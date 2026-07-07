Σοκ έχει προκαλέσει στην Αλβανία η υπόθεση του άγριου ξυλοδαρμού μιας 17χρονης στην πόλη Φιέρι από τρεις νεαρές, με το περιστατικό να έχει σημειωθεί στις 8 Ιουνίου, αλλά να γίνεται γνωστό στα μέσα ενημέρωσης μόλις χθες, μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο από την επίθεση.

Η μητέρα της 17χρονης, μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο Top Channel, εμφανίστηκε συντετριμμένη και με δάκρυα στα μάτια, δηλώνοντας ότι ανησυχεί βαθιά για την ψυχολογική κατάσταση της κόρης της. Όπως ανέφερε, ζητά την άμεση παρέμβαση των αρμόδιων αρχών, ενώ υποστήριξε ότι ζει καθημερινά με τον φόβο και για την ασφάλεια των υπόλοιπων ανήλικων παιδιών της οικογένειας.

Η υπόθεση ερευνάται από την Εισαγγελία

Η υπόθεση εξετάζεται από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Γενικής Δικαιοδοσίας του Φιερίου, η οποία συνεχίζει την προανάκριση προκειμένου να διαλευκανθούν πλήρως οι συνθήκες της επίθεσης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε στις 8 Ιουνίου, ενώ η υπόθεση διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία μία ημέρα αργότερα, στις 9 Ιουνίου. Οι τρεις νεαρές, ηλικίας από 15 έως 19 ετών, έχουν διωχθεί, ωστόσο αφέθηκαν ελεύθερες μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Το βίντεο καταγράφει τον ξυλοδαρμό

Οι εικόνες που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και καταγράφηκαν από μία από τις εμπλεκόμενες, δείχνουν τη 17χρονη να δέχεται επανειλημμένα χαστούκια και γροθιές. Παράλληλα, η νεαρή που βιντεοσκοπεί ακούγεται να προτρέπει τις υπόλοιπες να συνεχίσουν την επίθεση.

Η επίθεση σημειώθηκε μέσα σε κατοικία στην πόλη Φιέρι και καταγγέλθηκε στην αστυνομία του Φιερίου, η οποία ξεκίνησε τις απαραίτητες ενέργειες για την ταυτοποίηση όλων των εμπλεκομένων και την πλήρη διερεύνηση των συνθηκών της υπόθεσης.