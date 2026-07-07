Στάση εργασίας από τις 11:00 έως τη λήξη του ωραρίου προκήρυξε για την Τρίτη 14 Ιουλίου, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ), εκφράζοντας την αντίθεσή της στην προωθούμενη από την κυβέρνηση συνταγματική αναθεώρηση που, σύμφωνα με την Ομοσπονδία, ανοίγει τον δρόμο για την άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων.

Στο πλαίσιο της κινητοποίησης έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στις 12:00 στα Προπύλαια και στη συνέχεια πορεία προς τη Βουλή.

Σε ανακοίνωσή της, η ΠΟΕΔΗΝ αναφέρει ότι «η κυβέρνηση προωθεί τη νομιμοποίηση των μνημονιακών περικοπών και την εξασφάλιση μόνιμων δημοσιονομικών πλεονασμάτων σε βάρος των εργαζομένων και των κοινωνικών αγαθών, καθώς επίσης την άρση της μονιμότητας των υπαλλήλων του Δημοσίου».

Παράλληλα, η Ομοσπονδία αναφέρει ότι δεν θα επιτρέψει «να δημιουργηθεί κλίμα ομηρίας, φοβίας, κομματισμού στις Δημόσιες υπηρεσίες Υγείας-Πρόνοιας-ΕΚΑΒ».

Η ΠΟΕΔΗΝ διεκδικεί «αξιοκρατία – διαφάνεια, αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και αμοιβές, επαρκή στελέχωση των υπηρεσιών Υγείας – Πρόνοιας – ΕΚΑΒ. Μόνιμη, σταθερή δουλειά. Μονιμοποίηση των Συμβασιούχων».