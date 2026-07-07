Ένα νέο trend που έχει γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ακολουθούν ολοένα και περισσότερες διαζευγμένες γυναίκες, οι οποίες μετατρέπουν το δαχτυλίδι του αρραβώνα ή του γάμου τους σε ένα νέο κόσμημα, γνωστό ως «δαχτυλίδι διαζυγίου», συμβολίζοντας το νέο κεφάλαιο της ζωής τους.

Ανάμεσα σε όσες υιοθέτησαν τη συγκεκριμένη τάση είναι και μια 34χρονη μπλόγκερ από τη Φλόριντα, η Ντεμπ Μαρίνο, η οποία μοιράστηκε την ιστορία της και πυροδότησε συζητήσεις για το νόημα πίσω από το ιδιαίτερο αυτό κόσμημα.

Το να ξεφορτωθεί το δαχτυλίδι του αρραβώνα της θα έδινε την εντύπωση ότι μετανιώνει για τον γάμο της, κάτι που, όπως λέει, δεν ισχύει. Άλλωστε, μέσα από αυτόν απέκτησε την κόρη της. Ακόμα και το να σταματούσε απλώς να το φορά, θα της φαινόταν σπατάλη.

«Δεν ήθελα να μείνει κλεισμένο σε ένα κουτί. Τα διαμάντια είναι πολύτιμα», εξηγεί. Παράλληλα, είπε αστειευόμενη ότι μετά τον χωρισμό της νιώθει κάποιες φορές την ανάγκη να… «υψώσει το μεσαίο δάχτυλο. Φυσικά και είναι δαχτυλίδι για το μεσαίο δάχτυλο. Γιατί όχι;».

Η Ντεμπ αποτελεί μέρος μιας ολοένα και πιο δημοφιλούς τάσης την οποία προωθούν κοσμηματοπωλεία σε όλο τον κόσμο: γυναίκες που σηματοδοτούν τη νέα φάση της ζωής τους αποκτώντας ένα νέο, συμβολικό κόσμημα, γνωστό ως «δαχτυλίδι διαζυγίου».

Η Ντεμπ αξιοποίησε το διαμάντι από το δαχτυλίδι του αρραβώνα της και το μετέτρεψε σε ένα νέο κόσμημα. Στη μία πλευρά του νέου δαχτυλιδιού τοποθετήθηκε το διαμάντι, ενώ στην άλλη προστέθηκε ένα ζαφείρι, το οποίο συμβολίζει την κόρη της. Η κατασκευή του κόστισε περίπου 3.000 δολάρια. Πρόκειται σίγουρα για ένα μεγάλο ποσό, ειδικά εάν αναλογιστεί κανείς ότι ένα διαζύγιο συνοδεύεται από επίσης σημαντικά οικονομικά έξοδα.

Ωστόσο, καθώς η μεταπωλητική αξία ενός δαχτυλιδιού συνήθως δεν ξεπερνά το 30% της αρχικής του τιμής, πολλές γυναίκες θεωρούν ότι η μεταποίησή του αποτελεί καλύτερη επένδυση.

«Όλη σου η ζωή ανατρέπεται»

Τα δαχτυλίδια διαζυγίου μπορούν επίσης να συμβολίζουν την οικονομική ανεξαρτησία, εξηγεί η Κέιτ Ντέιλι, συνιδρύτρια της βρετανικής εταιρείας Amicable, που παρέχει υπηρεσίες διαμεσολάβησης σε διαζύγια.

«Όλη σου η ζωή ανατρέπεται. Τα οικονομικά σου δέχονται τεράστια πίεση», αναφέρει. Αν εκείνη τη στιγμή μια γυναίκα αποφασίσει να αγοράσει ένα νέο δαχτυλίδι, αυτό αποτελεί ένδειξη ότι πλέον παίρνει μόνη της τις οικονομικές της αποφάσεις, χωρίς να χρειάζεται την άδεια κανενός.

«Είναι εύκολο να το υποτιμήσει κανείς, όμως μπορεί να είναι η πρώτη μεγάλη αγορά που κάνει μια γυναίκα έπειτα από πολύ καιρό, και ίσως η μεγαλύτερη που πραγματοποιεί αποκλειστικά με δικά της χρήματα», σημειώνει, σύμφωνα με το BBC.