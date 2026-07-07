Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρακολουθεί η διεθνής κοινότητα τις εξελίξεις από την Άγκυρα, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη η κρίσιμη συνάντηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στο περιθώριο της 36ης Συνόδου του ΝΑΤΟ.

Η Τουρκία φιλοξενεί τη φετινή Σύνοδο, με την ατζέντα να περιλαμβάνει κορυφαία ζητήματα διεθνούς ασφάλειας, όπως ο πόλεμος στην Ουκρανία, η κρίση στη Μέση Ανατολή, η ενίσχυση της συλλογικής άμυνας της Συμμαχίας, αλλά και η απαίτηση των Ηνωμένων Πολιτειών για σταδιακή αύξηση των αμυντικών δαπανών των κρατών-μελών στο 5% του ΑΕΠ μέσα στην επόμενη δεκαετία.

Ιδιαίτερο βάρος αναμένεται να δοθεί στις αμερικανοτουρκικές σχέσεις, με τον νόμο CAATSA, το πρόγραμμα των F-16 και κυρίως το ενδεχόμενο επιστροφής της Τουρκίας στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35 να βρίσκονται στην κορυφή της ατζέντας. Πρόκειται για ένα ζήτημα που παρακολουθούν στενά η Ελλάδα, η Κύπρος και το Ισραήλ, καθώς ενδέχεται να επηρεάσει τις ισορροπίες ασφαλείας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Παράλληλα, η Άγκυρα αναμένεται να θέσει εκ νέου το αίτημά της για συμμετοχή στο ευρωπαϊκό αμυντικό πρόγραμμα SAFE, επιδιώκοντας μεγαλύτερη εμπλοκή στις νέες πρωτοβουλίες της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας.

Με θερμά λόγια υποδέχθηκε τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατά την έναρξη της συνάντησής τους στο Προεδρικό Μέγαρο της Άγκυρας.

«Θα ήθελα να εκφράσω τη μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι σήμερα εδώ μαζί με τον καλό μου φίλο. Τον καλωσορίζω θερμά στην Τουρκία», δήλωσε ο Ερντογάν, χαρακτηρίζοντας την επίσκεψη του Αμερικανού προέδρου «εξαιρετικά σημαντική».

Ο Τούρκος πρόεδρος επισήμανε ότι η Άγκυρα φιλοξενεί τη 36η Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, με τη συμμετοχή όλων των ηγετών της Συμμαχίας, υπογραμμίζοντας τον κομβικό ρόλο της Τουρκίας στις εργασίες της Συνόδου.

«Η Σύνοδος του ΝΑΤΟ πραγματοποιείται σήμερα στην Άγκυρα και όλοι οι ηγέτες βρίσκονται στη χώρα μας. Αύριο, μαζί με τον καλό μου φίλο Ντόναλντ, θα συμμετάσχουμε στις εργασίες της Συνόδου, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη σημασία αυτής της ιστορικής συνάντησης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υπογράμμισε ότι η Τουρκία αποτελεί μία από τις ισχυρότερες στρατιωτικές δυνάμεις της Συμμαχίας, επισημαίνοντας πως η διεθνής κοινότητα οφείλει να λαμβάνει σοβαρά υπόψη τη στρατιωτική της ισχύ. «Πολλοί δεν έχουν αντιληφθεί πόσο ισχυρή στρατιωτική δύναμη είναι η Τουρκία. Είναι μια χώρα που πρέπει όλοι να υπολογίζουν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Τραμπ στάθηκε και στις προσωπικές του σχέσεις με τον Τούρκο πρόεδρο, σημειώνοντας ότι από την πρώτη τους συνάντηση ανέπτυξαν ισχυρή χημεία.

«Με κάποιους ανθρώπους ταιριάζεις από την πρώτη στιγμή. Μου αρέσουν άνθρωποι όπως ο πρόεδρος Ερντογάν. Από την ημέρα που γνωριστήκαμε, είχαμε πολύ καλή συνεργασία», δήλωσε, προσθέτοντας ότι ο Τούρκος πρόεδρος «έχει κάνει σπουδαία δουλειά» και αποτελεί «έναν ηγέτη που χαίρει σεβασμού σε όλο τον κόσμο».

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε επίσης στις διμερείς σχέσεις, σημειώνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Τουρκία διατηρούν στενούς εμπορικούς δεσμούς, ενώ αποκάλυψε ότι στη συνάντησή τους θα συζητηθούν και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, με ιδιαίτερη έμφαση στο Ιράν.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο για τα F-35

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο πώλησης μαχητικών F-35 στην Τουρκία, ο Ντόναλντ Τραμπ απέφυγε να δώσει οριστική απάντηση, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο επανεξέτασης του ζητήματος.

«Είναι μια απόφαση που θα πρέπει να εξετάσουμε. Έχουμε πολύ καλές σχέσεις με την Τουρκία και πολλοί αναρωτιούνται γιατί να μην προχωρήσουμε. Η Τουρκία υπήρξε πιο πιστή από άλλες χώρες. Είναι ένα ενδεχόμενο που εξετάζουμε», δήλωσε.

