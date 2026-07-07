Στην υλοποίηση νέου επενδυτικού προγράμματος ύψους 3 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2026-2028 προχωρά η Metron, συνεχίζοντας τη στρατηγική της για διαρκείς επενδύσεις στην παραγωγή, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την ενίσχυση της διεθνούς ανταγωνιστικότητάς της.

Το νέο πρόγραμμα αποτελεί τη φυσική συνέχεια του προηγούμενου επενδυτικού κύκλου των 8 εκατομμυρίων ευρώ και σηματοδοτεί το επόμενο βήμα στον μετασχηματισμό της Metron σε μία από τις πλέον σύγχρονες και αυτοματοποιημένες βιομηχανίες παραγωγής ανελκυστήρων στην Ευρώπη.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την εγκατάσταση νέου σύγχρονου μηχανολογικού εξοπλισμού, την περαιτέρω αυτοματοποίηση της παραγωγής, την ενίσχυση των ρομποτικών εφαρμογών, την αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων παραγωγής και αποθήκης, καθώς και νέες υποδομές που θα αυξήσουν την παραγωγικότητα και τη λειτουργική αποδοτικότητα της εταιρείας.

Στόχος, όπως αναφέρει η διοίκηση, είναι η ακόμη μεγαλύτερη αξιοποίηση των παραγωγικών δυνατοτήτων της Metron, η μείωση των χρόνων παραγωγής, η βελτιστοποίηση της διαχείρισης των πόρων και η ενίσχυση της ευελιξίας απέναντι στις αυξανόμενες απαιτήσεις των διεθνών αγορών.

Το νέο επενδυτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, νέο εξοπλισμό κατεργασίας λαμαρίνας, ρομποτικά συστήματα μεταφοράς και συγκόλλησης, CNC μηχανές, νέες λύσεις λογισμικού για το Τμήμα Μηχανικών και το Τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης, σύστημα παραγωγικού προγραμματισμού (MES), νέο σύστημα διαχείρισης αποθήκης (WMS), αυτοματοποιημένες αποθηκευτικές υποδομές, καθώς και εξοπλισμό που ενισχύει την επιχειρησιακή συνέχεια της παραγωγής.

Όπως δήλωσε ο κ. Βασίλης Σάνδρος, co-CEO της Metron: «Οι επενδύσεις αποτελούν για τη Metron διαχρονική στρατηγική επιλογή και όχι συγκυριακή απόφαση. Με το νέο πρόγραμμα των 3 εκατ. ευρώ ενισχύουμε την παραγωγικότητά μας, επιταχύνουμε τον ψηφιακό μετασχηματισμό του εργοστασίου και δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για το επόμενο στάδιο της διεθνούς ανάπτυξης της εταιρείας.»

Η κ. Άννα Σάνδρου, co-CEO της Metron, δήλωσε: «Η ανάπτυξη της Metron δεν βασίζεται σε βραχυπρόθεσμες κινήσεις αλλά σε έναν σταθερό επενδυτικό σχεδιασμό. Με κάθε νέα επένδυση ενισχύουμε την ανταγωνιστικότητά μας, δημιουργούμε ισχυρότερες βάσεις για τη διεθνή μας ανάπτυξη και προσφέρουμε ακόμη μεγαλύτερη αξία στους συνεργάτες μας. Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να αναπτυσσόμαστε με συνέπεια, διατηρώντας την ποιότητα, την αξιοπιστία και την ευελιξία που χαρακτηρίζουν τη Metron εδώ και περισσότερα από 30 χρόνια.»

Με τη νέα αυτή επένδυση, το συνολικό ύψος των επενδύσεων της Metron την τελευταία διετία ανέρχεται στα 11 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή δέσμευση της εταιρείας στην παραγωγική αριστεία, την τεχνολογική αναβάθμιση και τη διαρκή ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας της. Από τις Σέρρες, όπου βρίσκεται η καρδιά της παραγωγικής της δραστηριότητας, η Metron συνεχίζει να επενδύει στο μέλλον της ελληνικής βιομηχανίας, δημιουργώντας μεγαλύτερη αξία για τους ανθρώπους, τους συνεργάτες και τους πελάτες της σε περισσότερες από 50 χώρες.