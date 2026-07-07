Με το βλέμμα στραμμένο στις δυνατότητες που ανοίγει η διαστημική τεχνολογία για την ελληνική οικονομία και την ασφάλεια της χώρας, πραγματοποιείται στο Ωδείο Αθηνών το Greek Space Tech Forum 2026. Σε μια χρονιά υψηλού συμβολισμού, κατά την οποία η Ελλάδα γιορτάζει τα 20 χρόνια συμμετοχής της στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA) και ολοκληρώνει το φιλόδοξο Εθνικό Πρόγραμμα Μικροδορυφόρων, το συνέδριο αναδεικνύει την πρόοδο που έχει συντελεστεί σε έναν τομέα που μέχρι πρότινος θεωρούνταν «προνομιακό πεδίο» λίγων κρατών.

Στον χαιρετισμό του, ο νέος γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, δεν έκρυψε τη συγκίνησή του για τη διαδρομή από τον σχεδιασμό στην υλοποίηση. «Σας εξομολογούμαι ότι αισθάνομαι μια νοσταλγία», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Έχω με όμορφο τρόπο μέσα στην καρδιά μου, τους μήνες που περάσαμε μαζί στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σχεδιάζοντας από κοινού αυτά τα πράγματα για το οικοσύστημα του διαστήματος. Τότε, όλα αυτά ήταν στα χαρτιά, ήταν στη θεωρία. Είμαι πραγματικά πάρα πολύ υπερήφανος που καταφέραμε να έχουμε αισίως 18 ελληνικούς δορυφόρους σε τροχιά».

Ο κ. Κυρανάκης υπογράμμισε ότι η χώρα έχει πλέον κατακτήσει ένα «εθνικό κεφάλαιο τεχνογνωσίας», το οποίο η ερευνητική κοινότητα και οι ελληνικές επιχειρήσεις μπορούν πλέον να μετατρέψουν σε «επιχειρησιακή ικανότητα για την Ελλάδα». Σημείωσε δε, πως ο πρόσφατος διπλασιασμός της εθνικής συμμετοχής στα προγράμματα της ESA ανοίγει τον δρόμο για μεγαλύτερα ευρωπαϊκά έργα, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στη νέα γενιά: «Δώσαμε επαγγελματικές ευκαιρίες σε νέα παιδιά που ούτε θα το φαντάζονταν λίγους μήνες πριν. Θέλω να τους πω ότι έχουν κάνει τη σωστή επιλογή».

Αναφερόμενος στις πρακτικές εφαρμογές, ο γραμματέας της ΝΔ εστίασε στη χρήση δορυφορικών δεδομένων ακριβείας που «μας βοηθούν να καταλάβουμε πολύ καλύτερα τι συμβαίνει στη Γη». Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο πρόγραμμα FireWatch, το οποίο, όπως εξήγησε, δίνει τη δυνατότητα να «σπάσουν επιτέλους κάποιοι μύθοι στη χώρα περί ανεμογεννητριών και πυρκαγιών».

«Είναι πλούτος για τη χώρα να μπορείς να έχεις γνώση, να αποκτάς μια πανοραμική, σφαιρική εικόνα για το τι συμβαίνει. Να βλέπεις σε πραγματικό χρόνο και απολογιστικά τι έγινε σε επίπεδο δόμησης, κτηματογράφησης ή περιβάλλοντος, με ανοιχτά δεδομένα. Η Ελλάδα έχει πλέον στα χέρια της ένα εργαλείο και είμαι πολύ υπερήφανος γι’ αυτό», τόνισε.

Κλείνοντας, ο κ. Κυρανάκης αναφέρθηκε στις δυσκολίες του εγχειρήματος, υπενθυμίζοντας πως στην αρχή πολλοί αντιμετώπισαν το πλάνο με σκεπτικισμό. «Στην αρχή μας περνούσαν για τρελούς. Το πιστέψαμε όμως, σας πιστέψαμε και πιστέψαμε στις δυνατότητες αυτού του κλάδου», είπε, εξαίροντας τη συμβολή του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης.