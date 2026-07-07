Η αστυνομία στην Αυστραλία εξετάζει ακόμη και το ενδεχόμενο κανιβαλισμού στο πλαίσιο της έρευνας για τον θάνατο του 4χρονου αγοριού, το οποίο βρέθηκε νεκρό μέσα στο σπίτι όπου ζούσε με τη μητέρα του, φέροντας σοβαρά τραύματα στο χέρι του. Η υπόθεση έχει προκαλέσει σοκ στη χώρα, ενώ οι αστυνομικοί που βρέθηκαν στο σημείο έλαβαν ψυχολογική υποστήριξη λόγω των εικόνων που αντίκρισαν.

Η 32χρονη μητέρα, τα στοιχεία της οποίας δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα, συνελήφθη και κατηγορήθηκε για ανθρωποκτονία με την επιβαρυντική περίσταση της ενδοοικογενειακής βίας, μετά τον εντοπισμό της σορού του παιδιού στην περιοχή Γουάιονγκ.

Πώς αποκαλύφθηκε η τραγωδία

Σύμφωνα με το αυστραλιανό δίκτυο ABC, οι Αρχές εντόπισαν το παιδί όταν η μητέρα εμφανίστηκε σε αστυνομικό τμήμα, οδηγώντας τους αστυνομικούς στο σπίτι όπου οι δυο τους ζούσαν μόνοι. Πληροφορίες του Nine News αναφέρουν ότι το 4χρονο αγόρι ενδέχεται να ήταν νεκρό επί αρκετές ημέρες πριν εντοπιστεί.

Μετά τη μακάβρια ανακάλυψη, οι ερευνητές εξασφάλισαν επείγουσα δικαστική εντολή προκειμένου να πραγματοποιηθεί ιατροδικαστική εξέταση στο στόμα της γυναίκας, πριν αυτή συλληφθεί και της απαγγελθούν κατηγορίες.

Η δικαστική εντολή επέτρεψε στους αστυνομικούς να συλλέξουν δείγματα από το περιεχόμενο του στόματός της, άλλο γενετικό και ιατροδικαστικό υλικό, καθώς και δείγμα από το εσωτερικό του μάγουλου. Παράλληλα, σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα, λήφθηκαν δείγματα και από τα νύχια της.

Στο μικροσκόπιο και το ενδεχόμενο κανιβαλισμού

Αστυνομικές πηγές επιβεβαίωσαν ότι στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζεται και το ενδεχόμενο κανιβαλισμού. Όπως αναφέρει η Sydney Morning Herald, οι ερευνητές άρχισαν να εξετάζουν αυτό το σενάριο έπειτα από συνομιλίες που είχαν με τη μητέρα.

Γείτονας ανέφερε ότι η γυναίκα και ο γιος της είχαν μετακομίσει στο ενοικιαζόμενο σπίτι νωρίτερα μέσα στη χρονιά, μετά από φερόμενο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας με πρώην σύντροφό της.

Οι Αρχές γνωστοποίησαν επίσης ότι η γυναίκα ήταν ήδη γνωστή στην αστυνομία, ενώ κάλεσαν οποιονδήποτε διαθέτει επιπλέον πληροφορίες για την ίδια ή το παιδί να επικοινωνήσει με τις αρμόδιες υπηρεσίες.

«Ήταν μια εξαιρετικά σοκαριστική σκηνή»

Ο διοικητής της αστυνομικής περιφέρειας Τάγκερα Λέικς, Τσαντ Γκίλις, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου την Κυριακή ότι το θέαμα που αντίκρισαν οι αστυνομικοί ήταν εξαιρετικά σκληρό.

«Ήταν μια εξαιρετικά σοκαριστική σκηνή. Έχει επιβεβαιωθεί ότι το παιδί έφερε τραύματα. Δεν πρόκειται να κάνω εικασίες σχετικά με τη φύση αυτών των τραυμάτων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι τόσο οι αστυνομικοί όσο και τα στελέχη των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης που βρέθηκαν στο σημείο λαμβάνουν ψυχολογική υποστήριξη.

Ανεξάρτητη έρευνα και ερωτήματα για τις κοινωνικές υπηρεσίες

Η υπουργός Οικογενειών και Κοινοτήτων της Νέας Νότιας Ουαλίας, Κέιτ Ουάσινγκτον, ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι το υπουργείο Κοινοτήτων και Δικαιοσύνης θα διενεργήσει ανεξάρτητη έρευνα για τον θάνατο του παιδιού.

Όπως ανέφερε, η υπηρεσία είχε λάβει και εξετάσει αρκετές αναφορές που αφορούσαν την οικογένεια πριν από τη δολοφονία του παιδιού, με την τελευταία να έχει καταγραφεί πριν από 18 μήνες.

«Πολλοί άνθρωποι σε ολόκληρη τη Νέα Νότια Ουαλία αναρωτιούνται σήμερα πώς συνέβη αυτό και αν θα μπορούσε να είχε γίνει κάτι περισσότερο για να προστατευτεί αυτό το παιδί», δήλωσε η υπουργός.

Συγκλονισμένη η τοπική κοινωνία

Το έγκλημα έχει συγκλονίσει τη μικρή παραθαλάσσια κοινότητα του Γουάιονγκ, όπου οι κάτοικοι δηλώνουν ότι δεν είχαν αντιληφθεί σημάδια που να προμήνυαν την τραγωδία, σύμφωνα με την nypost.

Τη Δευτέρα δεκάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν σε αγρυπνία στη μνήμη του 4χρονου αγοριού, αφήνοντας λουλούδια στο σημείο.

Η εκδήλωση οργανώθηκε από τη Χέιλι Ελίζαμπεθ Ντίκινσον, η οποία μεγάλωσε στον ίδιο δρόμο όπου διέμεναν η μητέρα και το παιδί.

«Ως μητέρα, αλλά και εκ μέρους όλων των μελών της κοινότητας, γνωρίζω με βεβαιότητα ότι αυτό έχει συγκλονίσει βαθιά πάρα πολλούς ανθρώπους», δήλωσε.

«Αναπαύσου εν ειρήνη, όμορφο αγόρι. Άφησες το αποτύπωμά σου σε κάθε μέλος αυτής της κοινότητας», πρόσθεσε.

Η 32χρονη μητέρα οδηγήθηκε ενώπιον των δικαστικών αρχών και διατάχθηκε να παραμείνει προφυλακισμένη, χωρίς δυνατότητα καταβολής εγγύησης.