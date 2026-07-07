Το Εφετείο της Γαλλίας επικύρωσε την Τρίτη την καταδίκη της Μαρίν Λεπέν για κατάχρηση ευρωπαϊκών κονδυλίων, μειώνοντας ωστόσο τη διάρκεια της απαγόρευσης συμμετοχής της σε εκλεγμένα αξιώματα. Η απόφαση αυτή ενδέχεται να ανοίξει ξανά τον δρόμο για την επικεφαλής της γαλλικής ακροδεξιάς να διεκδικήσει την προεδρία της χώρας στις εκλογές του 2027.

Παράλληλα, το δικαστήριο αποφάσισε ότι η Μαρίν Λεπέν θα εκτίσει ποινή φυλάκισης τριών ετών. Από αυτά, τα δύο έτη τελούν υπό αναστολή, ενώ για το υπόλοιπο ένα έτος υποχρεώνεται να φέρει ηλεκτρονικό βραχιολάκι επιτήρησης, γεγονός που καθιστά μια ενδεχόμενη προεκλογική εκστρατεία τόσο πολιτικά όσο και πρακτικά ιδιαίτερα δύσκολη.

Η απόφαση του Εφετείου δημιουργεί νέα αβεβαιότητα σχετικά με το εάν η Μαρίν Λεπέν θα επιδιώξει τελικά να διεκδικήσει το ανώτατο πολιτειακό αξίωμα της Γαλλίας στις προεδρικές εκλογές του επόμενου έτους.

Παράλληλα, οι δικαστές του Εφετείου της Γαλλίας επέβαλαν στο κόμμα της Μαρίν Λεπέν, τον Εθνικό Συναγερμό, χρηματικό πρόστιμο ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ. Από το συνολικό ποσό, το 1 εκατομμύριο ευρώ τελεί υπό αναστολή.

Η Μαρίν Λεπέν αναμένεται να απαντήσει στην απόφαση του δικαστηρίου με τηλεοπτικό διάγγελμα σε ώρα υψηλής τηλεθέασης, στις 20:00 (ώρα Παρισιού).