Οι αναφορές του Αμερικανού προέδρου στα F-35 αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, καθώς πρόκειται για ένα ζήτημα με ιδιαίτερη σημασία για τις ισορροπίες ασφαλείας στην Ανατολική Μεσόγειο και τις σχέσεις των ΗΠΑ με την Τουρκία.

Ερντογάν: «Ο Τραμπ μου είχε υποσχεθεί τα F-35»

Κατά τις κοινές δηλώσεις του με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στην Άγκυρα, ο Τούρκος πρόεδρος αποκάλυψε ότι το θέμα βρίσκεται εδώ και καιρό στο επίκεντρο των επαφών μεταξύ των δύο χωρών.

«Συζητάμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τα F-35 εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο πρόεδρος Τραμπ μάς είχε υποσχεθεί τα αεροσκάφη και ελπίζουμε ότι θα τιμήσει την υπόσχεσή του», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ερντογάν.

Τραμπ για τα F-16: «Η Τουρκία θα λάβει τις αναβαθμίσεις που χρειάζεται»

Αναφερόμενος στο πρόγραμμα των F-16, ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε θετικός στην προοπτική αναβάθμισης του τουρκικού στόλου, επισημαίνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν υποχρέωση να στηρίζουν όσους προμηθεύονται αμερικανικά αεροσκάφη.

«Με τον καλό μου φίλο είχαμε μια εκτενή συζήτηση για τους κινητήρες και τις αναβαθμίσεις των F-16. Ελπίζουμε να καταλήξουμε σύντομα σε ένα θετικό αποτέλεσμα και να υπάρξουν καλά νέα», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Όπως εξήγησε, η αγορά αμερικανικών μαχητικών συνοδεύεται από συνεχή τεχνική υποστήριξη, εκσυγχρονισμό και συντήρηση. «Η Τουρκία αγόρασε από τις Ηνωμένες Πολιτείες τα καλύτερα αεροσκάφη. Όταν αγοράζεις αμερικανικά μαχητικά, αγοράζεις και τις διαδικασίες αναβάθμισης και συντήρησής τους. Έχουμε υποχρέωση να το διασφαλίσουμε», τόνισε.

Εντυπωσιακή υποδοχή Τραμπ από τον Ερντογάν

Λίγο πριν από τις 15:30, ο Ντόναλντ Τραμπ έφτασε στο Προεδρικό Μέγαρο της Άγκυρας, όπου τον υποδέχθηκε προσωπικά ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στη δεύτερη επίσημη συνάντησή τους μέσα στην ημέρα.

Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν θερμή χειραψία, ενώ ακολούθησε η ανάκρουση των εθνικών ύμνων των δύο χωρών και τιμητικοί κανονιοβολισμοί προς τιμήν του Αμερικανού προέδρου.

Η τελετή υποδοχής συνοδεύτηκε από ιδιαίτερα εντυπωσιακές εικόνες. Κατά τη διάρκεια της πορείας των δύο ηγετών πάνω στο χαρακτηριστικό γαλάζιο χαλί του Προεδρικού Μεγάρου, μαχητικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν διελεύσεις, αφήνοντας στον ουρανό της Άγκυρας ίχνη στα χρώματα της αμερικανικής σημαίας, σε μια επίδειξη υψηλού συμβολισμού που είχε οργανώσει η τουρκική προεδρία.

Με συνοδεία αλόγων η άφιξη του Αμερικανού προέδρου

Νωρίτερα, η αυτοκινητοπομπή του Ντόναλντ Τραμπ έφτασε στο Προεδρικό Μέγαρο συνοδευόμενη από έφιππο τιμητικό άγημα, ενώ ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν περίμενε ήδη στον χώρο της επίσημης τελετής υποδοχής.

NOW: Trump attends an official welcoming ceremony hosted by Turkish President Erdogan in Ankara. pic.twitter.com/0R6kM30GYk — Clash Report (@clashreport) July 7, 2026

Λίγα λεπτά πριν από την άφιξη του Αμερικανού προέδρου, όλα ήταν έτοιμα για την επίσημη τελετή, με αυξημένα μέτρα ασφαλείας και διεθνή μέσα ενημέρωσης να καλύπτουν λεπτό προς λεπτό τις εξελίξεις από την τουρκική πρωτεύουσα.

Any minute: We’re at the Turkish Presidential complex awaiting President Trump’s arrival and greeting with President Erdogan. pic.twitter.com/WgLhcb9xcU — Iris Tao (@IrisTaoTV) July 7, 2026

Η συνάντηση Τραμπ – Ερντογάν θεωρείται από τις σημαντικότερες της φετινής Συνόδου του ΝΑΤΟ, καθώς οι αποφάσεις που ενδέχεται να ληφθούν για τα F-35, τις αμερικανοτουρκικές σχέσεις και τη συνολική στρατηγική της Συμμαχίας αναμένεται να επηρεάσουν τις γεωπολιτικές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή.