Μια ιδιαίτερη αναδρομή στο παρελθόν πραγματοποίησε η Καίτη Φίνου μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δημοσιεύοντας φωτογραφικό υλικό από την περίοδο που συμμετείχε στην παράσταση «Ωχ τα νεφρά μου». Η ηθοποιός περιέγραψε τις σκέψεις και το άγχος που βίωσε όταν κλήθηκε να ανταποκριθεί στις ανάγκες ενός ρόλου που απαιτούσε να εμφανιστεί με ελάχιστα ρούχα μπροστά στους θεατές, ενώ η ίδια αντιμετώπιζε ζητήματα με το βάρος της.

Η πρόταση, τα ορμονικά προβλήματα και η μάχη με τα κιλά

Η ίδια γύρισε τον χρόνο πίσω, εξηγώντας πώς προέκυψε η συγκεκριμένη δουλειά και ποιες ήταν οι πρώτες της αντιδράσεις στην ιδέα της αποκάλυψης του σώματός της επί σκηνής.

«Ήταν το 2019 όταν ο θεατρικός επιχειρηματίας Βασίλης Πλατάκης μου πρότεινε τον ρόλο της πόρνης στο θεατρικό έργο του Μπάμπη Τσικληρόπουλου “Ωχ τα νεφρα μου”, με την προϋπόθεση να γδυθώ επί σκηνής και να μείνω με ένα κομπινεζόν. Δίστασα για λίγα δευτερόλεπτα, σκέφτηκα πως θα με δουν τώρα χοντρή που τολμώ να γδυθώ, αλλά έπρεπε να αγαπήσω το σώμα μου. Ήμουν 47 χρονών κι ακόμη προσπαθούσα να χάσω κιλά μετά τα ορμονικά προβλήματα», ανέφερε χαρακτηριστικά στην ψηφιακή της ανάρτηση.

Η αντίδραση του κοινού στην πρεμιέρα

Οι ανησυχίες για το πώς θα αντιμετώπιζε ο κόσμος τη συγκεκριμένη επιλογή αποδείχθηκαν έντονες κατά την πρώτη παρουσίαση του έργου, με την ίδια να περιγράφει το κλίμα που επικρατούσε στην αίθουσα.

«Δεν το μετάνιωσα… Ναι, ντράπηκα στην πρεμιέρα, έτρεμα από φόβο, περίμενα να γελάσουν σ’ αυτή την ψιλοδραματική σκηνή, αλλά από κάτω βουβαμάρα… Το χειροκρότημα στο φινάλε δικαίωσε και την πρόταση του επιχειρηματία και το ρίσκο που είχα πάρει. Μετά συνέχισα με δραματικούς ρόλους, αλλά δεν εγκατέλειψα και την κωμωδία…», κατέληξε η Καίτη Φίνου στο κείμενο που μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους.