκεια αυτής της δικαστικής διαμάχης, η κατάσταση έγινε μόνο χειρότερη, όχι καλύτερη. Είναι θεμελιωδώς λάθος να περνάμε όλοι μας ξανά όλο αυτό. Αυτό που απαιτείται είναι μια συγγνώμη και κάποια ανάληψη ευθύνης. Είναι μια φρικτή εμπειρία».

Το παρασκήνιο της δίκης και η υπερασπιστική γραμμή

Το δικαστήριο εξέτασε αν οι αξιώσεις είχαν παραγραφεί, με την ANL να αμύνεται υποστηρίζοντας ότι τα ρεπορτάζ της βασίζονταν σε νόμιμες πηγές, όπως επίσημους εκπροσώπους και πληροφορίες από το περιβάλλον των επωνύμων. Από την άλλη, η έγγραφη μαρτυρία που κατέθεσε ο πρίγκιπας Χάρι άφησε αιχμές για εσκεμμένη παραπλάνηση από την πλευρά των μέσων ενημέρωσης.

«Εσκεμμένα ψευδείς» πληροφορίες προστίθεντο στα ρεπορτάζ για να «χάσω τα ίχνη», προκειμένου να αποκρυφθούν παράνομες μέθοδοι, συμπεριλαμβανομένης της υποκλοπής φωνητικών μηνυμάτων, είχε υποστηρίξει ο ίδιος, συμπληρώνοντας παράλληλα ότι στο παρελθόν δεν μπορούσε να αντιδράσει «λόγω του θεσμού στον οποίο βρισκόμουν».

Στο περιθώριο της δίκης, ο ίδιος είχε συνδέσει τη νομική του κινητοποίηση με την «κακόβουλη» και «μερικές φορές ρατσιστική» αντιμετώπιση της Μέγκαν Μαρκλ από την αρχή της σχέσης τους το 2016.

«Στα τέλη του 2016, όταν η σχέση μου με τη Μέγκαν, τη νυν σύζυγό μου, έγινε δημόσια, άρχισα να ανησυχώ όλο και περισσότερο για την τακτική του να μην αναλαμβάνεται δράση εναντίον του Τύπου στον απόηχο των κακόβουλων επίμονων επιθέσεων, της παρενόχλησης και των παρεμβατικών, μερικές φορές ρατσιστικών άρθρων που αφορούσαν τη Μέγκαν. Η κατάσταση χειροτέρεψε όταν έμεινε έγκυος και αφού γεννήθηκε ο γιος μας, Άρτσι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μόνος στη βρετανική πρωτεύουσα

Το ταξίδι αυτό βρίσκει τον Δούκα του Σάσεξ χωρίς την οικογένειά του, καθώς η Μέγκαν Μαρκλ και τα δύο τους παιδιά παρέμειναν στην Καλιφόρνια. Η απουσία τους σχετίζεται άμεσα με τα ζητήματα ασφαλείας και τη δικαστική κίνηση που κάνει ο πρίγκιπας Χάρι για την επαναφορά της αστυνομικής του προστασίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία είχε αφαιρεθεί μετά την αποποίηση των βασιλικών του καθηκόντων.